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Все про:Труба (250) ГБР (807) Звиробий Маруся (19)

 Звиробий после допроса написала заявление на директора ГБР Трубу

Волонтер и участница боевых действий Маруся Звиробий (Елена Беленькая) написала заявление на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу относительно совершения им служебного подлога.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом она рассказала журналистам после допроса в ГБР.

"У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение судей. Потому что ко мне домой пришли с постановлением из Печерского райсуда Киева, а если Центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны прийти с постановлением Шевченковского суда ... Это не может не привлечь наше внимание, поэтому соответствующее заявление мы сегодня оставили в канцелярии ГБР, хотелось бы объяснения по этому поводу", - подчеркнула Звиробий.

Адвокат волонтера заметил, что ими было подано заявление о совершении уголовного преступления согласно ст. 366 Уголовного Кодекса Украины - по факту возможного служебного подлога должностным лицом правоохранительного органа, а именно руководителем ГБР.

Напомним, сегодня Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР.

Позже она сообщила, что во время допроса у нее спрашивали об отношении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также о нардепе Софие Федыне.

Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вопрос национальной безопасности", - волонтер Маруся Звиробий хочет встретиться с Зеленским

Источник: https://censor.net.ua/n3167417
 
   
 Топ комментарии
 
У Львові ніколи на жінку не скажуть баба. Баба- це вульгаре звернення кацапських бурлаків до своїх самок.
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Маруся розбомбить всю оту клоаку.
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Это не труба, это какой-то говнопровод. А её ж при пете смонтировали. Теперь петруху оттёрли и зелины пацаны своё в неё заливают.
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А казали нові ліца в корнє отлічаются от проклятих бариг. Що ніт?
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Та от на їх співставленні, багато починають розуміти, чим шоколад від відрізняється від гімна.
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Трубопровод, есть трубопровод. Шо туда зальют, то будет там и течь.
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Плюс. Труба просто инструмент реванша его имя не существенно.
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Одиозный пророссийский политик выступил в защиту своего коллеги по парламентской фракции Алексея Устенко. Фактически оба "слуги народа" поддержали аннексию Крыма РФ в 2014 году.

Скандальный и одиозный народный депутат, сторонник СССР и России, любитель Виктора Януковича Максим Бужанский выступил в поддержку своего коллеги по парламентской фракции "Слуга народа" Артема Устенко, фактически поддержав оккупацию и аннексию Крыма Россией в 2014 году. Об этом он написал в соцсетях, сообщает Диалог.UA.

Так, несколько дней назад народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко высказал мнение, что кризис в Крыму в 2014 году был спровоцирован тем, что в Верховной Раде задели закон о языке. Он пояснил, что после этого начался процесс захвата территории.

Бужанский пошел еще дальше и вновь опустился до личных оскорблений проукраинских политиков, назвав их "псевдопатриотической шелупонью". Также он, используя типичные фразы российской пропаганды, призвал "предъявлять претензии Александру Турчинову", который в то время был главой Верховной Рады и исполняющим обязанности президента Украины. Именно во время правления Турчинова российские войска захватили Крым.
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У нас 73 процента долбо"бов, тридцать лет подряд выбирающих исключительно воров.
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Какой-такой пруф, Валера? В окно выгляни, в магазин сходи, в платёжку за ЖКХ загляни, по дорогам нашим прокатись. Это тебе не пруф?
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А их шо, 73? Долбоёбы те, кто за них голосует.
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"Бужанский пошел еще дальше и вновь опустился до личных оскорблений проукраинских политиков, назвав их "псевдопатриотической шелупонью". "

Само це неукраїнське рило, що молиться на Сталіна-жукова, вважає себе патріотом України?
ЯКОЇ ?
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Наверняка пророссийской?
У Бутусова надо спросить.
Ведь СН это же проевропейская партия.
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Всё логично, Турчинов сдал Крым, Мамчур с песней сдал оккупанту воинскую часть с личным составом, оружием и самолетами и получил за это Звание Героя Украины от Порошенко, Савченко также получила медаль от Порошенко и начала воровать с фронта оружие чтобы взорвать Верхуовную Раду, убийцы которых подозревают в убийстве журналиста и которые сами рассказали что хотели расстрелять Киев, Порошенко и его банда называет патриотами. В тупом мозгу воров и мародеров сдача Украины и убийства это патриотизм, а все кто противится уничтожению Украины - зебилы. Единственное что хорошо, это что зебилов больше.
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И как же ты противишься уничтожению Украины выполняя хотелки *****?
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интересно,а Турчинову Россия выдала медаль "За присоединение Крыма"?
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Очкует баба. Адвокат решил сыграть на опережение и пойти в наступление. Но ситуацию ухудшает для этой мадам что она своим языком без костей намолола проблем себе.
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У Львові ніколи на жінку не скажуть баба. Баба- це вульгаре звернення кацапських бурлаків до своїх самок.
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Лахтинськи, такими речами, паляться на раз.
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а ты послушай,что и как она говорит,а также ее подруги-что про таких скажут во Львове?
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у Львові і росіскою не пишуть.
лахта це.
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Слухай, не по теме, новости, но сначала вспомни как поляки называют украинских женщин, то поймешь что я еще толерантен
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Ей бы можно было спокойно решить этот вопрос , но ее сто процентов использует кучерявый беспредельщик в своих личных интересах. Пустил девушку под танк, скотина, адвокаты направляют не туда , на самом деле, работая на спасение тухеса другого человека
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а-ха зедебилы просто феерят конспирологией)
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А педебилы тупят- не узнают своего босса в кучерявом беспредельщике
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Сакральная жертва наносит ответный удар ... кому ? ГБР ! Сюр какой-то .
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Ти розшифровку розмови не читав? Обісрався твій труба, виставивши уривок розмови.
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разве что из своей дупы
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Готовься бандерольки на хату слать
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Я представляю что вона там понаписывала. Все таки сельское образование, Из прочтенной литературы журнал крестьянка. Жесть, это ж кому то читать придется
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Господи боже мой.
А как приходится слушать гнусавый скрип президента,за которого папа закончил ВУЗ.
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Гройсман с образованием 'Два базара', конечно, был намного лучше, там его обучили всем премудростям , как, где, кому и кого.
Зеленые со своими желаниями оставить банду порошенко без схем по сравнению с этими 'учеными' - просто лохи
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олігарховий кловун з липовим дипломом юриста для вас більш гідна фігура.
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Да какого там юриста.
Он даже школьную программу не усвоил.
Сомневаюсь что он сможет написать изложение,про сочинение и речи нет.
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Конечно, потому что он честный человек. А то, что вы называете клоуном успешного продюсера , ничего не меняет. По поводу образования скажу так, кроме образования есть ещё и образованность, которой нет у вас, к сожалению, Ксения, даже если бы выставили здесь три своих диплома на всеобщее обозрение.
Почему бы Зеленскому не иметь диплом юриста? Это что, сложно- получить юридическое образование?
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ВрЙОш, у неВо токА Адна чЄтвЙОрка и он юристЬ, мляха-муха!
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та хоть печатными буквами,как на заборе..Лех Валенса то-же электрик по ФЗО,таких как ты падлюк разогнали в момент..
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Ти краще почитай, що ти тут понаписував. Три речення, а стільки помилок.
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Добре що його заспамили, бо нема сечі таке читати - суцільні борошна для очей.
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Вбивці Шеремета також викручуються як в'юни на пательні. Але всі ці вибрики не врятують злочинців. Кожному доведеться відповідати за свої злочини.
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ДБР. Підслідність

Державне бюро розслідувань покликано запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини, що вчинили:
І. Вищі посадові особи
ІІ. Службові особи НАБУ та САП
ІІІ. Особи, які вчинили військові злочини, крім передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.
(дані з dbr.gov.ua).
Труба не в свою справу поліз, м'яко кажучи.
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ни хрена себе,Маруся оказывается писать умеет
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Кавказ-Центр пишет.


Kavkaz Center
@newkc14

Власти #Украины отказали во въезде главному свидетелю по делу об убийстве Амины #Окуевой хотя выдали ему визу.
Дело о #теракте пртив Окуевой прекратили после прихода к власти #Зеленского и назначении генерала #Коваля 1-м замом главы нацполиции, который известен связями с #Москвой
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Тайное становится явным.
Зелескот выбрал пророссийскую власть и ломает нам камедь.
Скоро Украина войдет в состав раши вслед за беларашей.
А там уже скот будут резать и стрич.
Зачем стадам дары свободы?
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Ну всё ,труба трубе ,Маруся девушка сурьёзная ... Звіробій після допиту написала заяву на директора ДБР Трубу - Цензор.НЕТ 1204 а если ещё и накатить грамм по 200 то вообще хавайся ...
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Жах!
А ну хутко викладуй як вона знущалась з тебе.
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Она знущалась ни з мене а со своею печинки Звіробій після допиту написала заяву на директора ДБР Трубу - Цензор.НЕТ 9536а я против членовредительства бо це жах .
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Є такий старий анекдот.
Одружився узбек з українкою, привіз до себе додому і каже:
- Запам'ятай, якщо я в вечорі йду додому і в мене тюбетейка на лівому боці - проси що хочеш, а якщо на правому то навіть рота не роззявляй.
А вона йому у відповідь:
- Запамятай, якщо я тебе зустрічаю і руки в мене на хрест - роби що хочеш, а якщо в боки, то мені по-хрін з якого боку в тебе тюбетейка.

Схоже труба цього анекдоту не знав. Звіробій після допиту написала заяву на директора ДБР Трубу - Цензор.НЕТ 4551
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Марусе бы по сторонам оглядываться внимательно, а то судя из разговоров некоторых других волонтеров и активистов, "баба-мать" идеально подходит на роль сакральной жертвы, после которой должна подняться Украина.
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Ну знімуть цю Трубу поставлять іншу. Не в трубах справа.
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а давайте Марусю Звиробой в Президенты,а что-патриотка,фронтовик,Путина ненавидит,грамотная к тому же-это же такой фурор произведет в мире
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1. Звіробій після допиту написала заяву на директора ДБР Трубу - Цензор.НЕТ 7687 впорається краще, аніж - впевнений на 100%
2. Скільки жахливих помилок у слові "*****"...
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Какая она умничка!!!! всех сразу раскрыла и вывела на чистую воду!!! дурэпа
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Это уже адвокат Порошенка заявлял, Маруська, это какой то плагиат. Списывать не красиво.
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