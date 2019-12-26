 Звиробий после допроса написала заявление на директора ГБР Трубу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом она рассказала журналистам после допроса в ГБР.
"У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение судей. Потому что ко мне домой пришли с постановлением из Печерского райсуда Киева, а если Центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны прийти с постановлением Шевченковского суда ... Это не может не привлечь наше внимание, поэтому соответствующее заявление мы сегодня оставили в канцелярии ГБР, хотелось бы объяснения по этому поводу", - подчеркнула Звиробий.
Адвокат волонтера заметил, что ими было подано заявление о совершении уголовного преступления согласно ст. 366 Уголовного Кодекса Украины - по факту возможного служебного подлога должностным лицом правоохранительного органа, а именно руководителем ГБР.
Напомним, сегодня Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР.
Позже она сообщила, что во время допроса у нее спрашивали об отношении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также о нардепе Софие Федыне.
Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
Скандальный и одиозный народный депутат, сторонник СССР и России, любитель Виктора Януковича Максим Бужанский выступил в поддержку своего коллеги по парламентской фракции "Слуга народа" Артема Устенко, фактически поддержав оккупацию и аннексию Крыма Россией в 2014 году. Об этом он написал в соцсетях, сообщает Диалог.UA.
Так, несколько дней назад народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко высказал мнение, что кризис в Крыму в 2014 году был спровоцирован тем, что в Верховной Раде задели закон о языке. Он пояснил, что после этого начался процесс захвата территории.
Бужанский пошел еще дальше и вновь опустился до личных оскорблений проукраинских политиков, назвав их "псевдопатриотической шелупонью". Также он, используя типичные фразы российской пропаганды, призвал "предъявлять претензии Александру Турчинову", который в то время был главой Верховной Рады и исполняющим обязанности президента Украины. Именно во время правления Турчинова российские войска захватили Крым.
Пруф.
2. А ти, пі****н.
Само це неукраїнське рило, що молиться на Сталіна-жукова, вважає себе патріотом України?
ЯКОЇ ?
У Бутусова надо спросить.
Ведь СН это же проевропейская партия.
лахта це.
А как приходится слушать гнусавый скрип президента,за которого папа закончил ВУЗ.
Зеленые со своими желаниями оставить банду порошенко без схем по сравнению с этими 'учеными' - просто лохи
Он даже школьную программу не усвоил.
Сомневаюсь что он сможет написать изложение,про сочинение и речи нет.
Почему бы Зеленскому не иметь диплом юриста? Это что, сложно- получить юридическое образование?
Державне бюро розслідувань покликано запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини, що вчинили:
І. Вищі посадові особи
ІІ. Службові особи НАБУ та САП
ІІІ. Особи, які вчинили військові злочини, крім передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.
(дані з dbr.gov.ua).
Труба не в свою справу поліз, м'яко кажучи.
Kavkaz Center
@newkc14
Власти #Украины отказали во въезде главному свидетелю по делу об убийстве Амины #Окуевой хотя выдали ему визу.
Дело о #теракте пртив Окуевой прекратили после прихода к власти #Зеленского и назначении генерала #Коваля 1-м замом главы нацполиции, который известен связями с #Москвой
Зелескот выбрал пророссийскую власть и ломает нам камедь.
Скоро Украина войдет в состав раши вслед за беларашей.
А там уже скот будут резать и стрич.
Зачем стадам дары свободы?
А ну хутко викладуй як вона знущалась з тебе.
Одружився узбек з українкою, привіз до себе додому і каже:
- Запам'ятай, якщо я в вечорі йду додому і в мене тюбетейка на лівому боці - проси що хочеш, а якщо на правому то навіть рота не роззявляй.
А вона йому у відповідь:
- Запамятай, якщо я тебе зустрічаю і руки в мене на хрест - роби що хочеш, а якщо в боки, то мені по-хрін з якого боку в тебе тюбетейка.
Схоже труба цього анекдоту не знав.
2. Скільки жахливих помилок у слові "*****"...