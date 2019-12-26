 Судья Конституционного Суда Мельник ушел в отставку

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.
"24 декабря 2019 г. на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины был уволен в отставку судья КСУ Николай Мельник с должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с представлением им заявления об отставке", - говорится в сообщении.
Напомним, Николай Мельник был назначен судьей Конституционного Суда Украины Верховной Радой Украины в марте 2014 года. Судья принял присягу 13 марта 2014 г. Он является доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом Украины.
У слуг урода что не член то югист.
Как сообщает телеграм-канал "Зеленые человечки", судью Мельника накануне его отставки вызвали в президентский офис, где прямо сказали, чтобы судья писал заяву об отставке.В противном случае угрожали завести на судью уголовные дела (стиль Богдана и его друга Портнова). "Всіх заганяють в стойло. Будують слухняну вертикаль бєспрєдєльщиків", сказал источник информации.
Одной из причин чистки Конституционного суда может быть намерение отменить через него закон о люстрации, который давно не дает покоя и мешает Портнову и Богдану.