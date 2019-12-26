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 Судья Конституционного Суда Мельник ушел в отставку

Судья Конституционного Суда Николай Мельник ушел в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"24 декабря 2019 г. на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины был уволен в отставку судья КСУ Николай Мельник с должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с представлением им заявления об отставке", - говорится в сообщении.

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Напомним, Николай Мельник был назначен судьей Конституционного Суда Украины Верховной Радой Украины в марте 2014 года. Судья принял присягу 13 марта 2014 г. Он является доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3167415
 
 
 Топ комментарии
 
Подал в отставку судья Конституционного суда Николай Мельник. Этот судья во время рассмотрения дела о законности роспуска Верховной Рады задавал вопросы, дебатировал с другими судьями, и судя по всему не считал законным указ Зеленского о досрочном роспуске Рады.Таких людей авторитарная система не любит и старается их выжить.
Как сообщает телеграм-канал "Зеленые человечки", судью Мельника накануне его отставки вызвали в президентский офис, где прямо сказали, чтобы судья писал заяву об отставке.В противном случае угрожали завести на судью уголовные дела (стиль Богдана и его друга Портнова). "Всіх заганяють в стойло. Будують слухняну вертикаль бєспрєдєльщиків", сказал источник информации.
Одной из причин чистки Конституционного суда может быть намерение отменить через него закон о люстрации, который давно не дает покоя и мешает Портнову и Богдану.
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Тяжело тебе сирожа жить на свете идиотом?
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Ничего страшного,
У слуг урода что не член то югист.
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Подал в отставку судья Конституционного суда Николай Мельник. Этот судья во время рассмотрения дела о законности роспуска Верховной Рады задавал вопросы, дебатировал с другими судьями, и судя по всему не считал законным указ Зеленского о досрочном роспуске Рады.Таких людей авторитарная система не любит и старается их выжить.
Как сообщает телеграм-канал "Зеленые человечки", судью Мельника накануне его отставки вызвали в президентский офис, где прямо сказали, чтобы судья писал заяву об отставке.В противном случае угрожали завести на судью уголовные дела (стиль Богдана и его друга Портнова). "Всіх заганяють в стойло. Будують слухняну вертикаль бєспрєдєльщиків", сказал источник информации.
Одной из причин чистки Конституционного суда может быть намерение отменить через него закон о люстрации, который давно не дает покоя и мешает Портнову и Богдану.
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Тоже мало платят?Нечего, получит выходное пособие-четверть годового бюджета страны. Судья Конституционного Суда Мельник ушел в отставку - Цензор.НЕТ 5406
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Тяжело тебе сирожа жить на свете идиотом?
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Аргументуй, чому НЕ ДАТИ втекти? А чому йому тікати взагалі?
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юГіка вже забувся?А гонтарєву? Ті теж подали у відставку....Традиція у нас вже така-відставка,привіт із Лондона.... Суддя Конституційного Суду Мельник пішов у відставку - Цензор.НЕТ 8860Хороший аргумент?
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У вас там за прапорцем, може і є така традиція. Суддя Конституційного Суду Мельник пішов у відставку - Цензор.НЕТ 5658
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От тобі прапорець в*ївся,кацапчику.....Ти мене ще піндосом назви! Суддя Конституційного Суду Мельник пішов у відставку - Цензор.НЕТ 4129Палишся рогопел,нагло палишся. Суддя Конституційного Суду Мельник пішов у відставку - Цензор.НЕТ 521
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от чуйка у человека! вовк (в смысле - волк... серый хищник...)))) ему позавидовал бы !
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А чего на Мальдивы, а не на сцену по роялю ..ярить?
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прогнозуэться ріст рівня лояльності КС до зебень
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