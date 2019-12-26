EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика, Общество
  748  15
Все про:Министерство социальной политики (669) электронные документы (50) больничный (4) электронные услуги (11) Коваль Олег (1)

 Введение электронных больничных листов сэкономит от 1 до 4 млрд грн, - замминистра соцполитики Коваль

Заместитель министра социальной политики Олег Коваль заявил, что введение системы электронных больничных листов сэкономит бюджету Фонда социального страхования от 1 до 4 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в Министерстве социальной политики.

"Мы рассчитываем на сбережение, экономию бюджета Фонда социального страхования от 1 до 4 млрд грн в результате введения системы электронных больничных листов", - заявил Коваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубилет анонсировал электронный сервис, который заменит бумажные квитанции. Запуск планируется в течение 1-3 месяцев

По его словам, это нововведение передано под его личный контроль, и система должна заработать уже с апреля 2020 года.

Напомним, ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет анонсировал выдачу доверенностей в электронном виде.

Источник: https://censor.net.ua/n3167413
 
 
 Топ комментарии
 
и самое главное освободит от выплат ? Введение электронных больничных листов сэкономит от 1 до 4 млрд грн, - замминистра соцполитики Коваль - Цензор.НЕТ 3377
 показать весь комментарий
 
каким образом? на эту сумму не получат денег больные? а может, за счет печати бланков самих больничных? или лишь бы кукарекнуть?
 показать весь комментарий
 
откуда эта цифра 1-4 млрд грн, откуда экономия? у нас 12 млн работающих получается экономия минимум по 100 грн на каждого работающего из-за отмены бумажных бланков?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
каким образом? на эту сумму не получат денег больные? а может, за счет печати бланков самих больничных? или лишь бы кукарекнуть?
 показать весь комментарий
 
 
Могу предположить, что это позволить сократить выплаты по больничным листам
 показать весь комментарий
 
 
не, оне имеют надежду, что 90% выдаваемых нонче больничных - это липа, и за счет утилизации подобных возникнет экономия...
 показать весь комментарий
 
 
откуда эта цифра 1-4 млрд грн, откуда экономия? у нас 12 млн работающих получается экономия минимум по 100 грн на каждого работающего из-за отмены бумажных бланков?
 показать весь комментарий
 
 
Все обрізають, скорочують, стискають, а на вихлопі пшик. Імітація Кипучої Діяльності.
 показать весь комментарий
 
 
Имбурде -- имитация бурной деятельности.
 показать весь комментарий
 
Верую в 150-процентную надежность носителей электронных больничных листов. И трудовых книжек -- тоже. Введение электронных больничных листов сэкономит от 1 до 4 млрд грн, - замминистра соцполитики Коваль - Цензор.НЕТ 7310
 показать весь комментарий
 
Тепер вже й автоцивілку страхові компанії оформлюють в "електронному вигляді. Просто цікаво, чи всі менти вже мають сканер QR-коду з можливістю відкриття сторінки на сайті МТСБУ де підтверджується чинність полісу?
 показать весь комментарий
 
Только чтобы заказывать листы тоже через интернет.
 показать весь комментарий
 
скока-скока?
и с аткудава такие цифры? вот просто - с чего такое счастье????
какие-то раскладки б...расчеты этого дива-дивного ))))
 показать весь комментарий
 
Вслід за прем'єром новинами з майбутьного виришили порадувати нас його підлеглі.
А чоми і ні якщо іншого позитиву годі і очікувати. Введення електронних лікарняних листів заощадить від 1 до 4 млрд грн, - заступник міністра соцполітики Коваль - Цензор.НЕТ 7052
 показать весь комментарий
 
фигассе бумага в Украине дорогая)))...как -то лежал в больнице пару недель, притащил больничный...бух сказала, типа дешевле его не сдавать-возить куда там надо)))
 показать весь комментарий
 
Как всё это знакомо - усушка, утруска, естественная убыль, и пр., и пр.! Теперь в моде компьютерный сбой, хакерская атака, и пр., и пр., и пр.! Главное, что на выходе для простых смертных - 0 целых, шышь десятых! Таким образом, можно запросто наэкономить сумму в десятки, сотни раз больше! Ведь есть посыл, настрой, и пр., и пр., и пр.!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх