EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  278  14
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (6190) закупки (188) Загороднюк (97)

 Загороднюк: Внедрение центральной закупочной организации позволит экономить на оптовых оборонных закупках

Нельзя прописывать тендер под одного производителя, хотя ранее такая практика существовала: ТО конкретного производителя выносилось в тендер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Такая практика не может существовать дальше", - подчеркнул он.

По словам министра, возможность конкуренции "абсолютно критична".

"Вопрос возможна ли конкуренция должен задаваться в 100% случаев", - отметил Загороднюк, говоря о реформировании системы оборонных закупок.

Еще одним новым шагом должно стать внедрение центральной закупочной организации (ЦЗО), что позволит экономить на оптовых закупках.

Также министр напомнил о том, что большое количество - как минимум 50% государственного оборонного заказа - станет открытым, благодаря внесению изменений в закон "О государственной тайне".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Женщину-военнослужащего избили на Одесчине: Загороднюк взял дело под личный контроль

Источник: https://censor.net.ua/n3167412
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тєорєтіки. Статтів в Інтернеті начиталися і стали мудрими.
 показать весь комментарий
 
проблема минулого дебіли не хочуть вчитись.
проблема ********** дебіли усіх вчать.
 показать весь комментарий
 
Интересно то как! Оказывается раньше можно было так делать! А ребята не знали!!! ОБЛОМ!!!!!
 показать весь комментарий
 
позволить сэкономить деньги ... ГУ ГШ ВС РФ (бывший ГРУ)
 показать весь комментарий
 
у нас столько поставщиков танков, самолетов, патронов, катеров, что конечно же не должно быть тендеров с одним поставщиком, конечно же надо расскрыть все количества закупаемой техники, а то как это так враг тратит силы, чтобы узнать и бабки на шпионов. А также конечно надо завести еще одну струтуру-прокладку, через которую воровать бабки и посадить в нее человек 100 персонала на высокие зарплаты, чтобы не воровали Загороднюк: Внедрение центральной закупочной организации позволит экономить на оптовых оборонных закупках - Цензор.НЕТ 8371
 показать весь комментарий
 
Вот чего подумал. Всё таки прав был самодур петр первый, когда изрек:"... дабы дурь каждого видна была!". Чем больше говорят нынешние (как бы плохи не были прежние), тем больше повода усомниться в их здравомыслии!
 показать весь комментарий
 
А как его папа выиграл тендер на месторлждение газа...за копейки...этот министр нам поведать не хочет?
И то что фирма папы зарегистрирова на Кипре...
 показать весь комментарий
 
Знову та сама пісня на новий лад.
Зебіли вони такі зебіли, вважають себе першовідкривачами у схемах розкрадання. Загороднюк: Впровадження центральної закупівельної організації дозволить економити на оптових оборонних закупівлях - Цензор.НЕТ 8191
 показать весь комментарий
 
НУ - НУ. Грабли теже. Это полный бред, не смогут ВСУ вообще ничего купить, или процесс приобретения акаммулятора на Уазик превратиттся в затяжной квест, и в результате акамулятор обойдется как камазовский, к тому же уазик успеет к этому времени сгнить или быть разобранным на запчасти. Это не борьба с коррупцией, а ее централизация в одних руках.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх