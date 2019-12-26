 Из ГПУ уволен единственный прокурор от Украины в международной следственной группе по делу МН-17, - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь экс-Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем чередную порцию ПЦ из коридоров Генпрокуратуры. Ой, уже Офиса Генпрокурора (изменили задник для брифинга). Сначала немного истории для напоминания. 17 июля 2014 г. в небе над Донбассом был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17, в результате которого погибли все пассажиры и экипаж (всего 298 человек). Международная следственная группа установила, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства. Власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета. А уже в 2019 г. были объявлены первые подозрения. В марте 2020 г. в Нидерландах должен начаться судебный процесс над виновными в сбивании пассажирского самолета. А теперь самое интересное. Прокуроры, входившие в международную следственную группу, УВОЛЕНЫ! Еще раз: УВОЛЕН руководитель следственной группы по МН-17 от Украины и единственный прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из ... Нидерландов",- рассказала Сарган.

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"Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш Генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель. Ни о чем. Что мы, в итоге, имеем? Имеем открытое желание со стороны руководства ГПУ "слить" следствие по МН-17. Почему? На этот вопрос я тоже ищу ответы, как и в других громких делах, где есть след в истории России и громкие фамилии из прошлого вроде Януковича и Ко. ДУМАЙ.ТЕ", - резюмировала Сарган.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.