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 Из ГПУ уволен единственный прокурор от Украины в международной следственной группе по делу МН-17, - Сарган

Руководство ГПУ хочет "слить" следствие по сбиванию МН-17

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь экс-Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем чередную порцию ПЦ из коридоров Генпрокуратуры. Ой, уже Офиса Генпрокурора (изменили задник для брифинга). Сначала немного истории для напоминания. 17 июля 2014 г. в небе над Донбассом был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17, в результате которого погибли все пассажиры и экипаж (всего 298 человек). Международная следственная группа установила, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства. Власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета. А уже в 2019 г. были объявлены первые подозрения. В марте 2020 г. в Нидерландах должен начаться судебный процесс над виновными в сбивании пассажирского самолета. А теперь самое интересное. Прокуроры, входившие в международную следственную группу, УВОЛЕНЫ! Еще раз: УВОЛЕН руководитель следственной группы по МН-17 от Украины и единственный прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из ... Нидерландов",- рассказала Сарган.

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"Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш Генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель. Ни о чем. Что мы, в итоге, имеем? Имеем открытое желание со стороны руководства ГПУ "слить" следствие по МН-17. Почему? На этот вопрос я тоже ищу ответы, как и в других громких делах, где есть след в истории России и громкие фамилии из прошлого вроде Януковича и Ко. ДУМАЙ.ТЕ", - резюмировала Сарган.

Из ГПУ уволен единственный прокурор от Украины в международной следственной группе по делу МН-17, - Сарган 01

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3167409
 
 
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Потихоньку всплывает то о чем втихаря Зе договаривался с Х..лом в тайне от всех.
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все как и было договарино между бубочкой и хйлом Единственный прокурор от Украины в международной следственной группе по делу МН-17 уволен из ГПУ, - Сарган - Цензор.НЕТ 7020 все по фэншую
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Потихоньку всплывает то о чем втихаря Зе договаривался с Х..лом в тайне от всех.
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Тейлор новостью раньше дезавуюровал титоньку Сарган.
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Почитай на ЦН откровения Тейлора о Рябошапке ниже.Не поленись.Пианист -многостаночник заставил США уважать Украину.
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Татишо! І коли?
Невже тоді, коли дифірамби співав та проЖекти розписував?
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Якщо т ой прокурор хабарник і корупціонер який не пройшов переатестацію,то навіщо там такий прокурор,призначать іншого.
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ЗЄвата вже отримала інструкції: прокурор гівно, атестацію не пройшов, подавай нового...
от тільки, нешановане ЗЕлядство, виглядає те все на політичний саботаж справи МН-17!
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Истинно веруешь в то что написал? Ты из учителей?
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все как и было договарино между бубочкой и хйлом Единственный прокурор от Украины в международной следственной группе по делу МН-17 уволен из ГПУ, - Сарган - Цензор.НЕТ 7020 все по фэншую
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если у него к примеру рыло в пуху , славута х5,сарай в пригороде на 500 квадратов ,то почему бы и нет?
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а есть честные прокуроры? или этого убрали именно из -за Х-5 (х-6) Единственный прокурор от Украины в международной следственной группе по делу МН-17 уволен из ГПУ, - Сарган - Цензор.НЕТ 9339
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Как это может повлиять на расследование? Власти Украины будут говорить, что там нет наших людей и мы не признаем результаты?
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правильным путем идут подстилки зедебильные
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Не мешайте работать предателям! Просю пардону - прокулолам! Они же хотят как лучше! Они стараются, правда, но для своего кармана! И не путайте их личные интересы с интересами Державы! Как говаривал киногерой Ф.Мктрчяна: "А ты не путай личную шерсть с государственной!".
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Имеем открытое желание со стороны руководства ГПУ "слить" следствие по МН-17. Почему? На этот вопрос я тоже ищу ответы, как и в других громких делах, где есть след в истории России и громкие фамилии из прошлого вроде Януковича и Ко. ДУМАЙ.ТЕ", - резюмировала Сарган.Источник: https://censor.net.ua/n3167409

Договор нормандский
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ну что вы так расстраиваетесь, на его место возьмут прокурора из россии...
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Ну нормально.
Там же то же есть те кто верит в нашего ппезидента.
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Суддя КС Мельник, призначений туди після Майдану, пішов у відставку.

"Верховна Рада призначила Мельника суддею Конституційного Суду у березні 2014 року. Він є доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України.
Суддя склав присягу 13 березня 2014 року."

Не хоче бруднитись здачею України?

Або не мириться з тим, що преЗедент витирає ноги об Конституційний суд.

Зеленський підписав закон про ДБР, який КС визнав НЕконституційним.





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Вот те на.
Харант конституции.
Зебилы сделали это разом.
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І знову "зрада", і знову рвуться в порохососів пуканці...

петюнчики - а ви самі собі не огидні?
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ти чи крємлєбот, чи сєпар. Тільки вони радіють цій новині, бо вона на користь *****.
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Зеленский будет работать на Роисю пока это выгодно Коломойскому.

А Коломойскому сейчас это очень выгодно.
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А чего еще можно ожидать от стада тупых зеленых обезьян.
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"Имеем открытое желание со стороны руководства ГПУ "слить" следствие по МН-17. Почему? На этот вопрос я тоже ищу ответы, как и в других громких делах, где есть след в истории России и громкие фамилии из прошлого вроде Януковича и Ко. ДУМАЙ.ТЕ"


Прокуратура сама по себе уже ничего не думает. Рябошапка лает только по сигналу из ОПУ. Так что это желание слить следствие по МН-17 принадлежит хозяину Зеленского, а не шестеркам шестерки.
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Поди почитай Югику КПК лучше.
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И тут волонтёрам и ветеранам надо быть осторожней,бороды сбривать. Неясно на кого шмаркли Боинг повесят.
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