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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:посольство (573) США (15957) Керченский мост (146)

 "Вопиющее неуважение к суверенитету Украины": США осуждает запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту

В посольстве США в Украине заявили, что Штаты осуждают запуск железнодорожного сообщения по Керченскому мосту между РФ и временно оккупированным Крымом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

"Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Крым - это Украина", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем бороться против инфраструктурных атак агрессора, - Криклий о запуске РФ железнодорожного сообщения через Керченский пролив

Как сообщалось, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом РФ государственной границы Украины.

Вопиющее неуважение к суверенитету Украины: США осуждает запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167408
 
   
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В посольстве США в Украине заявили, что Штаты осуждают запуск железнодорожного сообщения по Керченскому мосту между РФ и временно оккупированным Крымом. Источник: https://censor.net.ua/n3167408
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І що далі? Може виконаєте Будапештський меморандум?
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А окупація Криму - це вопіющая повага чи гарантія територіальної цілісності згідно меморандумів?
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Всі олімпійські боги томляться в очікуванні. "Вопиющее неуважение к суверенитету Украины": США осуждает запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту - Цензор.НЕТ 8602
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В посольстве США в Украине заявили, что Штаты осуждают запуск железнодорожного сообщения по Керченскому мосту между РФ и временно оккупированным Крымом. Источник: https://censor.net.ua/n3167408
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І що далі? Може виконаєте Будапештський меморандум?
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Али,но при этом Америка осуждает, а наш писюнист готовится к корпоратвам (как в анекдоте "у меня елки") ии ему некогда по таким "пустякам" реагировать
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Я так понимаю новые санкции против РЖД не за горами))))
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Всі олімпійські боги томляться в очікуванні. "Вопиющее неуважение к суверенитету Украины": США осуждает запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту - Цензор.НЕТ 8602
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Там подставная контора рулит. Грандсервис вроде.
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А все что было до этого не было вопиющим?
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А окупація Криму - це вопіющая повага чи гарантія територіальної цілісності згідно меморандумів?
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Осуждения бандитов не останавливают-эта категория понимает только наручники и клетку
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Ну как я и говорил,гневный осуждамс!
Завтра все,всё забудут.
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А шо там на счет озабоченности-обеспокоенности?
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А що кажуть самі кримчани з цього приводу?
Мабуть дуже невдоволені відкриттям жд. сполучення з материком...
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А им ПОХ и НАХ!
От этого моста их существование лучше не станет.
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Головне в такому випадку - щоб не гірше.
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А хуже им и без моста с каждым годом становится больше.
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А Бубочка все таки прореагирует и ШО-ТО заявит или как обычно засунет свой язык Богдану в ж...?

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"Вопиющее неуважение к суверенитету Украины": США осуждает запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту"

Американсие корабли ж заходят в Одессу, время от времени. Я понимаю, если бы они Томагавками по мосту удивились. А так, шо ж... Это вообще никакое не осуждение.
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ЗеБеня не може оскаржувати рішення "великого Пу", бо той може образитись, якось нестрьомно буде потім йому в очі дивитись. А так хочеться ще.....
Тому хлопчику треба мовчати.
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Президент Московии, господин Владимир Путин, как и положено ему по статусу «Главвора», 23 декабря 2019 года стал первым пассажиром поезда, который отправился из украденного Россией украинского Крыма по железнодорожной части Крымского моста в украинскую Тамань.
Впереди паровоза, как обещал журналистам князь Темнейший весной 2014 года, не бежали женщины и дети. Состав поезда состоял всего из одного вагона без логотипа «РЖД» (Российские Железные Дороги) и двух тепловозов - спереди и сзади. Безопасность Императора 1/9 части суши во время прохождения состава по мосту через Керченский пролив осуществляли под водой боевые пловцы Черноморского Флота.
Новостной вечерний выпуск на российском телеканале начинался диктором, естественно, про запуск железнодорожного сообщения между Москвой и Севастополем и сопровождался проклятиями в адрес жителей Украины: «Хохлы! Сдохните от зависти! В Ялту теперь хлынут миллионы туристов».

Крымский мост, это вещественное доказательство аннексии украинского полуострова российскими вооруженными православными силами министра нападения РФ Сергея Кунжутовича Шойгу. Фото этого сооружения уже находится у судей в Гааге.
«Все, кто въезжает в Крым и выезжает из него по незаконно построенному мосту, сразу же подпадают в категорию лиц, совершивших преступление, так как нарушают порядок въезда на территорию суверенной Украины. Украинские спецслужбы могли бы постараться и добыть списки пассажиров первых поездов, которые в эти дни незаконно въедут в Крым. Думаю, что открытая публикация этих списков остановила бы многих россиян от затеи посетить оккупированный Крым», - подытожил Чубаров.
Поскольку все жители святой Руси являются православными из российской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной организации Кирилла Гундяева, то напоминаем, что все кто приедет на отдых в украденный Московией украинский Крым - будут наказаны Вседержителем, и гореть в аду, как нарушители 8-й и 10-й Божьей заповеди.
Россияне, поддерживающие путинскую аннексию украинского Крыма, являются соучастниками военной агрессии России против Украины и находятся под гневом Божьим в ожидании справедливого Суда у Белого Престола.
Православные Великого Улуса ошибаются, думая, что захватывая чужие территории, они в вечности окажутся в раю, как обещал им Путин.
10 заповедь:
«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего».
За нарушение Божьих Заповедей предусмотрен только один вид наказания - СМЕРТЬ.
Да взыщет Господь с жителей России всю кровь мучеников, пролитую её солдатами и офицерами в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии.
«…Ибо Он взыскивает за кровь; помнит их, не забывает вопля угнетенных» (Псалом 9:13).
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Коли бімба впаде- США допоможуть.Але не поросвиням.
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ЕС осудил, ООН осудило, США осудили, страны Балтии и Польша каждая по отдельности осудили...

ЗЕленая промокашка, постящая обычно прикольные видосики со скростью размножающегося кролика, опять прикинулась мертвым лемингом и молчит... ссыкотно на ***** рот открывать.
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