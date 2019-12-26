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 Политика Украины
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Все про:Путин (25333) Климкин (2318)

 Путин никогда не станет захватывать юг Украины военным путем, поскольку ему нужна легитимизация содеянного, - Климкин

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин убежден, что перезагрузка проекта "Новороссия" важна для президента РФ Владимира Путина.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что Путин будет искать легитимизации того, что будет делать в будущем. Причем это будет касаться не только Донбасса и Крыма, но и всей Украины. Путин будет пытаться перекроить реальность вокруг России - именно таким для него, я считаю, есть смысл его миссии", - считает Климкин.

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По мнению экс-министра, данный сценарий "100% уже приготовлен".

"Это общий механизм; люди, которые над этим работают, готовят перезагрузку России в новую реальность, назовем ее так. Я считаю, что может быть - это второй сценарий - любые провокации, которые будут вызывать опять-таки всплески эмоций. Мы все знаем, что это работает лучше всего.

И третье. Я никогда не говорил, что Путин начнет с военной операции. Он не станет, поскольку для него критически нужна легитимизация того, что он будет делать в будущем", - подытожил Климкин.

Полный текст интервью с Павлом Климкиным читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3167407
 
 
 Топ комментарии
 
спочатку працюватимуть із суспільством, а потім станеться захоплення.
або проштовхнуть в наше законодавство федералізацію та референдуми, потім зомбовані самі наголосують.
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А набуй они тут нужны вообще? Украина должна объявить об отказе от лугандона. Посмотреть хотелось бы, что они там петь начнут. ху-лу они ведь и даром не нужны.
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Путин никогда не станет захватывать юг Украины военным путем, поскольку ему нужна легитимизация содеянного, - а це ще велике питання, бо ми бачили окупацію Криму і частини Донбасу.
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спочатку працюватимуть із суспільством, а потім станеться захоплення.
або проштовхнуть в наше законодавство федералізацію та референдуми, потім зомбовані самі наголосують.
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Но он хотел последующей легимизации.
И он прет как танк.
Как только у него получится это будет сигналом к продолжению.
Они делают это разом.
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це так в заголовку, а клямкін сказав, шо ***** не почне з військової операції. Тобто, спочатку пропаганда, потім народні протєсти і "путін ввєді!!!"
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насправді, ***** почне, а вже потім найдуть оправданіє.
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Задурить голови українцям пропагандою.
Вони самі до рашки попросяться.
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попробуйте теперь лугандон и донецк вернуть- народ так задурен, что под танки пойдет, только не в Украину
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А набуй они тут нужны вообще? Украина должна объявить об отказе от лугандона. Посмотреть хотелось бы, что они там петь начнут. ху-лу они ведь и даром не нужны.
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еуропа заставит, взять этих гындонов и навроде конфликт кончится
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во время войны никогда население не возвращали, только территорию. Население должно само дойти им никто не обязан, они виноваты в том что встречали на площади оккупантов размахивали оккупационными тряпками, а своим войскам для защиты границы пройти не давали.
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Та нехай лягають. Ідіотів не шкода. Розумні проросіски громадяни можуть виїхати на рашку і жити там у своє задоволення.
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Задурить. В тому числі через недолуго-імпотентну політику Заходу.
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якщо народ ТУПИЙ, то хто йому лікар ?
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Народ завжди тупий. По крайній мірі 73%. Це по всьому світу так. А плюс до цього ще ворожа внутрішня політика. От і маємо.
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Ну не скажіть..
Поляки попри величезні запитання та претензії вдруге обрали Квасневського, проігнорувавши на виборах темну конячку, яка винирнула бозна звідки, багато обіцяла, мала досить вагомий рейтинг. Але здоровий глузд переміг. Тепре ми їздемо до поляків на роботу.
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по поему, лукашенко по захвату крыма сказал, а разве погиб хоть один солдат? никто и не воевал, никто не защищал, то из этого, что никто и не нападал, просто тупо сдали крым
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Таки погиб один точно, кацапа. А кто такой лукашенко? Это что-авторитет какой-то? Ты тоже тут пургу несешь. Ну и что? Все прекрасно знают, что не воевать дала указание обосранная гейропа.
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А тебе гнида мало убитых украинских военных при захвате Крыма прапорщика Сергея Кокурина(снайпер убил) и подло расстрелянного в спину майора Станислава Карачевского??
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Будет большая проверка качества населения , вы население или Украинцы.
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Вот тут и настанет момент истины для всяких диванных полководцев,тонемоявойна и защищателей своих городов.
Можно применить все свои теории на практике.

Во всем есть положительные моменты.
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Населення 73%. Перевірка вже відбулася. Залишилося перевірити решту.Прибирання зеленої цвілі і буде тією перевіркою.
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при потери корыта реторика кардинально противоположная ,путин нападет уже не в тренде соевых опричников , Путин никогда не станет захватывать юг Украины военным путем, поскольку ему нужна легитимизация содеянного, - Климкин - Цензор.НЕТ 9637...... так и до барыга ***** дойти может Путин никогда не станет захватывать юг Украины военным путем, поскольку ему нужна легитимизация содеянного, - Климкин - Цензор.НЕТ 709
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Клімкін, хере вангувати, твою бездарність українці вже оцінили. Вертайся в Курськ на істарічєскую родіну і там кукурікай.
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Та так, я був дуже засмучений, що його Петро поставив на МЗС. Бездарна заміна Дещиці. Міг би Огризка повернути. А Пєтя боявся, щоб його ніхто не затмив.
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Щоб ти совкоманкурте знав, Курщина і Білгородщина, входили до складу України.
(Партбілєт провєріл? На мєстє?)
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зачем хйлу захватывать когда 73%зебилов сделали це разом за свой счет Путін ніколи не стане захоплювати південь України військовим шляхом, оскільки йому потрібна легітимізація скоєного, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1155
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А Крим у Клімкінда вже не "Юг Украіни"? Путін ніколи не стане захоплювати південь України військовим шляхом, оскільки йому потрібна легітимізація скоєного, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4355
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Та 73% хохляцкого жлобья сами прибегут на полусогнутых.Путину и ничего делать не надо.
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КЛИМ-не неси куйню.до 2014 года это самое думали многие об украинском Крыме,о грузинской Осетии,Абхазии и т,д...монеты не пвахнут .но в любой момент рашист нападет и откусит..
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Дивно чути таке від людини, яка п'ять років змагалась з мордером у закордонних судах.
Крім легімітизації ім ще потрібна вода для Криму.
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Пуйло зробить це руками безмозглого Моніки.
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