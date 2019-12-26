 Путин никогда не станет захватывать юг Украины военным путем, поскольку ему нужна легитимизация содеянного, - Климкин

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что Путин будет искать легитимизации того, что будет делать в будущем. Причем это будет касаться не только Донбасса и Крыма, но и всей Украины. Путин будет пытаться перекроить реальность вокруг России - именно таким для него, я считаю, есть смысл его миссии", - считает Климкин.
По мнению экс-министра, данный сценарий "100% уже приготовлен".
"Это общий механизм; люди, которые над этим работают, готовят перезагрузку России в новую реальность, назовем ее так. Я считаю, что может быть - это второй сценарий - любые провокации, которые будут вызывать опять-таки всплески эмоций. Мы все знаем, что это работает лучше всего.
И третье. Я никогда не говорил, что Путин начнет с военной операции. Он не станет, поскольку для него критически нужна легитимизация того, что он будет делать в будущем", - подытожил Климкин.
Полный текст интервью с Павлом Климкиным читайте здесь.
або проштовхнуть в наше законодавство федералізацію та референдуми, потім зомбовані самі наголосують.
И он прет как танк.
Как только у него получится это будет сигналом к продолжению.
Они делают это разом.
Вони самі до рашки попросяться.
Поляки попри величезні запитання та претензії вдруге обрали Квасневського, проігнорувавши на виборах темну конячку, яка винирнула бозна звідки, багато обіцяла, мала досить вагомий рейтинг. Але здоровий глузд переміг. Тепре ми їздемо до поляків на роботу.
Можно применить все свои теории на практике.
Во всем есть положительные моменты.
Рукопожатий Офшор™
@iddqd_ua
·29 мин
Здача національних інтересів виглядає отак:
(Партбілєт провєріл? На мєстє?)
Крім легімітизації ім ще потрібна вода для Криму.