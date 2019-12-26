 "Укргазбанк" будет продан первым, - Рожкова о приватизации госбанков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Минфину".
"Я думаю, что на это потребуется больше двух лет. Первым, безусловно, будет Укргазбанк. Уже в ближайшее время Международная финансовая корпорация частично войдет в его капитал", - заявила Рожкова.
По ее словам, "Укргазбанк" первым из госбанков расчистил свой баланс, он эффективный и прибыльный. Сейчас в его капитал войдет МФК, и он продолжит совершенствовать корпоративное управление, управление рисками.
"Стоит ли спешить с приватизацией госбанков? Наша задача - сделать их конкурентными и эффективными. Иначе их придется продавать с дисконтом. Кроме того, чтобы мы могли выгодно продать госбанки, должна развиваться экономика страны, чтобы была потребность в кредитах, рост ВВП. В противном случае, банковский бизнес не будет привлекательным для покупателей", - подчеркнула Рожкова.
Напомним, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что "ПриватБанк", а также "Укргазбанк" будут полностью возвращены на частный рынок.
И как будто бы с небес - все к тебе толкает бес.
За тебя калым отдам, душу дьяволу продам!
То чому продаєте саме зараз, адже розвиток економіки країни в мінусах?
Пам'ятаєте хвалену відремонтовану трасу Запоріжжя-Маріуполь ?
Ревіння і фанфари на всю Україну .Дивіться,як треба работать-казали вони. Не сказали тільки,в яку копієчку влетіло. А в чималеньку.https://twitter.com/V_Omelyan/status/1210162763705864192
Приступил менеджер к работе, и за первый месяц увеличил продажи втрое, потом вдесятеро, потом в сто раз, потом вообще все в конторе продал, включая мебель, канцтовары, секретаршу - мужикам в баню, базу данных клиентов - конкурентам, а самого шефа - налоговой.
Потому что это был, *****, очень хороший менеджер по продажам…