EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1495  22
Все про:НБУ (4534) приватизация (923) Укргазбанк (29) Рожкова Екатерина (58)

 "Укргазбанк" будет продан первым, - Рожкова о приватизации госбанков

Заместитель главы НБУ Катерина Рожкова заявила, что государственные банки продадут в течение двух или более лет. Первым приватизированным банком будет "Укргазбанк".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Минфину".

"Я думаю, что на это потребуется больше двух лет. Первым, безусловно, будет Укргазбанк. Уже в ближайшее время Международная финансовая корпорация частично войдет в его капитал", - заявила Рожкова.

По ее словам, "Укргазбанк" первым из госбанков расчистил свой баланс, он эффективный и прибыльный. Сейчас в его капитал войдет МФК, и он продолжит совершенствовать корпоративное управление, управление рисками.

"Стоит ли спешить с приватизацией госбанков? Наша задача - сделать их конкурентными и эффективными. Иначе их придется продавать с дисконтом. Кроме того, чтобы мы могли выгодно продать госбанки, должна развиваться экономика страны, чтобы была потребность в кредитах, рост ВВП. В противном случае, банковский бизнес не будет привлекательным для покупателей", - подчеркнула Рожкова.

Напомним, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что "ПриватБанк", а также "Укргазбанк" будут полностью возвращены на частный рынок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Снесли ворота, выкрикивали оскорбительные вещи, хотели, чтобы я к ним вышла с дочерью. Кто-то в стране будет защищать конституционные права граждан? - Рожкова

Источник: https://censor.net.ua/n3167404
 
 
 Топ комментарии
 
чем-то же дыры в бюджете надо латать
 показать весь комментарий
 
все продадут постепенно вместе с население страны, это дело времени
 показать весь комментарий
 
Я то знаю, а от вона здається ні. "Укргазбанк" будет продан первым, - Рожкова о приватизации госбанков - Цензор.НЕТ 2004 Бо так складно бреше.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За Газбанк калым отдам, душу дьяволу продам!
И как будто бы с небес - все к тебе толкает бес.
За тебя калым отдам, душу дьяволу продам!

 показать весь комментарий
 
 
Покрали все, що тільки можна було, а тепер треба закрити.
 показать весь комментарий
 
 
чтобы мы могли выгодно продать госбанки, должна развиваться экономика страны Источник: https://censor.net.ua/n3167404
То чому продаєте саме зараз, адже розвиток економіки країни в мінусах?
 показать весь комментарий
 
 
Я то знаю, а от вона здається ні. "Укргазбанк" будет продан первым, - Рожкова о приватизации госбанков - Цензор.НЕТ 2004 Бо так складно бреше.
 показать весь комментарий
 
 
текст хорошо заучила, вот и несет ее )))
 показать весь комментарий
 
 
правильно, все продать к такой-то матери - зачем государству имущество в принципе и банки в частности? "Укргазбанк" будет продан первым, - Рожкова о приватизации госбанков - Цензор.НЕТ 1030
 показать весь комментарий
 
все продадут постепенно вместе с население страны, это дело времени
 показать весь комментарий
 
 
его сначала спасали за бюджетные денежки, теперь продают кому надо.
 показать весь комментарий
 
 
Ще б пак.Це ж сарана.
Пам'ятаєте хвалену відремонтовану трасу Запоріжжя-Маріуполь ?
Ревіння і фанфари на всю Україну .Дивіться,як треба работать-казали вони. Не сказали тільки,в яку копієчку влетіло. А в чималеньку.https://twitter.com/V_Omelyan/status/1210162763705864192
"Укргазбанк" будет продан первым, - Рожкова о приватизации госбанков - Цензор.НЕТ 5038

"Укргазбанк" будет продан первым, - Рожкова о приватизации госбанков - Цензор.НЕТ 9777
 показать весь комментарий
 
По ее словам, "Укргазбанк" первым из госбанков расчистил свой баланс, он эффективный и прибыльный...... Зачем тогда продавать ?
 показать весь комментарий
 
Это напечатать денег и купить себе банк. Потом положить эти деньги себе в банк и перевести их в офшоры.
 показать весь комментарий
 
Жил был один менеджер по продажам. Пошел устраиваться на работу. Долго ли коротко ли резюме рассылал, а как-то пришел в одну контору на собеседование с генеральным директором. И шло у них собеседование шесть часов. Уже и директор взмок, и менеджер три раза воды просил. А все никак не могут договориться. Начинали с двухсот баксов в месяц - а уже за два с половиной килобакса спорят, и проценты, и бонусы, и какие-то еще там спортзалы, мобильные связи, обеды, подъемные, страховки, отпуск, командировочные, машину служебную, ноутбук, кучу всякого менеджер себе выбил. Сдался в итоге генеральный директор, все условия выполнил. Все, что менеджер просил - дал.
Приступил менеджер к работе, и за первый месяц увеличил продажи втрое, потом вдесятеро, потом в сто раз, потом вообще все в конторе продал, включая мебель, канцтовары, секретаршу - мужикам в баню, базу данных клиентов - конкурентам, а самого шефа - налоговой.
Потому что это был, *****, очень хороший менеджер по продажам…
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх