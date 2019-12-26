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 27-28 прокуроров Генпрокуратуры, занимающихся "делами Майдана", готовы перейти в ГБР, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что 27-28 прокуроров Генеральной прокуратуры готовы перейти в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом он рассказал сегодня, 26 декабря, на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Я уже говорил это, это 27-28 человек", - заявил он.

Рябошапка отметил, что в ГБР перейдут прокуроры, которые занимаются расследованиями уголовных производств о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане Незалежности.

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"Во-первых, эта группа (которая занималась расследованием дел Майдана. - Ред.) не развалилась. Есть управление процессуальных руководителей, которое является самостоятельным структурным подразделением и которое уже сейчас проводит неотложные следственные действия. Например, был проведен следственный эксперимент. Уже в то время, когда мы потеряли полномочия по досудебному расследованию, дела были в процессе передачи в ГБР. В ГБР создано специальное подразделение, новый закон предусматривает еще дополнительные штатные единицы для этого спецподразделения. Как только закон будет опубликован, будет назначен руководитель или и.о. руководителя ГБР, мы завершим процесс, связанный с переходом следователей или прокуроров, которые захотят перейти в ГБР", - сказал Рябошапка.

По его словам, сейчас в прокуратуре "есть варианты, как решить эту проблему с тем, чтобы люди не были уволены до того момента, как они перейдут в ГБР".

"Я имею в виду следователей и прокуроров, которые работали над "делами Майдана". Мы их юридически удержим, они уволены не будут", - сказал Генпрокурор.

Источник: https://censor.net.ua/n3167401
 
 
 Топ комментарии
 
Пан Генпрокурор, как у Вас продвигается расследование зверского убийства Романа Беспалого ?
Вы уже можете назвать подозреваемых ?
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Щоб встановити отих впоротих наколотим чаєм злочинців, від яких постраждали сміття з "беркута"?
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беркут это засланные кацапами бандиты. Поэтому что бы замести следы срочно нужно их отдать хозяину.
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Щоб встановити отих впоротих наколотим чаєм злочинців, від яких постраждали сміття з "беркута"?
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От і всі зміни - 700 прокурворів перейдуть в інші правоохоронні органи, або в регіональні та місцеві прокуратури. Зате скільки піару рехворматорам.
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А нахрена вообще то ГБР содержать ,если им всеравно Богдан команды дает. Так будет дешевле.
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Пан Генпрокурор, как у Вас продвигается расследование зверского убийства Романа Беспалого ?
Вы уже можете назвать подозреваемых ?
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беркут это засланные кацапами бандиты. Поэтому что бы замести следы срочно нужно их отдать хозяину.
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Для чого нам інформація, що хтось і кудись перейшов? Ви нам про досягнення звітуйте.
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Охрєнітєльна новость.а цього прокурора куди ? :

"...У березні 2020 у Нідерландах має розпочатися судовий процес над винними у збитті пасажирського літака.
А тепер найцікавіше.
Прокурорів, що входили в міжнародну слідчу групу, ЗВІЛЬНЕНО!
Ще раз: ЗВІЛЬНЕНО керівника слідчої групи по МН-17 від України та єдиного прокурора від України. Цю інформацію я отримала від колег з ...Нідерландів.
Фред Вестербеке, голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), після такої новини особисто прилітав до Києва, але наш генпрокурор не знайшов для нього часу! Знайшов час заступник. Ніпрошо.
Що ми, врешті, маємо?
Маємо відкрите бажання з боку керівництва ГПУ «злити» слідство по МН-17.
Чому?
На це питання я теж шукаю відповіді, як і в інших гучних справах, де є слід Росії та гучні прізвища з минулого накшталт Януковича і ко.
ДУМАЙ.ТЕ"
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
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Почему Рябошапка сливает международное расследование по МН-17?
Почему уволен единственный прокурор от Украины в международной следственной группе по этому делу?
Почему Рябошапка не стал встречаться с руководителем следственной группы по МН-17?

Потому что Зеленски и Рябошапка - кацапские ублюдки. Соответственно и подбирают они сейчас под себя такие же кадры.
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>Почему Рябошапка сливает международное расследование по МН-17?


За это ему точно 111-я статья. Вопрос времени.


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Самое интересное: это никак не повлияет на ход дела. Убиты граждане Голландии; потому суд будет расследовать независимо от чьего-либо участия или неучастия.
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Я помню, как поливали Луценко: "У него нет профильного образования" А какое профильное образование у нынешнего? 27-28 прокуроров Генпрокуратуры, занимающихся "делами Майдана", готовы перейти в ГБР, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 645 27-28 прокуроров Генпрокуратуры, занимающихся "делами Майдана", готовы перейти в ГБР, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3882
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