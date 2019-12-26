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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9559) США (15957) Тейлор (135) реформы (3457) Рябошапка Руслан (228)

 В следующем году будет более сложная часть работы, - Тейлор о реформе ГПУ

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что в следующем году должно состояться расширение реформы Генеральной прокуратуры Украины на всю страну на местном и региональном уровне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая на брифинге генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки в Киеве в четверг.

"Как вы отметили, следующий год - это сложная часть работы. Речь идет не только о найме многих новых прокуроров и проведении теста, чтобы новые прокуроры соответствовали стандартам, которым отвечают существующие прокуроры. Но это также расширение реформы на остаток страны на местном и региональном уровне. Тысячи прокуроров пройдут этот тест и продемонстрируют народу, что у них есть добродетель и что они являются честными", - сказал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С нового года ГПУ прекращает существование как институт и начинает работу Офис генпрокурора, - Рябошапка

По его словам, посольство США очень радо партнерству с Генпрокуратурой Украины по реализации реформы.

"Это было честью для нас работать с вами и вашей командой. Это очень профессиональная команда", - добавил Тейлор, поздравив Рябошапку с успешной реализацией реформы Генпрокуратуры Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3167399
 
 
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Что всем прокурорам на 70% повысить, не только офисным?
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Да,да ,углублять и расширять ...знакомая история ...
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реформи оцінюються за справами, а не за словами! а справ поки що (за винятків цькування добровольців) зірро!
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Уильям Тейлор заявил ...
Тейлор, ти скільки в же в Україні? Мабуть вчора приїхав.
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да хватит уже работать, пора и на пенсию. Бухай уже, хватит разваливать нестроенное.
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