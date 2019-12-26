EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1705  30
Материалы по теме:
Все про:Беркут (8526) ГПУ (9559) майдан (3981) обмен (861) Рябошапка Руслан (228) преступления против Майдана (58)

 "Ничего незаконного не произойдет", - Рябошапка о возможном изменении меры пресечения экс-беркутовцам

Генпрокурор Руслан Рябошапака прокомментировал возможное изменение меры пресечения фигурантам дел Майдана, бывшим бойцам батальона спецназначения "Беркут", которые предположительно были в списках на обмен удерживаемыми людьми между Украиной и самопровозглашёнными "Л/ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Я обмен не комментирую, но ничего незаконного там не случится, ничего плохого там не будет", - ответил он на вопрос журналиста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проходящих по делу о расстреле Майдана беркутовцев готовят к обмену, - СМИ

Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3167398
 
 
 Топ комментарии
 
"Я обмен не комментирую, но ничего незаконного там не случится, ничего плохого там не будет"...
З точки зору зебобочек, портнова, можливо і не буде. А з точки зору громадян України, цей обмін - дуже погана річ. Проковтнули видачу расії громадянина України Цемаха, проковтнемо і обмін беркутів. Зеперемога!
 показать весь комментарий
 
если эти обменные уроды есть гражданами Украины , то нельзя их передавать рефии. Они должны сгнить в тюрьме.
 показать весь комментарий
 
Дійсно, вірю... Ґабсолютно вірю, як самому собі
(ніт)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ДЯТЕЛ в роли прокурора,таких ЛЕЧИТЬ надо,а они страной рулят
 показать весь комментарий
 
А Цемаха ,который мог стать ключевым свидетелем по Боингу ,законно отдали ,а он был рыбой покрупней петухов из беркута ...
 показать весь комментарий
 
 
"Я обмен не комментирую, но ничего незаконного там не случится, ничего плохого там не будет"...
З точки зору зебобочек, портнова, можливо і не буде. А з точки зору громадян України, цей обмін - дуже погана річ. Проковтнули видачу расії громадянина України Цемаха, проковтнемо і обмін беркутів. Зеперемога!
 показать весь комментарий
 
 
если эти обменные уроды есть гражданами Украины , то нельзя их передавать рефии. Они должны сгнить в тюрьме.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пэтруха так не считал, за 5 лет никакого приговора. Это не по христиански.
 показать весь комментарий
 
 
Если сейчас зедебил вмешивается в правосудие, это не значит что Петруха вмешивался. Он не судья.Так как судьи не поменялись, поэтому и тормозили и своих не хотели судить. Кто не дает сейчас это сделать?
 показать весь комментарий
 
 
Пэтруха Святой, но нет столько водки, что бы я поверил в твои сказки. Прости, обещал не влазить в дебаты. БЕЗПОЛЕЗНО.
 показать весь комментарий
 
у меня к нему претензии к тому что он не сделал. Святых нет.
 показать весь комментарий
 
Дійсно, вірю... Ґабсолютно вірю, як самому собі
(ніт)
 показать весь комментарий
 
 
По телевизору можно трендеть что угодно, но в суде нужны доказательства, но видимо их нет.
 показать весь комментарий
 
 
Ви ще скажіть, що то впороті чаєм з наркотою бандити напали з коктейлями Молотова на безневинних сміття, шкірний з яких був озброєний лише гумовою довбнею - а в ті ж годинники інші злочинці під керуванням Пороха розстрілювали своїх зі снайперських стовбурів, щоб звинуватити "беркут".
 показать весь комментарий
 
 
Направление мысли понятно и аллегория тоже ясна, а вот текст? Вы Агент00777, или трудности перевода Гугла?
 показать весь комментарий
 
Конечно нет, иначе давно бы сидели. Майдонутый Пэтруха давно бы о них позабыл. Но что то пошло не так. Уже, наверное не узнаем.
 показать весь комментарий
 
выхода два у власти ,отпустить всех так как нет доказательств и признать что люди просто так сидели и тогда придётся искаться настоящих убийц и второй самый козырной вариант обменять ,все на них свалить и дело закрыть
 показать весь комментарий
 
С точки зрения Ген. прокурора может ничего незаконного и не произойдет, а вот с точки зрения справедливости и неотвратимости наказания... При условии, что собрана достаточная доказательная база.
 показать весь комментарий
 
канєшна нє праізайдьот!
вот єслі відпустити Кузьменко, чи Антоненко - тада гайки!
 показать весь комментарий
 
 
Должно быть СПРАВЕДЛИВО. Этим просто 2 метра земли.
 показать весь комментарий
 
 
Конституция Украины. Ст.25. Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо выдан другому государству.
 показать весь комментарий
 
 
"Я обмін не коментую, але нічого незаконного там не станеться, нічого поганого там не буде", - відповів він на запитання журналіста." Вбито більше 100 українців , на думку прокурора нічого поганого в цьому не має. Невинуватих садить в тюрму , винуватих випускає . Капець.
 показать весь комментарий
 
ничего противозаконного не будет, - просто зелень примет закон по которому включит "беркутню" в обмен... Вы сделали ЭТО вместе, зебилы!
 показать весь комментарий
 
Ми просто опустимо український прапор і піднімемо над Києвом триколор, але нічого незаконного не відбудеться, ви не хвилюйтесь...
Коли буде наступний Майдан, слід не забути, що судів, правоохоронної системи у нас не має, і усі ці ублюдки залишаться безкарними.
 показать весь комментарий
 
они их планируют на обмен, все остальное звиздеж ....
 показать весь комментарий
 
""Ничего незаконного не произойдет", - Рябошапка о возможном изменении меры пресечения экс-беркутовцам" - Рябошапка в законах разбирается, он закончил МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЛОМОНОВ УНИВЕРСИТЕТ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх