 "Ничего незаконного не произойдет", - Рябошапка о возможном изменении меры пресечения экс-беркутовцам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Я обмен не комментирую, но ничего незаконного там не случится, ничего плохого там не будет", - ответил он на вопрос журналиста.
Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.
24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.
З точки зору зебобочек, портнова, можливо і не буде. А з точки зору громадян України, цей обмін - дуже погана річ. Проковтнули видачу расії громадянина України Цемаха, проковтнемо і обмін беркутів. Зеперемога!
(ніт)
вот єслі відпустити Кузьменко, чи Антоненко - тада гайки!
Коли буде наступний Майдан, слід не забути, що судів, правоохоронної системи у нас не має, і усі ці ублюдки залишаться безкарними.