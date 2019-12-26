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 Политика Украины, Общество
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Все про:Деминициативы (36) Зеленский (4112) опрос (1795) Порошенко (17961) социология (436) Тимошенко (24396) Центр Разумкова (94) Разумков Дмитрий (350)

 Зеленский, Порошенко и Тимошенко названы политиками года в Украине, - опрос Деминициатив и Центра Разумкова

Почти половина граждан Украины считают политиком уходящего года президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", таковы результаты общенационального исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова 13-18 декабря, и презентованного в четверг в Киеве.

45,9% респондентов считают Зеленского политиком года. Далее идут пятый президент Украины Петр Порошенко (7,5%), лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (3,3%), спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (2,8%), лидер партии "ОПЗЖ" Юрий Бойко (2,7%).

При этом 1,9% опрошенных отдали свои голоса председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку, 1,4% лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку, а у лидера Радикальной партии Олега Ляшко 1,1%.

В то же время 6,9% респондентов считают, что нет украинского политического деятеля, которого можно было бы назвать политиком 2019 года. 16,7% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167397
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский-политик года.Звучит,как анекдот.
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как бы он заодно и Украину не похоронил
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до какого шаурмен-писюанист вообще к политике?
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Да до того же, что и Порошенко. Разницы нет.
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как "нет"? пораш в тюрьме протусовался хотя б 2,5 года?
или Юля в Форбсе отметилась, как миллиардерша?
или поцька выступил против распродажи земли?
не городите ерунду
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до какого шаурмен-писюанист вообще к политике?
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шоб свинарчуки менше крали.
країна вирала меншу купу лайна.
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потрапила в лайно по саму шию коли свинарчуки туди нас завели. що перед цивілізованим світом було соромно.

в відмитися не так легко. ще довго буде неприємний запах
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Не відомо чи вижила вона з розуму , якщо дивитись на її поведінку то все в нормі , а от про 46% відсотків , цього не скажеш . Половина населення ідіоти , це вже вирок для країни.
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Лять, у разумкова больше рыга бойки???)))) Люди, отходите! в зебилов сейчас сцут конкретно))))
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Если всем говорить что вы голосовали за Зеленского - люди не будут требовать от вас слишком многого.
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Тобто за ЗЄ тільки 45,9% за версією разумкова?!
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Парашенка, в Украине назван турист-международник года
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опять Тимоха???
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Зеленский-политик года.Звучит,как анекдот.
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А это и есть анекдот . Новый .. От "Центра Разумкова" . .
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да да я и забыл ДЯКУЕМО ДЯКУЕМО🤣
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Сиди у спамі, лахто. Ти помилився дверима.
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" Важливо не кількість, а якість " - Лєв Ніколаєвіч Толстой ... Класиків літератури потрібно читати і знати , штудєнт 😃
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да знаю я яка там в тернополи и львови якисть🤣
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Що, ванька, тебе АШТРИСЕТ від наших Львова та Тернополя?
І правильно. Нехай трісьот. Так і має бути. Іван має випробовувати борошна від самої згадки про Західну Україну.
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Ти туди з'їзди, запропонуй себе якомусь шаурмашнику. На кілограми.
а тут сиди у спамі, кацапське чмо.
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Не знаю, що ти там знаєш про Львів та Тернопіль але про всяк випадок нагадую, що 1 січня 2020 року вся Україна святкує 111 річницю з Дня народження Степана Бандери .

Слава Нації !
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Уточнення: святкують українці.
А у зебілів це просто нашій планеті виповнюється 2020 років... *осёлface*
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Ану не ображайте знежиренну еліту.
То справжні патріоти 8%(в оригіналі 25%) не те що звичайні українці.
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Это поражение ,, х.йлопропаганды и зебизян . Уничтожить Пороха никак не удаётся , он упёрто присутствует в украинской политике . Вас зебилов и х.йлоботов это неимоверно бесит . Поэтому и горят ваши пердаки . Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8526 .
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горять гузна скоріш за все у свідків свинарчукових.
а далі видно буде.
гірше ніж ПРи свинарчуках так точно не буде.
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Та ты шо .!? А как по мне то - уже хуже . Взять хотя бы бюджет , впервые за несколько лет в нём дыра в 70 млрд . Пенсии и зарплаты на месте , война идёт и дальше , цены растут , промышленность катится к чертям , суды беспредельничают по старому , коммуналка и бензин правда снизились на копейки , но тут заслуг слуг нет никаких . Хуже не будет ,, ну ну Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 517 .. .

И лучше тоже ..
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Посидь у спамі, кацапське непорозуміннячко. Тут тобі не там.
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Зеля политик № 1. В "Квартале" он играл х*ром на рояле первым, а Трамп- всего лишь вторым. Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8788
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ПріЗєрватів Вофка Такилох і без тих "рейтингів" зрозуміло, що зайвий в цьому списку. І кому потрібна ця лабуда?..😕
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У порохоидиотов сегодня одни победы, 7 и 5 процентов и Порошенко на 2 месте.
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Зеленский сделал очень хорошую вещь для Украины ,он похоронил соевого барыгу ,но теперь народ ждёт от него гораздо большего ,надо похоронить систему которая порождала всех этих барыг ...это конечно нелегко ,но если хорошо постараться то сделать можно а вот если этого не сделать то эта система скорей всего похоронит самого Зеленского ...
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как бы он заодно и Украину не похоронил
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Твої слова та бідному олігарху Бєнє Коломойському у вуха 😃
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Да, хотелось бы, чтобы у него всё получилось и было так, как Вы пишите. Но пока выхлопа не вижу. На жаль
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И я УВЫ не вижу особого рвения ,но с другой стороны давайте-ка поставим себя на его место ,вот я пришёл ,честный и порядочный человек желающий добра своей стране , а кругом система а в той системе одно ворьё ,мусора воры ,сбу жулики ,судьи коррумпированы ,прокуроры взяточники ,чинуши на местах все сплошь криминал ...и что мне со всем этим делать ,и как делать ...тут всё очень и очень непросто и шансов на то что ничего не выйдет гораздо больше чем шансов на успех ...
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Кого вы, зебанаты, похоронили? Себе уже не ври, а говори правду -"сознательно отдав страну кацапам на растерзанье, мы пытались похоронить Порошенко, мы, зебилы, проголосовали бы и за мертветчука, в том случае -потому что мы, зебобики, завидущие люмплены,и до усырачки боимся, шо нас воевать ща Украину заберут "... А то ваши жалкие потуги хоть как то себя оправдать за слив страны задолбали
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мертветчук и порошенко одно целое, не тупи
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То Alter Nator передивився "Человеческую многоножку", мабуть... Нічого страшного - в мене теж були нездорові фантазії після перегляду.
>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<
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Мертветчук и порошенко одно целое, а мертвечуки почему-то в полном составе проголосовали за Зе. Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6997
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Люто плюсую. Залишається лише додати - "да нам похеру какая там тряпка висит, хоть желтоблакытная, хоть русская, хоть гондураса африканского! главное - шоб хавка, коммуналка и пивас дешёвые были, и "с ваты" по телеку! а та явропа нам и не нада, мы тудой не ездием, тута жрать-бухать не за шо!"
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Ты с наркотиками поосторожней ,это какую же ты в себя впихиваешь дрянь ,чтобы так тебя глючило Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3029это ведь при пэте медведчук напрямую летал в москву и никто его за это не посадил ,это ведь при пэте медведчук получил в руки три канала ТВ ,это ведь при пэте его допустили до выборов а не отправили как предателя на нары Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9324так шо ты с дурью всякой завязывай ,бо помрёшь ...
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А чому тоді всі поголовно оповці солідарно з зебілами проголосували не за мародера, а за торчка? Дайте відповідь.
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Ну тут ты совсем свою глупость выпячиваешь напоказ барыга же обнёс своих бывших коллег рыгов так, что мама не горюй ,вот они с ним и посчитались таким образом .
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Та ти шо? Посадив узбека з ринку, який продавав оту таємничу "сою"? Лише місяць тому я дізнався як та "соя" виглядає! Раніш думав що то якесь скаральне слово зебілів типу "фофудьї".
Зараз можна розслабитися і спостерігати ритуальні танці голодних зебілів навколо смітників. І в центрах комунальних сервісів, те вони тицькають платіжки і кричать своєє собачачою мовою "ЗА ЧТО???" (С)
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Ну начнём с того ,что твоё заявление о том ,что ты думал ,хотя это было раньше ,это явный перебор и завышенная самооценка а вот фантазию тебе развить я попробую Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9243представь себе жирного урода ,слегка кучерявого ,слегка седого ,с очень отвравной рожей в труселях на мальдивском пляже , Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9243от так та соя и выглядае ...
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Всё ,как в орде ,и опросы тоже.Ну какие с лузеров политики?Они якшаются с мертвечуками и рыгами.Шария ещё сюда приплетите.Взгляд постоянно цитирует брехню шария.Все их сообщения надо помечать фейковыми.
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Перепрошую, але опитування все ж таки проводив центр Разумкова, а не Порнхаб або xHamster.
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Его даже на goatsex зашкварно было бы предлагать, а тем не менее-вот оно, сидит в Раде...
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Таки да.. Були б зебуїни трохи розумнішими, то перейменували б той "центр" на центр Дуракова. А то з тими "однофамільцями" якось підозріло виглядає - чи то бува не туфта всі їхні "результати" опитувань, як і результати лабораторних досліджень сечі на наркоту у Вофкі Сцикуна 😃
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Смокчи в дуракових,чи не дають,гидують тобою? Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3711 Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2306
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А Ты походу спец в псюнах и в искусстве смоктания ! С зесептиконами опытом делись дура ! я по девушкам выступаю ! Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7249
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Зеленский, Порошенко и Тимошенко названы политиками года в Украине

...
Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3511
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Нагадую: той, хто розчарувався у Володимирі Олександровичу - тупа біомаса.(с)
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а як назвати тих 54% у 2014? ще тупіша біомаса?
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ну то запитай у автора як порівняти логіку 2014 з логікою 2019
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вже скікльки раів було доказано і розказано, що і в 2010, і в 2014 роках ПРоценти рахували підрахуї. старої гвардії на чолі с Кидаловим.
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я б сказав, що порошок самий стабільний політик, уже близько трьох років стабільний рейтинг...
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Всегда есть некий процент недалеких людей. Они недостаточно отсталые для инвалидности, но и не дотягивают до нормального человека в развитии. Медицинский факт ! И процент таких стабилен, вот отсюда и стабильный пэцин рейтинг
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Барыга столько вони поднял что аж 7.5 % набрал. Сколько быдло не срало на форумах, не устраивало соевые митинги - не помогло. Акелла Хряк промахнулся
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Продовжує класти в червоні трусєля - гад такий. Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6986
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Дохазяїнувалися, ******* на самокатах? Щойно дзвонили з налогової - просили єдиний податок авансом.
=) Зато без барьіг, ага. Новьіє лица, їб___вашумаму.

Kull Damned
@KullDamned
(C)
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Пятый президент Украины Петр Порошенко, а также ряд нардепов, включая "Слуг народа", поплатились за свою беспечность Как передает Politeka.net, из-за систематических прогулов сессий Верховной Рады в ноябре более чем 80 народных избранников попали под удар, им прекратили возмещать депутатские выплаты. Таким образом, злостные прогульщики сохранили Украине 3 миллиона 600 тысяч гривен. Как стало известно, прекратили возмещать расходы даже топ-политикам, к примеру, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко и председателю партии "Слуга народа", заместителю председателя фракции Александру Корниенко. Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 344
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А при чем тут ЗЕ???? Рояль большой или хрен длинный???
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Моника Зеленски - политик гоооодаааа!
Ахахахаххахахахахаха!!! Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8651 Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9131
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Зеленский - политик года
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