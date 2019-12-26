 Зеленский, Порошенко и Тимошенко названы политиками года в Украине, - опрос Деминициатив и Центра Разумкова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", таковы результаты общенационального исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова 13-18 декабря, и презентованного в четверг в Киеве.
45,9% респондентов считают Зеленского политиком года. Далее идут пятый президент Украины Петр Порошенко (7,5%), лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (3,3%), спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (2,8%), лидер партии "ОПЗЖ" Юрий Бойко (2,7%).
При этом 1,9% опрошенных отдали свои голоса председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку, 1,4% лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку, а у лидера Радикальной партии Олега Ляшко 1,1%.
В то же время 6,9% респондентов считают, что нет украинского политического деятеля, которого можно было бы назвать политиком 2019 года. 16,7% респондентов затруднились ответить на вопрос.
Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
или Юля в Форбсе отметилась, как миллиардерша?
или поцька выступил против распродажи земли?
не городите ерунду
країна вирала меншу купу лайна.
в відмитися не так легко. ще довго буде неприємний запах
І правильно. Нехай трісьот. Так і має бути. Іван має випробовувати борошна від самої згадки про Західну Україну.
а тут сиди у спамі, кацапське чмо.
Слава Нації !
А у зебілів це просто нашій планеті виповнюється 2020 років... *осёлface*
То справжні патріоти 8%(в оригіналі 25%) не те що звичайні українці.
а далі видно буде.
гірше ніж ПРи свинарчуках так точно не буде.
И лучше тоже ..
Спам!
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Зараз можна розслабитися і спостерігати ритуальні танці голодних зебілів навколо смітників. І в центрах комунальних сервісів, те вони тицькають платіжки і кричать своєє собачачою мовою "ЗА ЧТО???" (С)
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АкеллаХряк промахнулся
=) Зато без барьіг, ага. Новьіє лица, їб___вашумаму.
Kull Damned
@KullDamned
(C)
Ахахахаххахахахахаха!!!
Зеленский - политик года