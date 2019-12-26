 МВД инициирует ужесточение наказания водителей за наезды на людей и существенное увеличение штрафов за нарушения ПДД. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом рассказал сегодня, 26 декабря, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время встречи с представителями общественных организаций и велосипедистами.

Соответствующие законопроекты об ужесточении наказания водителей за наезды на людей, которые приводят к травмированию или гибели, вскоре будут направлены в Верховную Раду.

Геращенко представил активистам инициативы МВД Украины относительно усиления ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Законопроектамы предлагается внести изменения в: Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Закон Украины "О дорожном движении" и Закон Украины "О Национальной полиции".

Заместитель министра внутренних дел сказал, что МВД инициирует поднять размер штрафов за некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности.

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"Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км / ч - 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев, за вождение лицом, не имеющим на это права - 10200 грн (сейчас 510 грн) ", - рассказал заместитель министра внутренних дел.

Кроме того, важными инициативами МВД является снижение порога превышения скорости движения с которого наступает административная ответственность, с 20 км до 10 км, и предложение не относить управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения к уголовным проступкм. Если наезд на человека был совершен водителем под влиянием алкоголя или наркотических средств, тогда ответственность будет еще больше.

Также Геращенко добавил, что в первом квартале 2020 года, после завершения тестирования планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.

"Система фото- и видеофиксации превышения скорости сейчас работает в тестовом режиме в столице. Функционируют видеокамеры на 5 проспектах Киева и уже зафиксировали более 41 тыс. случаев превышения скорости. В дальнейшем камеры будут установлены в местах, где совершается наибольшее количество ДТП и чаще всего наблюдается превышение скоростного режима водителями ", - отметил заместитель министра внутренних дел.



Фото: сайт МВД

В ведомстве напомнили, что за 10 месяцев 2019 г. произошло 129 тыс. ДТП, из которых более 21 тыс. - с пострадавшими. Травмировано более 26 тыс. человек. Погибли 2716 человек. Составлен 96 тыс. административных материалов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (ст. 130 КУоАП).