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 МВД инициирует ужесточение наказания водителей за наезды на людей и существенное увеличение штрафов за нарушения ПДД. ФОТО

МВД инициирует ужесточение наказания водителей за наезды на людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом рассказал сегодня, 26 декабря, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время встречи с представителями общественных организаций и велосипедистами.

Соответствующие законопроекты об ужесточении наказания водителей за наезды на людей, которые приводят к травмированию или гибели, вскоре будут направлены в Верховную Раду.

МВД инициирует ужесточение наказания водителей за наезды на людей и существенное увеличение штрафов за нарушения ПДД 01

Геращенко представил активистам инициативы МВД Украины относительно усиления ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Законопроектамы предлагается внести изменения в: Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Закон Украины "О дорожном движении" и Закон Украины "О Национальной полиции".

МВД инициирует ужесточение наказания водителей за наезды на людей и существенное увеличение штрафов за нарушения ПДД 02

Заместитель министра внутренних дел сказал, что МВД инициирует поднять размер штрафов за некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности.

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"Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км / ч - 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев, за вождение лицом, не имеющим на это права - 10200 грн (сейчас 510 грн) ", - рассказал заместитель министра внутренних дел.

МВД инициирует ужесточение наказания водителей за наезды на людей и существенное увеличение штрафов за нарушения ПДД 03

Кроме того, важными инициативами МВД является снижение порога превышения скорости движения с которого наступает административная ответственность, с 20 км до 10 км, и предложение не относить управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения к уголовным проступкм. Если наезд на человека был совершен водителем под влиянием алкоголя или наркотических средств, тогда ответственность будет еще больше.

МВД инициирует ужесточение наказания водителей за наезды на людей и существенное увеличение штрафов за нарушения ПДД 04

Также Геращенко добавил, что в первом квартале 2020 года, после завершения тестирования планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.

"Система фото- и видеофиксации превышения скорости сейчас работает в тестовом режиме в столице. Функционируют видеокамеры на 5 проспектах Киева и уже зафиксировали более 41 тыс. случаев превышения скорости. В дальнейшем камеры будут установлены в местах, где совершается наибольшее количество ДТП и чаще всего наблюдается превышение скоростного режима водителями ", - отметил заместитель министра внутренних дел.

МВД инициирует ужесточение наказания водителей за наезды на людей и существенное увеличение штрафов за нарушения ПДД 05
Фото: сайт МВД

В ведомстве напомнили, что за 10 месяцев 2019 г. произошло 129 тыс. ДТП, из которых более 21 тыс. - с пострадавшими. Травмировано более 26 тыс. человек. Погибли 2716 человек. Составлен 96 тыс. административных материалов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (ст. 130 КУоАП).

Источник: https://censor.net.ua/n3167396
 
   
 Топ комментарии
 
А за відсутність розмітки чи за встановлення дорожніх знаків з порушеннями не хочуть штрафи підняти?
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Підняти штрафи, податки, акцизи та тарифи. Ось і всі результати монобільшості в турборежимі.
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А наказание за состояние и отсутствие дорог лизоблюд не инициирует?!
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Зєбіли!! Встановіть штрафи як у Швейщарії відповідно до доходів за минулий рік. Гума, чи голосів на це не вистачить?
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Многие из тех , кто ездят на авто на авто "лакшери" класс официальные доходы имеют на уровне минимальная зарплата в среднем в месяц, еще и субсидию на комуналку получают
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Ярозумію. що для тебе швейцарці дебіли, однак в них закони діють і кількість аварій менша.
Однак однаковий штраф для пенсіонера з пенсією в 2 тисячі гривень і долярового мільйонера
мають не однаковий виховний момент.
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Во первых я сильно сомневаюсь, что в Швейцарии сумма штрафа от суммы дохода нарушителя зависит, поскольку один из основных принципов права "равенства всех перед законом" таким образом нарушается.
Но , во вторых, твою мусорскую попа-боль понимаю, нарушают тут понимаешь, и кидают 100 грн. как собакам на суповой набор, а у самих доходов, ездят на дорогих машинах ,...
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Підняти штрафи, податки, акцизи та тарифи. Ось і всі результати монобільшості в турборежимі.
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Быдло в стойло,только таким образом будет порядок на дорогах,иначе уже безнадёга! Меняйте административку, ужесточайте ответственность за нарушения пдд иначе капец всем нам!
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Снова будут грабить...и к бабуе не ходи))))
Бо эпоха зубожиння залишилась у минулому...
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апочему бы не строить новые дороги развязки ОСВЕЩЕННЫЕ пешеходные переходы как это в ЕС
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на Гера щенка чи шо
там така срака що коня нада
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А за відсутність розмітки чи за встановлення дорожніх знаків з порушеннями не хочуть штрафи підняти?
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МВД инициирует ужесточение наказания водителей за наезды на людей Богатых и влиятельных Просто отпускали. Ужесточение это относится только к простым гражданам или к богатым тоже.
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А про упоротых пешеходов вААЩе не вспоминают?! Даже хотят убрать уголовную ответственность синим за рулем, млять! МВС ініціює посилення покарання водіїв за наїзди на людей і суттєве збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху - Цензор.НЕТ 3431
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Пешеходуны...пяные...упоротые...слепые и глухие...это отдельная анальная боль для водителей))))+ велосипедисты АЛЕНИ!))) Шо едут через зебру не слазя со своей тарахтелки
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в темноте и в снег на неосвещенном переходе пешехода видно только в свете фар на кругу и 25 км ч не спасет
скоты которые у власти в тч мезавец Геращенко когда занончите умышленно создавать аварийные ситуации
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О новом лично раскрытом преступлении Геращенко не отчитался? Я так ждал....
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А наказание за состояние и отсутствие дорог лизоблюд не инициирует?!
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Аваков-фантазер и лживая полицейская статистика

Где ежедневная и еженедельная полицейская статистика по городам и областям? Факт в том что этой статистики просто нет. Она не выгодна, иначе тогда будет трудно врать и манипулировать заявлениями. Аваков понятия не имеет сколько у него нарядов в то или иное время на работе. Сколько вызовов ежедневно обрабатывает один патруль. Какие типы вызовов и их процентное соотношение в общем числе.

Нам так много говорят о полицейских реформах, но до сих пор не могут показать например самые аварийные участки дорог (иначе мы сразу вычислим служебную халатность и бездействие муниципальных служб). У нас одни из самых худших дорог в мире, но наша статистика аварий вообще не указывает плохое состояние дороги как причину ДТП - все валят на водителя (иначе будет виноват муниципалитет и дорожные службы). В Америке например, ошибка врача - 3-я наиболее распостраненная причина смерти. У нас такую статистику вообще не ведут, а подают все под видом болезней (думаю с ужасным качеством нашей медицины - ошибка врача будет у нас 1-ой или 2-ой причиной смерти).

Так что хватит нам лгать. Мы хотим цифры и факты, с публичными источниками данных, которые мы сами можем анализировать. И только тогда мы будем решать нужен нам новый закон или поправка.
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60 км/ч максимум? Водители за рулем начнут засыпать.
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Развороты смерти

Кто ездил по трасе Киев-Одесса видел остовы недостроенных развязок. Таких не достроенных развязок по всей трассе больше 20. Они должны были появится еще в 2004 когда перед самым уходом Кучмы Укравтодор взял 400 млн. долларов кредита под госгарантии (и еще 700 млн. на Укрзализницю). Но деньги были взяты для того чтобы их украл Рыжый Таракан (который потом и прибрал Кирпу как ненужного свидетеля). Деньги на развязки были украдены и потому развороты удешевили разворотами по встречке. Эти развороты - причина 90% смертельных аварий на трассе. Уже тысячи людей погибли на этих разворотах и сегодня еще 8 погибло в угоду безнаказанной коррупции и воровства первых лиц государства.
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"Пьянство" за рулем.

В Европе и в Америке бокал вина или пива за обедом или ужином приемлемая норма алкоголя для того чтобы сесть за руль. А в Украине нет. Если у нас применить Европейские нормы алкоголя в крови 0,8 промиле (в 4 раза выше чем у нас), то окажеться что 95% "пьяных" за рулем, таковыми не являются. Так с кем же тогда борется Рада принимая такие законы, когда у нас главным убийцей на дороге являются разбитые в хлам дороги? Пусть сначала приведут нормы алкоколя к Западным, а потом борятся с настоящими нарушителями
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Ну... у мене декілька запитань... на правах Того, хто 35 років від'їздисв з 6-ма покараннями за весь час (не відкуповувався Жодного разу)...

Запитання Перше -- ЯК КАРАТИМУТЬ ПІШИХ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ У РОЗДІЛІ 4 ДІЮЧИХ ПРАВИЛ?????
Проілюструю.
Їду гололедом, на перехід за 3 метри вибігає студент політехніки і... падає, бо Слизбько ж!!! Гальмую в "свинячий крик", труси мокрі (а у Вас як то було б???)...

На пішоходному переході роверист (див розділ 6 Правил!!!)) КУЛЕЮ вилітає перед капотом...

МЕНЕ ЦІКАВИТЬ ЛИШ ОДНЕ -- КОЛИ СПРАВДІ КАРАТИМУТЬ ПІШИХ І РОВЕРИСТІВ, як таких , щ о Є УЧАСНИКАМИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ?????
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Обязанности государства и права граждан

Что-то у нас все законотворческие начинания идут не в ту сторону. Вместо того чтобы усиливать отвественность и обязанность государства перед гражданами, делается упор на расширения прав государства. И в то же время вместо расширения прав и свобод граждан, на нас навешивают дополнительные обязанности. Такое впечатление что законодатели вообще не понимают где они живут. У нас не проблема бесправного государства и слишком фривольных граждан. Как раз все наоборот - безотвественное и безнаказаное госуправление, без какого либо контроля и подотчетности, в то время как люди не могут и шага сделать без каких-либо чиновничьих требований, не соотвестующим никаким европейским меркам гражданских прав и свобод. Исходя из этого можно сказать что сегодняшняя рада не работает на народ, она работает на своих хозяев - олигархов, и ее надо менять.
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ця паскудь знатна.... те, що нема розмітки, нема доріг, пішоходи як хочуть так і повзають по дорогам.. те саме велосипедисти.... але це все треба робити... легше всього підняти штрафи.... і робити нічого не треба.... бабки сиди і коси.....сєпари продажні...
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Шота очкастого толстосвина отодвинули от корыта. Вот оно и проснулось с "гениальными" инициативами. А то шо каждое слово в его "презентации" - это ложь, манипуляции и подмена понятий ... та то такое. Убило с какими умными мордами слушают этот словесный понос "представители общественных организаций". Разве шо хвостиками не повиливали ... Противно от всего этого балагана!
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Давно вже це все треба було зробити! І штрафи мають бути ще жорсткішими. Плюс коли вже нарешті у всіх містах запрацюють евакуатори та паркувальні інспектори?
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Про мажоров ни слова. Их реформа не касается.
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