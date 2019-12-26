 Нацполиция установила подозреваемого в нападении на представителя пророссийского блогера Шария под Апелляционным судом Киева

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

"24 декабря в полицию обратились трое журналистов с сообщениями о совершении в отношении них противоправных действий. В тот же день следователи Полиции Киева начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины", - сообщили в полиции.

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Проведя первоочередные следственные действия, полицейские установили одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области. Известно, что ранее молодой человек уже имел проблемы с законом: в 2016 году напал с ножом на киевлянина.

Сейчас следователи Нацполиции подготовили проект подозрения фигуранту и направили документ для согласования в прокуратуру.

Следственные действия продолжаются.

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Как сообщает Интерфакс-Украина, на заседание суда, где рассматривалась мера пресечения волонтеру и медику Юлии Кузьменко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, прибыли двое журналистов пропагандистского издания "Шарий.нет". Возле здания суда сторонники Кузьменко окружили одного из них, начали задавать различные вопросы и обвинять в сепаратизме. Он утверждает, что в толпе получил несколько ударов по ногам, но полиция никак на это не отреагировала, а врачи "скорой помощи" осмотрели его и заявили об отсутствии повреждений.

Об угрозах и оскорблениях в свой адрес от сторонников Кузьменко заявила и журналист издания "Страна", также прибывшая на заседание суда. Она утверждает, что смогла выйти из суда только с помощью неназванной "частной структуры" и также обвинила полицию в бездействии.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.