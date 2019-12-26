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Все про:Нацполиция (10631) Апелляционный суд (271) Шарий Анатолий (34)

 Нацполиция установила подозреваемого в нападении на представителя пророссийского блогера Шария под Апелляционным судом Киева

Полицейские установили подозреваемого в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева, где рассматривалась мера пресечения волонтеру и медику Юлии Кузьменко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

"24 декабря в полицию обратились трое журналистов с сообщениями о совершении в отношении них противоправных действий. В тот же день следователи Полиции Киева начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины", - сообщили в полиции.

Смотрите также: "Помогите!.. Путин - х#йло!.. Крым украинский!.." - под апелляционным судом в Киеве активисты поймали представителя пророссийского блогера Шария. ВИДЕО

Проведя первоочередные следственные действия, полицейские установили одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области. Известно, что ранее молодой человек уже имел проблемы с законом: в 2016 году напал с ножом на киевлянина.

Сейчас следователи Нацполиции подготовили проект подозрения фигуранту и направили документ для согласования в прокуратуру.

Следственные действия продолжаются.

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Как сообщает Интерфакс-Украина, на заседание суда, где рассматривалась мера пресечения волонтеру и медику Юлии Кузьменко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, прибыли двое журналистов пропагандистского издания "Шарий.нет". Возле здания суда сторонники Кузьменко окружили одного из них, начали задавать различные вопросы и обвинять в сепаратизме. Он утверждает, что в толпе получил несколько ударов по ногам, но полиция никак на это не отреагировала, а врачи "скорой помощи" осмотрели его и заявили об отсутствии повреждений.

Об угрозах и оскорблениях в свой адрес от сторонников Кузьменко заявила и журналист издания "Страна", также прибывшая на заседание суда. Она утверждает, что смогла выйти из суда только с помощью неназванной "частной структуры" и также обвинила полицию в бездействии.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3167394
 
 
 Топ комментарии
 
Це не той Шарій, що вже давно повинний сидіти на нарах за державну зраду?
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Показательно, кого полиция при новой власти всеми силами защищает, а кого мочит на пустом месте.
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Дивно.... 🙄 Поліція встановила факт бобиття, а лікарі встановили відсутність слідів побиття. Це, як Дід Мороз - діти вірять, що він є, а дорослі це заперечують. От така у нас поліція.
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Це не той Шарій, що вже давно повинний сидіти на нарах за державну зраду?
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этому блогеру надо морковку в дупу засунуть,а то так пискляво-голубым голосом кричал "помогите",что было стыдно за мужской род
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Так він президентом, якби і не був, і у РНБО, і взагалі на держслужбі... До чого тут держзрада?
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Еге ж, зараз... Не з такою владою.
Вкатають по повній за напад на особу, що діяла в інтересах привілейованої касти старших мишобратів.
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Показательно, кого полиция при новой власти всеми силами защищает, а кого мочит на пустом месте.
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Я дивився відео і ніде не бачив щоб цьому уроду хтось дав в морду.
Якщо хтось має таке відео, то покажіть будь-ласка.
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Правильно сделала что нашла ,пусть лекцию прочитает вороохранителям на тему ,что такое хорошо и что такое плохо ,бо так и помрут дураками ... Нацполиция установила подозреваемого в нападении на представителя пророссийского блогера Шария под Апелляционным судом Киева - Цензор.НЕТ 6351
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Представителю шария героя Украины, а тех кто напал пожизненно, я правильно понимаю вашу мысль зебилы ?
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у зевотных нетути мыслёв адни инстинкты... Нацполиция установила подозреваемого в нападении на представителя пророссийского блогера Шария под Апелляционным судом Киева - Цензор.НЕТ 5943
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Дивно.... 🙄 Поліція встановила факт бобиття, а лікарі встановили відсутність слідів побиття. Це, як Дід Мороз - діти вірять, що він є, а дорослі це заперечують. От така у нас поліція.
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Хлопчина випадково на ногу наступив, а шарійовці зразу побиття малюють. Нацполиция установила подозреваемого в нападении на представителя пророссийского блогера Шария под Апелляционным судом Киева - Цензор.НЕТ 9129
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Що ь підозрюю, що крутити спробують Стерненка.
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ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УЧАСНИКІВ АТО - ООС?
ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСТИЛИ ЯНИЧАРА КОЛОБОРАНТА -СЕПАРА?
А ТОМУ ЩОБИ ВІН ЮДА ДОПОМОГАВ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ ЇМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
Нацполиция установила подозреваемого в нападении на представителя пророссийского блогера Шария под Апелляционным судом Киева - Цензор.НЕТ 6460

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Це видно неозброєним оком всім, навіть більшості зебілів. Тільки одні зебіли цьому радіють, а інших це засмучує.
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Русский! Вылазий-кось отседова! Здеся тинктурушки кратеги-та нетутя! Нацполиция установила подозреваемого в нападении на представителя пророссийского блогера Шария под Апелляционным судом Киева - Цензор.НЕТ 2765
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Мужика будут судить за то, что заставил урода кричать "Путин-Ху*ло". Эти зебилы скоро и до футбольных фанов доберутся.
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невже така мразота як ти живе в Україні? Подобається шарій-педофіл?
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Та чого там вже соромитись - ввести кастову систему. "Слуги народу", кацапи, прокацапські блогери/журналісти та інший мишобратський ґелемент зробити привілейованими "их благородиями", українців - холопами.
Із відповідними покараннями за отакі ексцеси (а також прояви "непоштительности").
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Хорошо что установила, надо привлекать по закону.
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Добре. Тільки покажіть мені закон, в якому прописаний склад злочину, пов'язаний із нападом на півенькулю (рос. "петушария"). Це щось нове - "півенькулеушкодження", наприклад... щось не пам'ятаю в юриспруденції навіть подібного формулювання.
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Шлалько, шарик красный анус не муляет, гнус полуШариевый?
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Значит охранников медведки не установили, или свадьбы луцика..... или у СБУ
А тут ать два и усе.......
Выводы на кого работает правоохранительная система - не утешительные!!!
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Як ворога зобідили - враз знаходять винних.
Як свого вбили - щось роблять, аби нічого не робити.
То чия влада в країні?
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А как в унисон запели кацапы, полуШария,опожоповцы и зеленые.
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СТРАНА.ЮФ, ШАРИЙ.НЕТ ДО КАКИХ ПОР БУДУТ РАБОТАТЬ ПОМОЙКИ? МОЖЕТ ПОРА УЖЕ ПРОВЕРИТЬ ОТКУДА ИДЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЗАКРЫТЬ ИХ?
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Собаков ветеранов и волонтеров закрывает, а кремлевских пропагандистов петушария от "воинствующего меньшинства" защищает

Это все что нужно знать про переобувшегося собакяна
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Шарий кстати прикольный мужик и патриот. Запели свинявые мрази, что опять патриота пресуют. Я бы его вообще в унитазе утопила.
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-
ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УЧАСНИКІВ АТО - ООС?
ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСТИЛИ ЯНИЧАРА КОЛОБОРАНТА -СЕПАРА?
А ТОМУ ЩОБИ ВІН ЮДА ДОПОМОГАВ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ ЇМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
Нацполіція встановила підозрюваного в нападі на представника проросійського блогера Шарія під Апеляційним судом Києва - Цензор.НЕТ 8987

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Можнож просто двумя словами =патриот дал под дупу сепару,патриота привлекут к ответственности.
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так он журналист или представитель пророссийского блогера шария..., про такое в Одессе говорят: это две большие разницы....
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Шарий критиковал Пе, теперь Зе. Не такой он уж и пророссийский, сам себе на уме.
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Вот это политический анализ, браво! Нацполіція встановила підозрюваного в нападі на представника проросійського блогера Шарія під Апеляційним судом Києва - Цензор.НЕТ 606
Больше чем уверен, что у вас на аватарке шарик, символизирующий дефицит интеллекта владельца аккаунта
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да. это ты всё правильно сказанул. но исключительно о самом себе и своём шарике.
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Смотрел этого Шария. Он всех ругает, и РФ и Порошенко и Зеленского. А уж по делу или нет, тут разбираться надо.
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Мінтовська помийна яма ще з часів міністарства Луценка. У Шапошнікова давній конфлікт із цим підаром.
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Ще одні журнашлюхи розповсюджують про "напад",не за..бались Рюкзакову вилизувать.
https://www.youtube.com/watch?v=T80ZRh65YdI&feature=share&fbclid=IwAR3czraSJOO_bNi4L1vyCc3-77Vh24NVZM9shgwZZXcHU89jQVyN13Us1sM
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Читаючи коментарі, можна уявити в реальності, що таке охлократія. Тішить, що це лише короткий перехідний етап. І з часом, "бидломаса" повернеться у підворіття, а коментувати будуть адекватні, помірковані люди. ІМХО.(цікаво, як швидко цей комент заспамлять...)))
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Нацполіція встановила підозрюваного в нападі на представника проросійського блогера Шарія під Апеляційним судом Києва - слід його нагородити іменною зброєю.
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Шарий и журнализм понятия противоположные, как огонь и вода.
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Жду, что продажные русофильские шавки мертвечука обвинят в этом Стерненко)
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Цікаво:
1. "Он утверждает, что в толпе получил несколько ударов по ногам, но полиция никак на это не отреагировала, а врачи "скорой помощи" осмотрели его и заявили об отсутствии повреждений."Источник: https://censor.net.ua/n3167394
Хто бреше?
2."Помогите!.. Путин - х#йло!.. Крым украинский!.."
Коли бреше?
3. Она утверждает, что смогла выйти из суда только с помощью неназванной "частной структуры" и также обвинила полицию в бездействии.Источник: https://censor.net.ua/n3167394
Кому належить "частная структура"?
4. "следователи Полиции Киева начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины"Источник: https://censor.net.ua/n3167394
Чому саме ця стаття? Адже оте не є українським журналістом.
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Вот поэтому, убийцы украинцев и провокаторы кровавые, будут спокойно топтать украинскую землю и нападать на украинцев...
Они будут провоцировать и писать наклёпы - потому что чувствуют свою полнейшую безнаказанность и поощрение от нынешней быдло-власти, у которой конфликт был начат хунтой из-за РУССКОГО ЯЗЫКА!...
#ЛЯТЬ!!! Нацполіція встановила підозрюваного в нападі на представника проросійського блогера Шарія під Апеляційним судом Києва - Цензор.НЕТ 8526
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