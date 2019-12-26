 Нацполиция установила подозреваемого в нападении на представителя пророссийского блогера Шария под Апелляционным судом Киева

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.
"24 декабря в полицию обратились трое журналистов с сообщениями о совершении в отношении них противоправных действий. В тот же день следователи Полиции Киева начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины", - сообщили в полиции.
Проведя первоочередные следственные действия, полицейские установили одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области. Известно, что ранее молодой человек уже имел проблемы с законом: в 2016 году напал с ножом на киевлянина.
Сейчас следователи Нацполиции подготовили проект подозрения фигуранту и направили документ для согласования в прокуратуру.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщает Интерфакс-Украина, на заседание суда, где рассматривалась мера пресечения волонтеру и медику Юлии Кузьменко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, прибыли двое журналистов пропагандистского издания "Шарий.нет". Возле здания суда сторонники Кузьменко окружили одного из них, начали задавать различные вопросы и обвинять в сепаратизме. Он утверждает, что в толпе получил несколько ударов по ногам, но полиция никак на это не отреагировала, а врачи "скорой помощи" осмотрели его и заявили об отсутствии повреждений.
Об угрозах и оскорблениях в свой адрес от сторонников Кузьменко заявила и журналист издания "Страна", также прибывшая на заседание суда. Она утверждает, что смогла выйти из суда только с помощью неназванной "частной структуры" и также обвинила полицию в бездействии.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Вкатають по повній за напад на особу, що діяла в інтересах привілейованої касти старших мишобратів.
Якщо хтось має таке відео, то покажіть будь-ласка.
ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УЧАСНИКІВ АТО - ООС?
ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСТИЛИ ЯНИЧАРА КОЛОБОРАНТА -СЕПАРА?
А ТОМУ ЩОБИ ВІН ЮДА ДОПОМОГАВ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ ЇМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
Із відповідними покараннями за отакі ексцеси (а також прояви "непоштительности").
А тут ать два и усе.......
Выводы на кого работает правоохранительная система - не утешительные!!!
Як свого вбили - щось роблять, аби нічого не робити.
То чия влада в країні?
Это все что нужно знать про переобувшегося собакяна
ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УЧАСНИКІВ АТО - ООС?
ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСТИЛИ ЯНИЧАРА КОЛОБОРАНТА -СЕПАРА?
А ТОМУ ЩОБИ ВІН ЮДА ДОПОМОГАВ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ ЇМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
Больше чем уверен, что у вас на аватарке шарик, символизирующий дефицит интеллекта владельца аккаунта
https://www.youtube.com/watch?v=T80ZRh65YdI&feature=share&fbclid=IwAR3czraSJOO_bNi4L1vyCc3-77Vh24NVZM9shgwZZXcHU89jQVyN13Us1sM
Не треба було його чіпати.
1. "Он утверждает, что в толпе получил несколько ударов по ногам, но полиция никак на это не отреагировала, а врачи "скорой помощи" осмотрели его и заявили об отсутствии повреждений."Источник: https://censor.net.ua/n3167394
Хто бреше?
2."Помогите!.. Путин - х#йло!.. Крым украинский!.."
Коли бреше?
3. Она утверждает, что смогла выйти из суда только с помощью неназванной "частной структуры" и также обвинила полицию в бездействии.Источник: https://censor.net.ua/n3167394
Кому належить "частная структура"?
4. "следователи Полиции Киева начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины"Источник: https://censor.net.ua/n3167394
Чому саме ця стаття? Адже оте не є українським журналістом.
Они будут провоцировать и писать наклёпы - потому что чувствуют свою полнейшую безнаказанность и поощрение от нынешней быдло-власти, у которой конфликт был начат хунтой из-за РУССКОГО ЯЗЫКА!...
#ЛЯТЬ!!!