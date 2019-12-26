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Все про:ГПУ (9559) Рябошапка Руслан (228)

 С нового года ГПУ прекращает существование как институт и начинает работу Офис генпрокурора, - Рябошапка

Институт генеральной прокуратуры Украины прекращает свою работу в 2019 году, а со 2 января 2020 года начинает функционировать Офис генерального прокурора.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Мы (Офис генерального прокурора. - Ред.) начинаем свою работу со второго января, с этого момента уже не будет существовать Генеральная прокуратура как институт", - сказал Рябошапка.

По его словам, из 2,5 тыс. сотрудников Генпрокуратуры после прохождения аттестации и обновления структуры остаётся 1,5 тыс. - "тысяча сотрудников прокуратуры и прокуроров - это те должности, которые были сокращены".

С 20 января, как рассказал генпрокурор, будет проходить дополнительный набор на вакантные должности, которых более 200.

По его словам, процедура добора кадров будет такой же, как и при переаттестации.

"До сентября 2020 года будет завершена переаттестация всех прокуратур в Украине", - сказал Рябошапка, добавив, что таким образом будет полностью завершено обновление кадрового состава органов прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После аттестации в прокуратуре остались 610 прокуроров: им уже предложили перейти в Офис Генпрокурора, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3167393
 
 
 Топ комментарии
 
Та же мулька что и с "офисом президента", что бы уйти от люстрации и назначить старую рыговскую гвардщию.
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Вывеску на борделе паменяли...
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С нового года ГПУ прекращает существование как институт и начинает работу Офис генпрокурора, - і починаємо красти гроші по-новому?
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эти ребята очень весело живут,ТУПИЦЫ--вы как иначе не садитесь,НО В МУЗЫКАНТЫ НЕ ГОДИТЕСЬ,особенно посмотрев в РЫБЬИ глаза "честному" прокурору
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Зато не Опа, а Ога. Из Опы растет Ога. Жаль одна. Цивилизовано получилось. Сами придумали или кто накрутил?
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Та же мулька что и с "офисом президента", что бы уйти от люстрации и назначить старую рыговскую гвардщию.
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От перестановки слагаемых сумма не меняется
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Але у Трускавці вивчали зовсім іншу математику та отримали дипломи недержавного зразка. Теореми зематематики говорять, що не треба рахувати гроші у конверті, який принесуть після натискання кнопки.
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Це перемога! Впевнена та цілковита перемога над злочинністю та корупцією!
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Потім кемпінг, потім палатка Гепрокурора? Оце такі рехформи?
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І цьому подавай Охвіс. Вистачить з тебе і Кантори. КГП
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"А вьі, друзья, как нє садітєсь - все в музьікантьі нє годітєсь" (с) Крилов.
АПУ вже перейменували в ОПУ, та й міліцію в поліцію... Та хоч назвіться "Рога і копьіта" - більш правди буде в тому
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что бы провести реформу в публичном доме надо менять проституток а не "мамашу" и вывеску
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Це таки перемога! Перейменувать столову в їдальню - ето знаєтє лі вам нє ЕТО! И не ТО!
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