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Все про:Зеленский (4112) ГБР (807) Федына София (21) Звиробий Маруся (19)

 Звиробий после допроса в ГБР: "Спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому"

Следователь Государственного бюро расследований допросил волонтера и участницу боевых действий Марусю Звиробий по делу об "угрозах Зеленскому".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Gazeta.ua".

Звиробий отметила, что допрос в ГБР отвечал правовым нормам.

"10 января я снова приду в гости. Я здесь уже всех знаю, они меня тоже. Меня допрашивал следователь, который приходил ко мне с обыском. Со мной были двое моих адвокатов... Я остаюсь в статусе свидетеля", - рассказала она.

"Спрашивали о Федыне и Facebook... Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому", - сказала Звиробий.

Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вопрос национальной безопасности", - волонтер Маруся Звиробий хочет встретиться с Зеленским

Источник: https://censor.net.ua/n3167392
 
   
 Топ комментарии
 
...а ты при этом свечку держал, зебилоид? Звиробий после допроса в ГБР: "Спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому" - Цензор.НЕТ 6004
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ТО из свидетеля могут перевести в статус обвиняемого, или вообще назвать преступницей.
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ПРОЦЕНТОВ 40 --ИМЕЮТ ОЧЕНЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ отношение к зеленому наполеону
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Она такая, может и на звездеть, попробуй проверь.
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Звідки взялися дірки в 51 млрд гривень в українському бюджеті
https://www.youtube.com/watch?v=4T0NrJqA2cc
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еще какое негативное - при Зеле с таким размахом не поворуешь у армии, как при мальдивском хряке
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...а ты при этом свечку держал, зебилоид? Звиробий после допроса в ГБР: "Спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому" - Цензор.НЕТ 6004
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Луганськ - це українське місто. А він з луГандона...
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Ну ты же держал, когда постоянно гадил на Зелю..
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...афца макаронная, ты уже в Украине или тебе просто проксю украинскую уже выдали за старание? Звіробій після допиту в ДБР: "Питали, чи є у мене негативне ставлення до Зеленського" - Цензор.НЕТ 1864 Звіробій після допиту в ДБР: "Питали, чи є у мене негативне ставлення до Зеленського" - Цензор.НЕТ 1685
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Баран, я от рождения в Украине и на Цензоре больше 10-ти лет, а вот ты с чьего прокси вещаешь? По манере общения, кацапопитеком воняет...
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...баран твой папа, афца, и кацапней до твоего появления не воняло... Отдыхай в спаме...
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Ты тоже заткнись в спаме
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Бо все вкрали Парашин со товарісчі? А при Петру красти таки було що - Араргин підтвердив. Надлишкового майна було вище даху.
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Відповідь Марусі:який негатив?Задушила б в обіймах ЗЄ.
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Добкин негодует.


Добкин Михаил
@mdobkin

Мочой под зданием суда сегодня облили не журналиста ( Страна.ua ).
Мочой сегодня облили весь Офис президента, генерального прокурора и главу МВД.
А вместе с ними и всех нас, кто голосовал за Зеленского.
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Твой кумир?
Добкин: Порошенко - это человек с неадекватным восприятием действительно...
https://twitter.com/mdobkin/status/1209600232297783297
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Допа член команды зе-избирателей.
Харьковская область 86,88 % ЗА Зеленского.
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Зато теперь все знают, что зебилы это особи типа добкина, и чтоб их всех обосцать хватит одной подстилки шария))))
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Ну им же это всё божья роса, так чего же Допа обижается? За бубочку ведь и пострадать святое дело, правда, зелибобики?))
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Одна людина на всю Україну ма яйця. І та - Маруся.
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Согласно заветам уйла соево-мальдивская секта прячется за женщинами и детьми.
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Та вряд ли, пацак. Приведи хоть один пример. А вот твой )(уйло єту стратегию даже озвучил
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чем не пример - заслать неприкосновенную депутатку и волонтершу, что бы те озвучили, что секта 24% может только из-под прокси из-под дивана шептать. Могли бы еще детей послать, но судя по детям мальдивского хряка, те в украинском не очень сильны.
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Ти з-під дивпна пишеш? 😁 Я ось зі столу. І мені комфортно. 😁 Ти заблукав і в часі, і в просторі. У нас те, що озвучували Маруся і Софія у себе на кухні, ощвкюучують також десятки тисяч під Офісом преЗедента і Верховною Радою. І не лише жінки і діти, а й чоловіки, яких подавляюча більшість.
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Вона Елена а не Маруся. Насчет яиц хз, может и есть. Она трансвестит ?
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Вот это статус ниибаццо - сразу с двумя адвокатами, как "лучшие" лица государства. Даже ростовского хряка один остался.
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Вообще, у всех зебилов недоумение: как можно негативно относится к бубочке - величайшему лидеру современности!
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ці рогаті слідаки розуміють, що за Марусею підуть воїни і потім їх як пророгатих точно повісять...!!
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И Молдаванка, и Пересыпь - обожают бубочку. Звіробій після допиту в ДБР: "Питали, чи є у мене негативне ставлення до Зеленського" - Цензор.НЕТ 9113
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"есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому", - сказала Звиробий.
Майте на увазі, що в Україні вже починає наливатися силою путєн2. Ті самі режисери. Та сама доріжка.
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Вы реально верите, что боты Цензора - это вся страна!?
Идите до мусоров до-бывыйтесь! Звіробій після допиту в ДБР: "Питали, чи є у мене негативне ставлення до Зеленського" - Цензор.НЕТ 4798 Ваши "герои" сказали, что очень надо, чтобы вас 3,14здили, готовы даже оплачивать этот сеанс мазохизма! Звіробій після допиту в ДБР: "Питали, чи є у мене негативне ставлення до Зеленського" - Цензор.НЕТ 2481
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Кацамразь развонялась. Фу мля, или мойся, портянка вонючая.
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Як ! Як можна погано говорити про такого замічатєльного мальчіка ???
Він же тільки приємне робить взрослим дядям !
Звіробій після допиту в ДБР: "Питали, чи є у мене негативне ставлення до Зеленського" - Цензор.НЕТ 5224
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Та у багатьох є різко негативне ставлення до Зеленського.
А що, хіба ми повинні його обожнювати ?
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а если нет? тогда можно пришить как в милицейских протоколах - на почве внезапно возникших неприязненных отношений....
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Да,подсудимый сказаль,что испИтывает к потерпевшему такую личную неприязнь,что просто кушЯть немогу Звіробій після допиту в ДБР: "Питали, чи є у мене негативне ставлення до Зеленського" - Цензор.НЕТ 7745("Мимино")))))
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