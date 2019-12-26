 Звиробий после допроса в ГБР: "Спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Gazeta.ua".

Звиробий отметила, что допрос в ГБР отвечал правовым нормам.

"10 января я снова приду в гости. Я здесь уже всех знаю, они меня тоже. Меня допрашивал следователь, который приходил ко мне с обыском. Со мной были двое моих адвокатов... Я остаюсь в статусе свидетеля", - рассказала она.

"Спрашивали о Федыне и Facebook... Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому", - сказала Звиробий.

Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

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