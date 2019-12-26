 Звиробий после допроса в ГБР: "Спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Gazeta.ua".
Звиробий отметила, что допрос в ГБР отвечал правовым нормам.
"10 января я снова приду в гости. Я здесь уже всех знаю, они меня тоже. Меня допрашивал следователь, который приходил ко мне с обыском. Со мной были двое моих адвокатов... Я остаюсь в статусе свидетеля", - рассказала она.
"Спрашивали о Федыне и Facebook... Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому", - сказала Звиробий.
Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
https://www.youtube.com/watch?v=4T0NrJqA2cc
Добкин Михаил
@mdobkin
Мочой под зданием суда сегодня облили не журналиста ( Страна.ua ).
Мочой сегодня облили весь Офис президента, генерального прокурора и главу МВД.
А вместе с ними и всех нас, кто голосовал за Зеленского.
Добкин: Порошенко - это человек с неадекватным восприятием действительно...
https://twitter.com/mdobkin/status/1209600232297783297
Харьковская область 86,88 % ЗА Зеленского.
Майте на увазі, що в Україні вже починає наливатися силою путєн2. Ті самі режисери. Та сама доріжка.
Идите до мусоров до-бывыйтесь! Ваши "герои" сказали, что очень надо, чтобы вас 3,14здили, готовы даже оплачивать этот сеанс мазохизма!
Він же тільки приємне робить взрослим дядям !
А що, хіба ми повинні його обожнювати ?