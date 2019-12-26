 Переговоры Украины и России по газу начались в Вене

Об этом сообщил журналистам представитель "Газпрома", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с Протоколом от 20 декабря", - сообщил представитель "Газпрома".
Как сообщалось, Кабинет Министров вечером 24 декабря провел экстренное закрытое заседание относительно газовых переговоров с Российской Федерацией.
Когда дело касается переговоров они как бы договариваются и как бы получается.
А как дело касается войны,ее прекращения и вывода рашистских воиск вместе с гауляйтерами,восстановление нарушенных прав человека миллинов людей так не идут дела.
Так может ну его нафиг?
Сколько можно делать хорошую мину при плохой игре?
Это сознательный выбор большинства.
Они же выбирали договороспосбного с ****** вот он и договаривается.