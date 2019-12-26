 Переговоры Украины и России по газу начались в Вене

Об этом сообщил журналистам представитель "Газпрома", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с Протоколом от 20 декабря", - сообщил представитель "Газпрома".

Как сообщалось, Кабинет Министров вечером 24 декабря провел экстренное закрытое заседание относительно газовых переговоров с Российской Федерацией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеемся выйти на подписание всех документов на конец недели, - Витренко о договоре по газу с Россией