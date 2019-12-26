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 Переговоры Украины и России по газу начались в Вене

В австрийской столице начались переговоры украинской и российской делегаций, направленные на формализацию и исполнение договоренностей о сотрудничестве в газовой сфере.

Об этом сообщил журналистам представитель "Газпрома", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с Протоколом от 20 декабря", - сообщил представитель "Газпрома".

Как сообщалось, Кабинет Министров вечером 24 декабря провел экстренное закрытое заседание относительно газовых переговоров с Российской Федерацией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеемся выйти на подписание всех документов на конец недели, - Витренко о договоре по газу с Россией

Источник: https://censor.net.ua/n3167390
 
 
 Топ комментарии
 
А вот посмотрите какая интересная штука получается.
Когда дело касается переговоров они как бы договариваются и как бы получается.
А как дело касается войны,ее прекращения и вывода рашистских воиск вместе с гауляйтерами,восстановление нарушенных прав человека миллинов людей так не идут дела.
Так может ну его нафиг?
Сколько можно делать хорошую мину при плохой игре?
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Алексей Кучеренко для "Зеркала недели" Пока контракт на транзит с "Газпромом" не подписан, стоит внимательнее проанализировать его возможные новые условия.: "Что же в итоге Украина получит после подписания конракту на транспортировку газа на условиях вышеуказанного Протокола:1) среднегодовой доход от транзита российского газа составит около 1,3 млрд долл. (уменьшится в 2,3 раза);2) ежегодные суммарные платежи в бюджет от транзита газа составят около - 0,35 млрд долл. (уменьшатся в 4 раза);3) доход от транзита составит 1% ВВП Украины (уменьшится почти в 3 раза);4) тариф на транспортировку газа по газотранспортной системе Украины для потребителей Украины составит 346,2 грн за тыс. куб. м (увеличится в 1,8 раза);5) тариф на вход газотранспортной системы для отечественных добытчиков составит 472,3 (увеличится в 4 раза);6) для надежного и гарантированного снабжения газа для всех регионов Украины необходимо будет осуществлять соответствующую перестройку газотранспортной системы Украины, что потребует значительных капитальных вложений;7) в работе ГТС Украины будет незадействована значительная часть магистральных газопроводов, что в свою очередь потребует значительных затрат на консервацию таких газопроводов или их демонтаж;8) заказчиком услуг транзита в оператора украинской ГТС вместо российского "Газпрома" будет "Нафтогаз";9) отсутствие прямого контракта на транзит газа по территории Украины между оператором ГТС и "Газпромом", и, как следствие, невозможность отстаивать спорные вопросы по транзиту газа в международном арбитраже. По сути, теперь "Нафтогаз" стал сателлитом "Газпрома", и все претензии относительно транзита нужно выставлять не "Газпрому", а "Нафтогаза".Такие результаты - это прямой вызов для Украины, с которым еще придется справиться."
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Опять подпишут какой-нибудь кабальный договор.
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А вот посмотрите какая интересная штука получается.
Когда дело касается переговоров они как бы договариваются и как бы получается.
А как дело касается войны,ее прекращения и вывода рашистских воиск вместе с гауляйтерами,восстановление нарушенных прав человека миллинов людей так не идут дела.
Так может ну его нафиг?
Сколько можно делать хорошую мину при плохой игре?
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Опять подпишут какой-нибудь кабальный договор.
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А ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ОНИ СПЕЦОМ ТЯНУТ ВРЕМЯ ЧТО Б ПОКАТАТСЯ ПО ЕВРОПЕ ЗА НИШТЯЧКАМИ ТАК КАК СИДЯТ ПОД САНКЦИЯМИ?
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Алексей Кучеренко для "Зеркала недели" Пока контракт на транзит с "Газпромом" не подписан, стоит внимательнее проанализировать его возможные новые условия.: "Что же в итоге Украина получит после подписания конракту на транспортировку газа на условиях вышеуказанного Протокола:1) среднегодовой доход от транзита российского газа составит около 1,3 млрд долл. (уменьшится в 2,3 раза);2) ежегодные суммарные платежи в бюджет от транзита газа составят около - 0,35 млрд долл. (уменьшатся в 4 раза);3) доход от транзита составит 1% ВВП Украины (уменьшится почти в 3 раза);4) тариф на транспортировку газа по газотранспортной системе Украины для потребителей Украины составит 346,2 грн за тыс. куб. м (увеличится в 1,8 раза);5) тариф на вход газотранспортной системы для отечественных добытчиков составит 472,3 (увеличится в 4 раза);6) для надежного и гарантированного снабжения газа для всех регионов Украины необходимо будет осуществлять соответствующую перестройку газотранспортной системы Украины, что потребует значительных капитальных вложений;7) в работе ГТС Украины будет незадействована значительная часть магистральных газопроводов, что в свою очередь потребует значительных затрат на консервацию таких газопроводов или их демонтаж;8) заказчиком услуг транзита в оператора украинской ГТС вместо российского "Газпрома" будет "Нафтогаз";9) отсутствие прямого контракта на транзит газа по территории Украины между оператором ГТС и "Газпромом", и, как следствие, невозможность отстаивать спорные вопросы по транзиту газа в международном арбитраже. По сути, теперь "Нафтогаз" стал сателлитом "Газпрома", и все претензии относительно транзита нужно выставлять не "Газпрому", а "Нафтогаза".Такие результаты - это прямой вызов для Украины, с которым еще придется справиться."
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Ключевой вопрос- цена транзита. Если подпишут меньше 3,5$ / 100 км / 1000 м3, значит, к липким зелёным ручонкам уже прилипло...
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вы же не говорите громко о том что за этот договор отказались от иска в 12 $ ярдов. так что быстрее подписывайте пока еще что то не просрали
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Что значит просрали?
Это сознательный выбор большинства.
Они же выбирали договороспосбного с ****** вот он и договаривается.
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Щось рогаті нагнули зебілі, жерстко... чекаємо на висновки та умови...
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