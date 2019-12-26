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 Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи и готовится к обмену, - Решетилова

Фермер Николай Бутрименко, который обвиняется в том, что передал террористической организации "ДНР" информацию о расположении украинских военных, после чего их расстреляли, освобожден из-под стражи для подготовки к обмену.

Об этом написала на своей странице в Facebook координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

"Николая Бутрименко освободили из-под стражи. Того самого Бутрименко, обвиняемого в организации расстрела двух групп 3 полка 29 июля 2014 года", - написала она.

По словам Решетиловой, Бутрименко готовят на обмен: "Сейчас в различных судах страны продолжаются срочные судебные заседания, меняются меры пресечения, поспешно выносятся приговоры, из колоний вывозят уже осужденных в связи с конфликтом граждан Украины и РФ".

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Напомним, 23 июля 2014 года в районе села Дмитровка российский зенитно-ракетный комплекс сбил два украинских штурмовика Су-25. Была информация, что пилотам удалось катапультироваться: первого пилота, который получил травму ноги, спрятала у себя в доме местная жительница одного из сел, второй летчик прятался в лесопосадке.

29 июля 2014 две группы Тараса Карпы и Кирилла Андреенко под общим руководством подполковника Лысенко отправились на поиски пилота сбитого Су-25 Юрия Шевцова. Находясь возле села Степановка, Донецкой области, на временно неподконтрольной территории, украинские воины вступили в бой с врагом, который имел численное преимущество, а также - в вооружении и технике.

Вследствие боя погибли десять спецназовцев: подполковник Сергей Лысенко, капитан Кирилл Андреенко, сержант Анатолий Бузуляк, старшина Андрей Шершень, старший солдат Ярослав Шимчик, старшина Алексей Глобенко, старший солдат Лев Панков, старший солдат Сергей Гришин, старший солдат Роман Рыкалов, капитан Тарас Карпа.

Пятеро спецназовцев попали в плен наемников РФ.

По данным следствия, местный фермер Николай Бутрименко, на ферме которого украинские воины остановились на ночевку, передал террористам "ДНР" информацию о расположении украинских военных.

3-й Отдельный полк специального назначения записал воспоминания выживших в том бою воинов.

Отметим, 16 мая 2019 года суд вынес приговор Бутрименко и оправдал по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), осудив по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма). Он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако учитывая закон "Савченко", он может выйти на свободу через 1 год и 1 месяц от даты вынесения приговора. На данное решение суда первой инстанции была подана апелляция, которую должен рассмотреть Запорожский апелляционный суд.

Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи и готовится к обмену, - Решетилова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167387
 
   
 Топ комментарии
 
МЛЯТЬ, 10 наших воїнів... Нахєр його взагалі в полон брали.
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За10 підло убієнних і 5 полонених наших героїв могла б бути і особлива дяка від Зєлєпуті.
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у тих ублюдків що за Зебіла у очах триколор.
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Да, так бывает..взамен ребят, которые сидят у орков со времён Дебальцево нужно отдать эту крысу..я сейчас скажу крамольные вещи, но зная немного вопрос, могу сказать, что та группа сама, во многом, виновата в своей гибели..слишком уж беспечно они вели себя в той ситуации, как для спецназа..согласен, было мало опыта...начало войны, но тем не менее
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Задолбали этим законом "Савченко" - 18 мая 2017 года Верховная Рада большинством голосов (227 - «За», 3 - «Против») проголосовала за отмену закона.

"Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности."
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Просто надеюсь, что карма или какая-то высшая справедливость его настигнет.
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Этот Бутрименко совсем не похож на украинца.
Обвинуваченого у смерті 10 українських воїнів Бутрименка звільнили з-під варти і готують до обміну, - Решетилова - Цензор.НЕТ 8847
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Наших вытаскивать надо, поэтому меняют - менять. Но прощать такое нельзя. После обмена тайное внесудебное решение СНБО (Конституцию бы поменять в этой части) и украинский аналог Моссада должен поставить точку на этом ублюдке. На всех таких, как он, вне зависимости от места нахождения и времени, которое пройдёт после событий.

Или сразу при освобождении медленнодействующий . . ., чтобы через год правосудие само собой свершилось.
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Ага . Бєня вже поставив точку . На Україні . От зєля і метушиться в її реалізації . А трахнуті в зєлєші масгі 73% дупоголових тупо йому вірять про наш шлях до НАТО та іншу лабуду .
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Это про независимую судебную систему Украины?
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Заради піару клоун здатен на все,що ж це за обмін міняємо воргів України невідомо кого колоборанти повернуть ,хто відповість перед родинами загиблих?
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Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи и готовится к обмену,

Почему эта сволочь до сих пор жива, я думал его уже давно удавили
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