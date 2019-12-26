 Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи и готовится к обмену, - Решетилова

Об этом написала на своей странице в Facebook координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

"Николая Бутрименко освободили из-под стражи. Того самого Бутрименко, обвиняемого в организации расстрела двух групп 3 полка 29 июля 2014 года", - написала она.

По словам Решетиловой, Бутрименко готовят на обмен: "Сейчас в различных судах страны продолжаются срочные судебные заседания, меняются меры пресечения, поспешно выносятся приговоры, из колоний вывозят уже осужденных в связи с конфликтом граждан Украины и РФ".

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Напомним, 23 июля 2014 года в районе села Дмитровка российский зенитно-ракетный комплекс сбил два украинских штурмовика Су-25. Была информация, что пилотам удалось катапультироваться: первого пилота, который получил травму ноги, спрятала у себя в доме местная жительница одного из сел, второй летчик прятался в лесопосадке.

29 июля 2014 две группы Тараса Карпы и Кирилла Андреенко под общим руководством подполковника Лысенко отправились на поиски пилота сбитого Су-25 Юрия Шевцова. Находясь возле села Степановка, Донецкой области, на временно неподконтрольной территории, украинские воины вступили в бой с врагом, который имел численное преимущество, а также - в вооружении и технике.

Вследствие боя погибли десять спецназовцев: подполковник Сергей Лысенко, капитан Кирилл Андреенко, сержант Анатолий Бузуляк, старшина Андрей Шершень, старший солдат Ярослав Шимчик, старшина Алексей Глобенко, старший солдат Лев Панков, старший солдат Сергей Гришин, старший солдат Роман Рыкалов, капитан Тарас Карпа.

Пятеро спецназовцев попали в плен наемников РФ.

По данным следствия, местный фермер Николай Бутрименко, на ферме которого украинские воины остановились на ночевку, передал террористам "ДНР" информацию о расположении украинских военных.

3-й Отдельный полк специального назначения записал воспоминания выживших в том бою воинов.

Отметим, 16 мая 2019 года суд вынес приговор Бутрименко и оправдал по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), осудив по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма). Он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако учитывая закон "Савченко", он может выйти на свободу через 1 год и 1 месяц от даты вынесения приговора. На данное решение суда первой инстанции была подана апелляция, которую должен рассмотреть Запорожский апелляционный суд.