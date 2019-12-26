 После аттестации в прокуратуре остались 610 прокуроров: им уже предложили перейти в Офис Генпрокурора, - Рябошапка

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Рябошапка анонсировал начало работы Офиса Генпрокурора со 2 января 2020 года.

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"Начинали аттестацию с 1339 прокуроров. После всех процедур, теста на знание законодательства, оценки способностей, письменных заданий, проверки на добродетель в Генеральной прокуратуре остались 610 прокуроров. Этим прокурорам уже предложено перейти в Офис Генерального прокурора, новые должности ", - рассказал Рябошапка.