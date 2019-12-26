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Все про:ГПУ (9559) Переаттестация (121) Рябошапка Руслан (228)

 После аттестации в прокуратуре остались 610 прокуроров: им уже предложили перейти в Офис Генпрокурора, - Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал о завершении аттестации прокуроров ГПУ.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Рябошапка анонсировал начало работы Офиса Генпрокурора со 2 января 2020 года.

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"Начинали аттестацию с 1339 прокуроров. После всех процедур, теста на знание законодательства, оценки способностей, письменных заданий, проверки на добродетель в Генеральной прокуратуре остались 610 прокуроров. Этим прокурорам уже предложено перейти в Офис Генерального прокурора, новые должности ", - рассказал Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/n3167383
 
 
 Топ комментарии
 
Питання - коли чекати на првернення Януковіча в Україну й на повернення йому межигор'я зі страусами???
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по причине полных зашкваров моники во ВСЕХ делах - г+г начинает раскручивать ему замену... Сеню Яценюка))
скоро увидим, как толпы зебилов будут вытирать ноги об монику и прославлять Яценюка, Пашинского и т.д.))
https://www.youtube.com/watch?v=F_GicuaM1nM
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по причине полных зашкваров моники во ВСЕХ делах - г+г начинает раскручивать ему замену... Сеню Яценюка))
скоро увидим, как толпы зебилов будут вытирать ноги об монику и прославлять Яценюка, Пашинского и т.д.))
https://www.youtube.com/watch?v=F_GicuaM1nM
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Питання - коли чекати на првернення Януковіча в Україну й на повернення йому межигор'я зі страусами???
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100% мой прокурор решил всех прокуроров прибрать поближе к монике, под контроль))
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Прокурорів багато, чесних прокурорів - мало. За своє життя бачив лише одного чесного прокурора. На жаль він вже 20 років як пішов в адвокати.
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Я так понимаю атестация проходила по формуле авакянши, ну тогда атестацию прошли самые волосатые корупционеры
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Небось основным условием аттестации была лояльность к Зекомойскому.

Иначе шо ручному прокурору ЗЕ с ними потом делать.
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каждый второй честный ?..... сказочник Після атестації в прокуратурі залишилися 610 прокурорів: їм уже запропонували перейти в Офіс Генпрокурора, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2480
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Офіси. Офісно - планктонна влада.
Олігархи керують країною офісними.
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судя по развитию дела Шеремета, остались самые лояльные. а ведь это приговор после очередной смены власти...
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Какое довольное лицо у рябошляпки. Что сказать. У него жизнь удалась, удача поцеловала его в темечко. Гордыня аж зашкаливает. В крови и в сердце. Придавил, типа, novый генпрокурор, свой дискомфорт- совесть, и вперед. А как там живется семье во Франции? А, рябошапка? Конечно, там класс вашим. А нам? Здесь? Эх, новый президент...
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здается мне что переатестация судей и прокуроров заключаеться в одном: возбуждал дела или выносил приговоры против майдановев, подходиш. не делал этого, пошол вон
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и вот так уже почти тридцать лет, по кругу))). Или уже сто тридцать лет? Или всегда так было и всегда так будет?
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Думаю що навпаки. Тупих. але відданих, готових без зайвих запитань піти на все, запросять до офісу.
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