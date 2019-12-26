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 Госбюджет-2020 будет пересматриваться. Это нормальный процесс, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук допустил, что в феврале Кабинет министров в связи с укреплением гривни может пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы и внести изменения в Госбюджет на следующий год.

Об этом он заявил во время эфира на одном из телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс. Очевидно, что уже в первые месяцы мы получим новый макропрогноз. Будем садиться со специалистами Национального банка и планировать, каким образом нам реагировать на то, что происходит… Заход в новый бюджетный год – достаточно четкий бюрократический процесс. Я думаю, что мы вернемся к этой теме как к актуальной ближе к февралю. Пока что говорить об этом рано", - сказал Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167381
 
 
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Спад промислового виробництва посилиться, чи фінансова піраміда внутрішніх запозичень накриється мідним тазом? Яких дарунків нам ще чекати?
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Дебилоиды,нареформирвались до дырке в бюджете
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Спад промислового виробництва посилиться, чи фінансова піраміда внутрішніх запозичень накриється мідним тазом? Яких дарунків нам ще чекати?
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Дебилоиды,нареформирвались до дырке в бюджете
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коли маячня стає суцільною, коментувати її вже немає сенсу
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про будь які інфраструктурні проекти(в т.ч. дороги) в 2020 можна забути..... накерувалися по пріколу
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Мы еще заплатим и за газ в ОРДЛО, и за восстановление Бамбаза, и за… и за… Кароч, на 50 лет забудьте о словосочетании "рост в украинской экономике". Так, "благодаря" вам, идиотам, помрём и не узнаем, как наша страна будет выходить из этой огромной выгребной зеленой вонючей ямы, в которую вы погрузили нас всех, наших детей/внуков!
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Это то процесс действительно нормальный, ненормально то .что страной управляют недоумкии дебилы.
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Нормальный процесс урод, это когда идет рост экономики, вследствие чего увеличиваются поступления в бюджет, в следствии чего укрепляется национальная валюта... и нету дыры в бюджете..., а вы гении надуваете пузырь...
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У кого то еще остались вопросы? Тогда классику вам в студию!
Госбюджет-2020 будет пересматриваться. Это нормальный процесс, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8129

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правильно. бюджет моста в Киеве был 400 млн а потратили 1 ярд. ...издатый пересмотр
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Ще рік не почався, а вде переглядати зібрався??? Замість самоката буде мопєдік???
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Госбюджет-2020 будет пересматриваться. Это нормальный процесс, - а вище стаття про вимогу підвищити зарплати депутатам. Тобто багато програм розвитку будуть без фінансування, а заплати депутатів будуть по 100 тис. грн. Госбюджет-2020 будет пересматриваться. Это нормальный процесс, - Гончарук - Цензор.НЕТ 814 зебілам за їх вибір.
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усе понятно - предстоит нешуточные самокатизация и заднеприводизация всей страны
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Іпать, зебіл.
Звісно, переглядати - це нормально. Але ж не через місяць після прийняття. Ви б ще на другий день після прийняття перегляд почали.
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Секте " верните доляр по 8"----бензин по 28.Мечты должны сбываться! Гончарук жги вату напалмом!
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