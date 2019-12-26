 Госбюджет-2020 будет пересматриваться. Это нормальный процесс, - Гончарук

Об этом он заявил во время эфира на одном из телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс. Очевидно, что уже в первые месяцы мы получим новый макропрогноз. Будем садиться со специалистами Национального банка и планировать, каким образом нам реагировать на то, что происходит… Заход в новый бюджетный год – достаточно четкий бюрократический процесс. Я думаю, что мы вернемся к этой теме как к актуальной ближе к февралю. Пока что говорить об этом рано", - сказал Гончарук.

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