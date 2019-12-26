 Оккупанты разместили в одном из районов Донецка 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б", - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По информации украинской разведки, в Куйбышевском районе Донецка (расстояние до линии разграничения - около 8 км) противник разместил 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" из состава отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ.

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Кроме того, оккупанты продолжают наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки и пополнять запасы боеприпасов артиллерийских и танковых подразделений с отработкой вопросов их выдвижения на огневые позиции.