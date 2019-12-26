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 Оккупанты разместили в одном из районов Донецка 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б", - разведка

Командование российско-оккупационных войск не прекращает нарушать минские договоренности по отводу тяжелого вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По информации украинской разведки, в Куйбышевском районе Донецка (расстояние до линии разграничения - около 8 км) противник разместил 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" из состава отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ.

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Кроме того, оккупанты продолжают наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки и пополнять запасы боеприпасов артиллерийских и танковых подразделений с отработкой вопросов их выдвижения на огневые позиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3167380
 
 
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так может ***** уже не токо воронеш бомбить пора? )
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Запад Донецка лучше снести к *****м артой. Там все равно путевого ничего нет. А место под новую застройку,освободится. И жителям объяснять не надо будет о компенсации. - Свернуть на сепаров, рашку и ахмета ))
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мириться собираются.

все идет к большой войне
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