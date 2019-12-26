 Арахамия о зарплатах нардепов: должны получать от 70 тыс. до 100 тыс. грн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", - заявил он.
В то же время Арахамия назвал депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".
Сам глава фракции назвал себя "небедным человеком" и сообщил, что может себе позволить не думать о зарплате. По словам Арахамии, он тратит ее на благотворительность.
"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - подытожил он.
Я не знаю, за что им платить из моих налогов, им и так их хозяева олигархи доплачивают.
1. у нас моно більшість = решта депутатів нічого не вирішують і спокійно можуть туди не ходити.
2. у нас моно більшість, але вона теж, нічого не вирішує і голосує по команді, за любим ідіотизм, що їм накажуть. Ну можуть іноді щось запороти (за бабки звісно) але це явно не в інтересах держави.
3. усе вирішує один чоловік - Зеленський, то давайте йому платити 70-100 тис, а депутати нехай на мінімалку живуть, а чому ні? Вони нічого не вирішують...
Должны не получать а зарабатывать!
Как же так?
Слуги же......
Читаешь и слезы текут. Какое же это насилие над депутатами совершает народ, что им трудно и их вынуждают.