EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  786  39
Все про:ВР (24240) депутат (2810) зарплата (1957) Арахамия (192)

 Арахамия о зарплатах нардепов: должны получать от 70 тыс. до 100 тыс. грн

Зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем было раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", - заявил он.

В то же время Арахамия назвал депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

Сам глава фракции назвал себя "небедным человеком" и сообщил, что может себе позволить не думать о зарплате. По словам Арахамии, он тратит ее на благотворительность.

"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о совместительстве помощников нардепов

Источник: https://censor.net.ua/n3167379
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А харя у вас не треснет??!! А воинам с тяжёлыми ранениями по 5 тыс??!! Твари!!
 показать весь комментарий
 
 
Певно зарплата повинна бути 70-100 тисяч... баксів.Тоді депутанів зможуть купувати лише алігархи.
 показать весь комментарий
 
Уже по 5 килобаксов со своего кармана платить не хотят?
 показать весь комментарий
 
 
А морда не треснет? Арахамия о зарплатах нардепов: должны получать от 70 тыс. до 100 тыс. грн - Цензор.НЕТ 381
Я не знаю, за что им платить из моих налогов, им и так их хозяева олигархи доплачивают.
 показать весь комментарий
 
 
А пенсия должна быть тоже около 70тысяч,то уже слуги обдирают до последней нитки всё им Мало
 показать весь комментарий
 
 
сцуки, країна котиться в дупу, а вони про свою зп турбуються на хіба нам 450 депутатів? де зміни до Конституції про зменшення кількості депутатів ВР?
 показать весь комментарий
 
 
А чому?
1. у нас моно більшість = решта депутатів нічого не вирішують і спокійно можуть туди не ходити.
2. у нас моно більшість, але вона теж, нічого не вирішує і голосує по команді, за любим ідіотизм, що їм накажуть. Ну можуть іноді щось запороти (за бабки звісно) але це явно не в інтересах держави.
3. усе вирішує один чоловік - Зеленський, то давайте йому платити 70-100 тис, а депутати нехай на мінімалку живуть, а чому ні? Вони нічого не вирішують...
 показать весь комментарий
 
 
Устали платить в конвертах, решили на народ все свалить
 показать весь комментарий
 
 
В конвертах или без, а все равно с наших карманов.
 показать весь комментарий
 
 
И должно быть их максимум 100 дармоедов, а не 400
 показать весь комментарий
 
 
ну хоч для когось Епоха бідності закінчиться
 показать весь комментарий
 
 
а на ночных бабочек разве будет хватать????
 показать весь комментарий
 
А премії важкохворим воїнам 5 тис. грн., Арахамія?
 показать весь комментарий
 
 
Еслі добавить еще разние помощі то вони получают по 150-200 000грн каждии месець
 показать весь комментарий
 
Апять пять за рыбу.
Должны не получать а зарабатывать!
 показать весь комментарий
 
 
а Голоборотько другое в телевизоре обещал....
Как же так? Арахамия о зарплатах нардепов: должны получать от 70 тыс. до 100 тыс. грн - Цензор.НЕТ 2669
Слуги же......
 показать весь комментарий
 
 
Платить то можно, но где деньги то на всех взять, не только народ бедный, но и страна бедная при таком смешном бюджете, это опять новые налоги, повышение цен на газ, акцизы и тд.
 показать весь комментарий
 
 
Там де зараз бере Гончарук - секвестр бюджету.
 показать весь комментарий
 
Надо депутатскую зарплату привязать к средней по стране, как базовую...С коэффициентом 1,2-1,3...Не более. Остальное, по традиции, в конвертах доплатят...Робята явно перетрудились...А страна- cамой упадочной в Европе остаётся. Арахамия о зарплатах нардепов: должны получать от 70 тыс. до 100 тыс. грн - Цензор.НЕТ 2481
 показать весь комментарий
 
В Угорщині депутати отримують зарплатню, яка нижче середньої по країні. Чому зебіли обрали таких депутатів?
 показать весь комментарий
 
А харя в них не трісне? Чому кожне падло вважає що воно повинно не заробляти а отримувати від 70до 100тис в той час як по країні мінімальна пансія 1600грн а мінімальна зарплатня 4.500грн? Звідки у вас козлів стільки ненависті до того народу котрий вас туди обрав?
 показать весь комментарий
 
 
На россии 109 миллиардеров доллапровых.Суммарное бабло которых составляет 2 бюджета россии.Учитесь у путлерской шайки не воров и жуликов жЫть.
 показать весь комментарий
 
 
Так сделайте им какие-то KPI, с привязкой к уровню жизни людей в стране или к бюджету. Улучшили показатели получили больше зп, ухудшили штраф. Но а платить им больше на ровном месте потому что так надо это неправильный путь
 показать весь комментарий
 
Чесать яйца за 100тыщ в месяц? Ну вы дождетесь народной конфискации
 показать весь комментарий
 
 
"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - подытожил он.Источник:https://censor.net.ua/n3167379

Читаешь и слезы текут. Какое же это насилие над депутатами совершает народ, что им трудно и их вынуждают. Арахамия о зарплатах нардепов: должны получать от 70 тыс. до 100 тыс. грн - Цензор.НЕТ 2547
 показать весь комментарий
 
это правильное предложение. но с одной поправкой. если к примеру, закон был в КС завернут, как неконституционный, или венецианская комиссия нарыла каких-то ляпов, то бабосики надо забирать обратно, но не в партийную кассу, а для оплаты расходов на лечение раненых. бо уже сейчас видно, что просто перестать стрелять не получается. т.е. деньги будут нужны...
 показать весь комментарий
 
Пенсионеры тоже должны, тысяч пятнадцать, но увы, большинство 2000 грн. Чи й нэх х... з бугра. Трудяги х.........ви.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх