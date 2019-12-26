 Арахамия о зарплатах нардепов: должны получать от 70 тыс. до 100 тыс. грн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", - заявил он.

В то же время Арахамия назвал депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

Сам глава фракции назвал себя "небедным человеком" и сообщил, что может себе позволить не думать о зарплате. По словам Арахамии, он тратит ее на благотворительность.

"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - подытожил он.

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