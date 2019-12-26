 "Голос": Вакарчук не агитировал за кандидатов на выборах, а поехал на корпоратив в Минск, потому что концерт запланировали заранее

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Почему Святослав Вакарчук не принимал участие в агитации в ОТГ, а поехал в Минск? Мы в процессе децентрализации. Если выборы в ОТГ будут выигрывать путем приглашения звезд из Киева или области, то и ответственность за результат будет на Киеве или области. Поэтому я еще раз благодарю нашу тернопольскую и кировоградскую команду за ответственность. Результат который они показали полностью их, помощь из Киева предоставлялась по их обращению и в том объеме, который гарантировал невмешательство, а только помощь", - написал он.
По словам Юрчишина, "концерт в Минске был запланирован гораздо раньше, как и сентябрьский".
"Так, в сентябре тоже был концерт, и тоже в Минске. Почему его не заметили и хайп поднялся только сейчас? Объяснений может быть много: борьба и не голосование"Голоса" за цементирование неприкосновенности, регистрация Славой законопроекта о запрете сепаратистских переговоров с Москвой, критика городских договоренностей", - добавил он.
Нардеп также подчеркнул, что партия является честной с избирателями, поскольку Вакарчук во время предвыборной кампании подчеркивал, что "закон позволяет ему заниматься творчеством и он в дальнейшем ею будет заниматься"
"И занимается. Контакты с Россией прекратились еще задолго до оккупации Крыма. Конечно, легче нападать на выступление на корпоративные в Минске, чем объяснить наличие бизнеса других политических лидеров в стране-агрессоре", - отметил Юрчишин.
Как сообщалось 23 декабря, лидер партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук выступил в Минске на корпоративе в IT-компании.
Во-первых, Беларусь не воюет с Украиной.
А во-вторых, Вакарчук пел на корпоративе в какой-то IT компании, а не в Газпроме.
Дело не в том, что кто-то его осуждает за концерт, а в том, что нужно или крестик снять или трусы одеть.
Ибо вырученную сумму адвокаты засекретили, как коммерческую тайну.
Снова душа Вакарчука рвется из ВР на свободу!
А это уже - рецидив.
На других ресурсах озвучили...)))
Свое бабло ближе к телу?
І 100000 єврів тут ні до чого - то ж мистецтво...
А те, що розважав фєдєрастів, то ж не у маасквє - вєтошкою ж прикрилися???🙄
На#єра ти слявік вдруге поперся у ВР???
Зачем так врать. Вакарчука не раз застукали когда он скакал на корпоративах перед российскими богачами после начала войны. Монако, Майами, есть видеоролики. Жадное до денег брехло этот ваш Вакарчук.
На рояле еще не играет?
Саме для того, щоб трохи покращити свій матеріальний стан, наш Славік таки наважився на нетривіальний крок: в суботу, 21 грудня 2019 року разом зі своїм старим добрим музгуртом змотався на новорічний корпоратив до Мінська! Щоб ви зрозуміли деякі нюанси, дорогі мої малятка, любі хлопчики й дівчатка, змушений особливо підкреслити, що корпоратив цей зорганізувала компанія Wargaming - розробник знаменитої комп'ютерної гри World of Tanks.
Так-так, дорогі мої малятка: це розробник тих самих «танчиків», які створюються не тільки в Києві та Мінську, але й у Санкт-Петербурзі. Не знаю, скільки колишніх «комп'ютерних танкістів» прийшли з сусідньої Росії на нашу землю, щоб вбивати ваших батьків, дідів і старших братів… і навіть зазіхати, боронь Боже, на ваші безцінні життя, дорогі мої малята!.. Але саме перед тими, хто розробляв World of Tanks, співав наш Славік зі своїм гуртом! А вони заплатили йому «за труди тяжкії» повновісні 100 тисяч євриків…
Отака от чухня виходить, дорогі мої малятка, любі хлопчики й дівчатка: замість того, щоб займатися законотворчою роботою, як і належить голові політичної партії, наш Славік займається звичним ділом - передноворічним «чосом» на корпоративах. У теперішній Верховній Раді він відповідає за зовнішню політику і знов-таки за міжпарламентські зв'язки. Якщо дотримуватися традиції, то десь через рік наш Славік знов-таки дремене з парламенту… мабуть, вже для захисту докторської дисертації на тему чи то суперпозиції магнітних полів, чи то суперпропозиції коштовних металів і камінчиків в умовах асиметричного зовнішнього впливу.