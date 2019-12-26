EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  704  39
Все про:Вакарчук (283) концерт (312) Юрчишин (48) Минск (1302) Голос партия (123)

 "Голос": Вакарчук не агитировал за кандидатов на выборах, а поехал на корпоратив в Минск, потому что концерт запланировали заранее

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин рассказал, что лидер их партии Святослав Вакарчук не принимал участия в агитации на выборах в объединенных территориальных общинах, поскольку имел запланирован концерт в Минске.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Почему Святослав Вакарчук не принимал участие в агитации в ОТГ, а поехал в Минск? Мы в процессе децентрализации. Если выборы в ОТГ будут выигрывать путем приглашения звезд из Киева или области, то и ответственность за результат будет на Киеве или области. Поэтому я еще раз благодарю нашу тернопольскую и кировоградскую команду за ответственность. Результат который они показали полностью их, помощь из Киева предоставлялась по их обращению и в том объеме, который гарантировал невмешательство, а только помощь", - написал он.

По словам Юрчишина, "концерт в Минске был запланирован гораздо раньше, как и сентябрьский".

"Так, в сентябре тоже был концерт, и тоже в Минске. Почему его не заметили и хайп поднялся только сейчас? Объяснений может быть много: борьба и не голосование"Голоса" за цементирование неприкосновенности, регистрация Славой законопроекта о запрете сепаратистских переговоров с Москвой, критика городских договоренностей", - добавил он.

Нардеп также подчеркнул, что партия является честной с избирателями, поскольку Вакарчук во время предвыборной кампании подчеркивал, что "закон позволяет ему заниматься творчеством и он в дальнейшем ею будет заниматься"

"И занимается. Контакты с Россией прекратились еще задолго до оккупации Крыма. Конечно, легче нападать на выступление на корпоративные в Минске, чем объяснить наличие бизнеса других политических лидеров в стране-агрессоре", - отметил Юрчишин.

Как сообщалось 23 декабря, лидер партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук выступил в Минске на корпоративе в IT-компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 47% украинцев считают Зеленского политиком года, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3167377
 
 
 Топ комментарии
 
А якби й приймав участь в агітації, дуже б це допомогло кандидатам від Голосу. ? На жаль, Голос це друга Самонеміч, досадно.
 показать весь комментарий
 
Глава парламентской фракции "Голос" Вакарчук полуголым скакал на корпоративе в Белоруси. Клоун - это не профессия - это состояние души.

Дело не в том, что кто-то его осуждает за концерт, а в том, что нужно или крестик снять или трусы одеть.
 показать весь комментарий
 
Не вижу проблемы.
Во-первых, Беларусь не воюет с Украиной.
А во-вторых, Вакарчук пел на корпоративе в какой-то IT компании, а не в Газпроме.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не вижу проблемы.
Во-первых, Беларусь не воюет с Украиной.
А во-вторых, Вакарчук пел на корпоративе в какой-то IT компании, а не в Газпроме.
 показать весь комментарий
 
 
Закон він не порушив, але усі розуміють суть тоталітарної Бєларусі.
 показать весь комментарий
 
 
Видається, що Голос це другі СН з дещо більш вираженою проукраїнською позицією. Подивіться, як вони голосують в Раді.
 показать весь комментарий
 
 
А якби й приймав участь в агітації, дуже б це допомогло кандидатам від Голосу. ? На жаль, Голос це друга Самонеміч, досадно.
 показать весь комментарий
 
 
сер гей сер геєв..... хто і за що тебе так?
 показать весь комментарий
 
та і так знаю, що ти руцка свиня.... навіщо ще фото було виставляти?
 показать весь комментарий
 
Концерт заранее запланирован, а депутатство и госслужбу заранее не запланировали. Смотрите не перепутайте...
 показать весь комментарий
 
 
Вакарчук, как многие и догадывались, будет пустым местом в Раде, как был им и в предыдущий раз. А его фракция Садонемощь №2
 показать весь комментарий
 
 
Виправдовується... Диму без вогню не буває.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, отмазка про запланированность прокатит даже для концерта в Москве...))
 показать весь комментарий
 
 
Глава парламентской фракции "Голос" Вакарчук полуголым скакал на корпоративе в Белоруси. Клоун - это не профессия - это состояние души.

Дело не в том, что кто-то его осуждает за концерт, а в том, что нужно или крестик снять или трусы одеть.
 показать весь комментарий
 
 
вы можете представить себе на минутку, чтобы это был конгрессмен или сенатор....))))))
 показать весь комментарий
 
 
)) а он мог бы и на нынешнее кресло замахнуться.
 показать весь комментарий
 
 
так то конгресмен, государственный муж, а это сявка вакарчук
 показать весь комментарий
 
 
И дал там коммерческий концерт.
Ибо вырученную сумму адвокаты засекретили, как коммерческую тайну.

Снова душа Вакарчука рвется из ВР на свободу!
А это уже - рецидив.
 показать весь комментарий
 
 
100000тысч евриков...))
На других ресурсах озвучили...)))
 показать весь комментарий
 
 
вот такие мы, сявка вакарчук, за копейку и путину без трусов спляшем
 показать весь комментарий
 
 
Сопел себе.И сопел бы. Зачем во власть было лезть ?
 показать весь комментарий
 
 
Гандон тоже в законе, но гандон. Вот и Вакарчук, как то так выглядит с корпоративом.
 показать весь комментарий
 
 
Не пойму, как увязали в одну новость неучастие Вакарчука в выборах в Украине и корпоратив в Минске?

Свое бабло ближе к телу?
 показать весь комментарий
 
 
Та да... Все було вирішено раніше... І славік нічого не вирішував... Десь я щось таке чув...
І 100000 єврів тут ні до чого - то ж мистецтво...
А те, що розважав фєдєрастів, то ж не у маасквє - вєтошкою ж прикрилися???🙄
На#єра ти слявік вдруге поперся у ВР???
 показать весь комментарий
 
 
В народі про таке кажуть - "цирк на дроті"...
 показать весь комментарий
 
 
Ляшко тоже у латарею бабло выиграл.Запланировано.
 показать весь комментарий
 
Контакты с Россией прекратились еще задолго до оккупации Крыма.Источник: https://censor.net.ua/n3167377

Зачем так врать. Вакарчука не раз застукали когда он скакал на корпоративах перед российскими богачами после начала войны. Монако, Майами, есть видеоролики. Жадное до денег брехло этот ваш Вакарчук.
 показать весь комментарий
 
 
Развлекать Бацьку - важнее выборов в Украине? Голос: Вакарчук поехал на корпоратив в Минск, а не поддерживал кандидатов на выборах, потому что концерт запланировали заранее - Цензор.НЕТ 1112
На рояле еще не играет?
 показать весь комментарий
 
Славіка накрив чвертьвіковий ювілей його занять музичним поп-роком та альтернативним джазом. З іншого боку, скільки електронами в магнітному полі не рухай, а якщо партія «Голос» сидить в опозиції - суперсиметрією тут не тхне й навіть не пахне… А жити тоді як?! Точніше, за що?..
Саме для того, щоб трохи покращити свій матеріальний стан, наш Славік таки наважився на нетривіальний крок: в суботу, 21 грудня 2019 року разом зі своїм старим добрим музгуртом змотався на новорічний корпоратив до Мінська! Щоб ви зрозуміли деякі нюанси, дорогі мої малятка, любі хлопчики й дівчатка, змушений особливо підкреслити, що корпоратив цей зорганізувала компанія Wargaming - розробник знаменитої комп'ютерної гри World of Tanks.

Так-так, дорогі мої малятка: це розробник тих самих «танчиків», які створюються не тільки в Києві та Мінську, але й у Санкт-Петербурзі. Не знаю, скільки колишніх «комп'ютерних танкістів» прийшли з сусідньої Росії на нашу землю, щоб вбивати ваших батьків, дідів і старших братів… і навіть зазіхати, боронь Боже, на ваші безцінні життя, дорогі мої малята!.. Але саме перед тими, хто розробляв World of Tanks, співав наш Славік зі своїм гуртом! А вони заплатили йому «за труди тяжкії» повновісні 100 тисяч євриків…
Отака от чухня виходить, дорогі мої малятка, любі хлопчики й дівчатка: замість того, щоб займатися законотворчою роботою, як і належить голові політичної партії, наш Славік займається звичним ділом - передноворічним «чосом» на корпоративах. У теперішній Верховній Раді він відповідає за зовнішню політику і знов-таки за міжпарламентські зв'язки. Якщо дотримуватися традиції, то десь через рік наш Славік знов-таки дремене з парламенту… мабуть, вже для захисту докторської дисертації на тему чи то суперпозиції магнітних полів, чи то суперпропозиції коштовних металів і камінчиків в умовах асиметричного зовнішнього впливу.
 показать весь комментарий
 
 
Сявик такой Сявик...Только бабло зашелестело - поедет куда угодно. В ВР, видно, платят мало, а там 100 000 баксов, как никак.
 показать весь комментарий
 
Ну Славик не лидер нации, он просто певец. Не очаровуйтесь очередным Голобородько. 100.000 евро для него гуд бабло.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх