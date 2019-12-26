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 Политика Украины, Экономика
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Все про:промышленность (237) Милованов Тимофей (115)

 В ноябре падение производства углубилось до 7,5% и охватило уже почти все виды промышленности, - Милованов

В ноябре 2019 года падение промышленного производства составило 7,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В ноябре 2019 года в промышленности падение производства углубилось до 7,5% ("минус" 5,0% в октябре 2019 года), с учетом эффекта календарных дней - на 6,9%. В ноябре 2019 года производство "инвестиционных товаров" снизилось на 9,1%, "товаров промежуточного потребления" - снижение на 6,8%, "потребительских товаров краткосрочного использования" - снижение на 6,2% и "потребительских товаров длительного пользования" - снижение на 4,5%. За январь-ноябрь 2019 года кумулятивный показатель промышленного производства сократился на 1,2% (за 10 месяцев 2019 года - 0,6%)", - подчеркнул министр.

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Он отметил, что в противовес ожиданиям в ноябре ухудшилась ситуация в добывающей промышленности, машиностроении, поставке электроэнергии, газа и пара - виды промышленной деятельности с наибольшим отрицательным вкладом.

"Если раньше падение производства объяснялось действием определенных факторов, таких как нестабильные заказы на внутреннем рынке, остановка части производственных мощностей на отдельных метпредприятиях из-за проведения ремонта, теплые погодные условия (энергетика), сохранение логистических проблем на железнодорожном транспорте (сложности отгрузки продукции ГМК), неблагоприятная внешняя конъюнктура (металлургия), то сейчас углубление падения, которое продолжается 6-й месяц подряд, охватило уже почти все виды промышленности (положительные результаты продемонстрировали только химическое производство и производство мебели и ремонт и монтаж оборудования). Это свидетельствует о действии системных факторов, таких как нехватка спроса, что сочетается с негативным влиянием укрепления гривни на конкурентоспособность отечественных производителей", - пояснил Милованов.

Министр сделал вывод, что падение промышленности приобрело системный характер и требует срочных действий государства.

"Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью относительно первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности; также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, УЗ и портов. Уже разработано 13 направлений - векторов действий, которые будут вскоре обнародованы", - сообщил чиновник.

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Министр обратил внимание на то, что в строительстве в январе-ноябре рост производства ускорился до 21,3% (в январе-октябре 2019 года он составил 20,8%).

"Такие результаты, в первую очередь, обусловлены значительным увеличением строительства инженерных сооружений ("плюс" 25,5% в январе-ноябре 2019 года) и нежилых зданий ("плюс" 30,5%), которое активно финансировалось за счет государственного и местного бюджетов, средств международных доноров и собственных средств предприятий. В то же время в жилищном строительстве рост был весьма незначительным", - конкретизировал он.

В ноябре падение производства углубилось до 7,5% и охватило уже почти все виды промышленности, - Милованов 01
В ноябре падение производства углубилось до 7,5% и охватило уже почти все виды промышленности, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3167375
 
 
 Топ комментарии
 
Статист, а за какой хер корпоратив с 35 штуками за вискарь? В честь победы над производством. ?
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Ну шо, докерувались Трускавецькі проффесіонали?
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нафіга тільки вас зєжопників вибрали ваші зєбарани.....
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А Беня ж говорил, расти будем по 40% в год.
Неужели, обманул?
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"шото" - это очень мягко сказано. Я бы сказал, что все пошло не так. И не туда
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Виробництво алкоголю зменшилося за цей рік на 17%, надходження від акцизу за сигарети становлять 69%. А може ви не тим шляхом йдете мудаки? Навіть Сталін міг давати задній хід.
Ах да, при владі ж зєбіли.
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Всё идёт нормально,

как и следовало ожидать.
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Де там картинка со стадом баранов?)))
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Ті то, Мілованов-голубчику? А так "так дисали, так дисали" перед 21 квітням!
Ашо тепер не так? В ноябре падение производства углубилось до 7,5% и охватило уже почти все виды промышленности, - Милованов - Цензор.НЕТ 7517
Що сальдо, курва, тепер не таке?
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Нєобходімо подключіть єщйо больше тєлєканалов і журналістов, для разьяснєнія врєдітєльской работи Порошенка і порохоботов !!!
Бабла, нє жалєть !

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Ну шо, докерувались Трускавецькі проффесіонали?
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Статист, а за какой хер корпоратив с 35 штуками за вискарь? В честь победы над производством. ?
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Над здравым смыслом украинского избирателя.
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А в нього був той "здравый смысл"? Попередні 25 років доводять зворотнє.
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нафіга тільки вас зєжопників вибрали ваші зєбарани.....
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Херня, ще ось грудень завершиться, а там і 1-й квартал незабаром....
От тоді й порахуємо.
Гостріть зброю, доки час ще є. В ноябре падение производства углубилось до 7,5% и охватило уже почти все виды промышленности, - Милованов - Цензор.НЕТ 4048 Велика дупа навесні наближається.
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"Жиди погані правлять нами!
А ми ще гірші, ніж жиди...
Ми продали дідівську славу, й
жиди в ярмо нас запрягли!.."
Т.Г. Шевченко (Кобзар) (с)
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43% вважають цю владу краще за попереденю - цент разумкова
ги
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а ще зебіли вважають, що такий курс долара нам на користь. Частина падіння виробництва, як відомо пов'язана з курсом долара.
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зате зюзіки зможуть купити більше сиру у "Гудвайні" по 58 грн за кіло
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Головне що не Порох президент, хуженібудєт!
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Такое ощущение, что с Гончаруком они не общаются даже виртуально...
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может этот просто реже нюхает,

патамуша гончарука вааще никада не попускает
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а шо такоє? барига вже не краде, кругом прахвесіонали, карупцію і кумавство подолано, президент їздить на лісапєді...
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Нет никакого кризиса - они просто ****** наши деньги (с)
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Халявные дотации из бюджета закончились и частная промышленность села на жопу. При этом курс грн вырос по причине того, что нет гривны на скупку доллара на себя любимых.
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А зебилы радуются липовому укреплению гривни при таких же и дороже ценах,можна искуственно сделать и по 8 и пачка масла не подешевеет а будет стоить как стояла 40 грн то есть 5 долларов уже только цегы европейские сделали а зп такая же в гривнях
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Если досі НЕ вмієш играть в шахи, то пора навчітіся!
Бо наші фігурі НЕ лишь розвівають логіку, а й піджівлюють мозок солоденькім та коріснім🍫

Правила Прості: виграє той, хто з'їсть более фігур.

Головне - втріматіся и не з'їсти Власні фігурі. В ноябре падение производства углубилось до 7,5% и охватило уже почти все виды промышленности, - Милованов - Цензор.НЕТ 8399
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что-то нет у него фактора, как рост цен на энергоресурсы, вроде это не влияет, это тоже следствие
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Посчитали наконец-то цифры за ноябрь. Падение промышленности 7,5%. Ничего так динамика.
Что там Мосийчук, что на 1+1 предлагают на хлеб мазать?
Володимир Раппопорт:
Промышленность в ноябре упала на 7.5% к ноябрю прошлого года.
В октябре было падение в 5%
Рост в 2019г. был весной:
март - 2.1%
апрель - 5.2%
май - 1.6%
После этого эпоха роста кончилась 😞
июнь - -2.3%
июль - -0.2%
август - -1.7%
сентябрь - -1.1%
С октября падение ускорилось -5% и -7.5%
Перерабатывающая промышленность упала чуть меньше - на 6.4%
Упали все отрасли, кроме химической промышленности.
По химической выросли в основном производство ПВХ и лаков-красок, видимо, рост строительства дал результат.
По металлургии падение на 14.2% на все, включая трубы, но вот производство металлоконструкций и проволоки выросло.
Да, несмотря на рост строительства, производство стройматериалов - кирпича, цемента, асфальта - упало.
Совсем плохо с машиностроением - падение на 12.3%
Стиральные и сушильные машины - падение на 30.2%
Тракторы - падение более. чем в 2 раза
Бетоносмесители - падение более, чем в 2 раза
Отдельные позиции выросли, но их удельный вес небольшой на фоне падения производства абсолютного большинства продуктов.
И пищевая промышленность упала - на 4.7%
Серьезно уменьшилось производство всех видов мяса, включая куринного, овощей, масла сливочного.
Одна из немногих позиций, где был рост - это производство шоколадных конфет. Рост 18% Так что понятно, кто виноват В ноябре падение производства углубилось до 7,5% и охватило уже почти все виды промышленности, - Милованов - Цензор.НЕТ 3263
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Непонятно.Гончарук каже,що міцна гривня-то добре.Мілован-що хріново.(підозрюю,що для тих,на кого працює Гончарук-дуже добре).
А "потребує швидких дій держави"-це до кого ? Хто в нас держава ? Це типу,як колгосп ?
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Я вот тоже удивилась.
Раз гривна растет то и доходы населения должны расти в гривневом эквиваленте.
А тут вдруг говорят, что сбыта товаров нет, потому что нет спроса.
Да еще 6 месяцев подряд.
Да не верю, не может быть такого.
Это все происки "врагов народа".
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Да не может быть.
Не может быть такого, что если гривна укрепилась, то сбыта товаров, произведенных в Украине, в Украине нет.
Ведь народное благосостояние выросло, с крепкой гривной то, разве не так?
Вы там с Гончаруком покумекайте, ночью статистику подправьте - она к утру и улучшится, как результаты победы на выборах Слуги народа.
На 50% в самый раз будет.

P.S. Все это уже было. В Гитлеровской Германии, когда там выбрали "клоуна".
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А это уже конец эпохи бедности...или опять еще нет??? А может хотя бы предвестник этого конца?
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ну ничо. ещё целых 2 (или 3?) рабочих дня! щас как начнётся экономический нарыв!!!
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Зебіли, не слухайте його. То порохобот. 😀
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будетм давать по 8% ввп в год!!!. ЗЕсранцы, ***.
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Апофеоз Зелебизма! Вчера на Цензоре зам этого чувака печатает, шо падение промпроизвоюства-это все нормулек, главное, шо торговля растет. А его начальник -противоположное говорит! Это у Зеленского уже научились. В понедельник-одно, в среду -прямо противоположное.
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Раньше заправки Бени продавали литр топлива и зарабатывали 1,5-2 грн., сейчас их прибыль становит 6-8 грн. вот у них и таких как они все отлично))) вот за счет кого растет прибыль в торговле)))
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От шо всесильный Порошенко с маленькой Моникой Зеленски творит.
Прям все обрушил...
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ну не 73 же
так что резервы неисчерпаемы
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Вначале на экране появился невозмутимый министр финансов и бодро заявил:

- Спите спокойно, дорогие товарищи. Кризис нас обойдет стороной. Это я вам говорю как лучший министр финансов Земли.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выругалось по матушке и побежало снимать деньги со сберкнижек.

На следующий день в телестудию пришел министр сельского хозяйства и по команде режиссёра радостно крикнул:

- Невиданный урожай! Закрома родины трещат! Огромный экспорт! Заграница в панике. Население возмущено дешевизной продуктов.

- Вот даже как! - ужаснулось население и побежало закупать соль, спички и сахар.

Министр промышленности и торговли для вящей убедительности станцевал с телеведущей гопак и объявил:

- Товаров первой необходимости хватит на ближайшие пять лет. Мы с уверенностью смотрим не только в будущее, но и в перспективу, и прогнозы нас радуют.

- Ой! - вскрикнуло население и побежало закупать керосин, свечи, дрова и уголь.

Министр регионального развития, оглядев телезрителей желчным взором, произвел настоящее потрясение умов:

- Цены на квартиры катастрофически падают. По тарифам ЖКХ мы переплюнули весь остальной мир и уже опустились ниже плинтуса. В ночь под Рождество многодетные матери получат бесплатные особняки. Скоро каждый гражданин старше 18 лет станет собственником пентхауза, таунхауса или чайнатауна.

- Да что ж это такое? - всплеснуло население руками и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Увольняемые в запас офицеры даже под пистолетом отказываются от квартир, - не моргнув глазом, выдал "на гора" министр обороны. - Потому что у каждого уже по три штуки, причем с новыми мебельными гарнитурами.

- Мама! - пискнуло население и кинулось копать землянки.
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А ви ще більше понизьте штучно долар то і не таке побачите.
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Всего полгода у руля а уже такие достижения, я все жду когда они доруководят до того что не будет чем платить зарплаты и пенсии, вот тогда уж точно эпоха бидности закончится как и мечтали зебилы
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Вы видели что на все телеканалы, ЗЕ отправляет одну и ту же девочку, ГАЛЮ?симпатичное, смазливое личико, фигурка классная, умная, язык подвешен капитально. но на любые замечания, глазки стают стеклянные и хрен перепреш. их там зомбируют, что ли?
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без роста промышленности, рост в строительстве и торговле временные явления)) ибо только промышленность генерирует высокую добавленную стоимость и рост благосостояния рабочих... с начало должен быть рост промышленности экспорта, далее уровня зарплат и это должно способствовать росту уровня потребления-торговли и только как следсвие всего выше упомянутого укрепление национальной валюты...
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Кухарка ушла руководить государством и скоро стало нечего жрать.
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Пока не закончится игра "нужных людей" под видом иностранцев с ОВГЗ всё производство будет сворачиваться. А в 2020 году гривна станет по величине заложенном в бюджете, кто то хорошо на этом заработает, но может быть при этом и промышленность заработает.
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