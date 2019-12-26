 В ноябре падение производства углубилось до 7,5% и охватило уже почти все виды промышленности, - Милованов

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В ноябре 2019 года в промышленности падение производства углубилось до 7,5% ("минус" 5,0% в октябре 2019 года), с учетом эффекта календарных дней - на 6,9%. В ноябре 2019 года производство "инвестиционных товаров" снизилось на 9,1%, "товаров промежуточного потребления" - снижение на 6,8%, "потребительских товаров краткосрочного использования" - снижение на 6,2% и "потребительских товаров длительного пользования" - снижение на 4,5%. За январь-ноябрь 2019 года кумулятивный показатель промышленного производства сократился на 1,2% (за 10 месяцев 2019 года - 0,6%)", - подчеркнул министр.
Он отметил, что в противовес ожиданиям в ноябре ухудшилась ситуация в добывающей промышленности, машиностроении, поставке электроэнергии, газа и пара - виды промышленной деятельности с наибольшим отрицательным вкладом.
"Если раньше падение производства объяснялось действием определенных факторов, таких как нестабильные заказы на внутреннем рынке, остановка части производственных мощностей на отдельных метпредприятиях из-за проведения ремонта, теплые погодные условия (энергетика), сохранение логистических проблем на железнодорожном транспорте (сложности отгрузки продукции ГМК), неблагоприятная внешняя конъюнктура (металлургия), то сейчас углубление падения, которое продолжается 6-й месяц подряд, охватило уже почти все виды промышленности (положительные результаты продемонстрировали только химическое производство и производство мебели и ремонт и монтаж оборудования). Это свидетельствует о действии системных факторов, таких как нехватка спроса, что сочетается с негативным влиянием укрепления гривни на конкурентоспособность отечественных производителей", - пояснил Милованов.
Министр сделал вывод, что падение промышленности приобрело системный характер и требует срочных действий государства.
"Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью относительно первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности; также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, УЗ и портов. Уже разработано 13 направлений - векторов действий, которые будут вскоре обнародованы", - сообщил чиновник.
Министр обратил внимание на то, что в строительстве в январе-ноябре рост производства ускорился до 21,3% (в январе-октябре 2019 года он составил 20,8%).
"Такие результаты, в первую очередь, обусловлены значительным увеличением строительства инженерных сооружений ("плюс" 25,5% в январе-ноябре 2019 года) и нежилых зданий ("плюс" 30,5%), которое активно финансировалось за счет государственного и местного бюджетов, средств международных доноров и собственных средств предприятий. В то же время в жилищном строительстве рост был весьма незначительным", - конкретизировал он.
Неужели, обманул?
Ах да, при владі ж зєбіли.
как и следовало ожидать.
Ашо тепер не так?
Що сальдо, курва, тепер не таке?
Бабла, нє жалєть !
От тоді й порахуємо.
Гостріть зброю, доки час ще є. Велика дупа навесні наближається.
А ми ще гірші, ніж жиди...
Ми продали дідівську славу, й
жиди в ярмо нас запрягли!.."
Т.Г. Шевченко (Кобзар) (с)
ги
патамуша гончарука вааще никада не попускает
Бо наші фігурі НЕ лишь розвівають логіку, а й піджівлюють мозок солоденькім та коріснім🍫
Правила Прості: виграє той, хто з'їсть более фігур.
Головне - втріматіся и не з'їсти Власні фігурі.
Что там Мосийчук, что на 1+1 предлагают на хлеб мазать?
Володимир Раппопорт:
Промышленность в ноябре упала на 7.5% к ноябрю прошлого года.
В октябре было падение в 5%
Рост в 2019г. был весной:
март - 2.1%
апрель - 5.2%
май - 1.6%
После этого эпоха роста кончилась 😞
июнь - -2.3%
июль - -0.2%
август - -1.7%
сентябрь - -1.1%
С октября падение ускорилось -5% и -7.5%
Перерабатывающая промышленность упала чуть меньше - на 6.4%
Упали все отрасли, кроме химической промышленности.
По химической выросли в основном производство ПВХ и лаков-красок, видимо, рост строительства дал результат.
По металлургии падение на 14.2% на все, включая трубы, но вот производство металлоконструкций и проволоки выросло.
Да, несмотря на рост строительства, производство стройматериалов - кирпича, цемента, асфальта - упало.
Совсем плохо с машиностроением - падение на 12.3%
Стиральные и сушильные машины - падение на 30.2%
Тракторы - падение более. чем в 2 раза
Бетоносмесители - падение более, чем в 2 раза
Отдельные позиции выросли, но их удельный вес небольшой на фоне падения производства абсолютного большинства продуктов.
И пищевая промышленность упала - на 4.7%
Серьезно уменьшилось производство всех видов мяса, включая куринного, овощей, масла сливочного.
Одна из немногих позиций, где был рост - это производство шоколадных конфет. Рост 18% Так что понятно, кто виноват
А "потребує швидких дій держави"-це до кого ? Хто в нас держава ? Це типу,як колгосп ?
Раз гривна растет то и доходы населения должны расти в гривневом эквиваленте.
А тут вдруг говорят, что сбыта товаров нет, потому что нет спроса.
Да еще 6 месяцев подряд.
Да не верю, не может быть такого.
Это все происки "врагов народа".
Не может быть такого, что если гривна укрепилась, то сбыта товаров, произведенных в Украине, в Украине нет.
Ведь народное благосостояние выросло, с крепкой гривной то, разве не так?
Вы там с Гончаруком покумекайте, ночью статистику подправьте - она к утру и улучшится, как результаты победы на выборах Слуги народа.
На 50% в самый раз будет.
P.S. Все это уже было. В Гитлеровской Германии, когда там выбрали "клоуна".
Прям все обрушил...
так что резервы неисчерпаемы
- Спите спокойно, дорогие товарищи. Кризис нас обойдет стороной. Это я вам говорю как лучший министр финансов Земли.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выругалось по матушке и побежало снимать деньги со сберкнижек.
На следующий день в телестудию пришел министр сельского хозяйства и по команде режиссёра радостно крикнул:
- Невиданный урожай! Закрома родины трещат! Огромный экспорт! Заграница в панике. Население возмущено дешевизной продуктов.
- Вот даже как! - ужаснулось население и побежало закупать соль, спички и сахар.
Министр промышленности и торговли для вящей убедительности станцевал с телеведущей гопак и объявил:
- Товаров первой необходимости хватит на ближайшие пять лет. Мы с уверенностью смотрим не только в будущее, но и в перспективу, и прогнозы нас радуют.
- Ой! - вскрикнуло население и побежало закупать керосин, свечи, дрова и уголь.
Министр регионального развития, оглядев телезрителей желчным взором, произвел настоящее потрясение умов:
- Цены на квартиры катастрофически падают. По тарифам ЖКХ мы переплюнули весь остальной мир и уже опустились ниже плинтуса. В ночь под Рождество многодетные матери получат бесплатные особняки. Скоро каждый гражданин старше 18 лет станет собственником пентхауза, таунхауса или чайнатауна.
- Да что ж это такое? - всплеснуло население руками и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Увольняемые в запас офицеры даже под пистолетом отказываются от квартир, - не моргнув глазом, выдал "на гора" министр обороны. - Потому что у каждого уже по три штуки, причем с новыми мебельными гарнитурами.
- Мама! - пискнуло население и кинулось копать землянки.