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 Политика Украины, Экономика
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Все про:промышленность (237) Милованов Тимофей (115)

 Кабмин создал штаб для борьбы с падением промышленности, - Милованов

В ноябре 2019 года падение промышленного производства составило 7,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. Из-за этого правительство создало штаб для борьбы с падением промышленности.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В ноябре 2019 года в промышленности падение производства углубилось до 7,5% ("минус" 5,0% в октябре 2019 года), с учетом эффекта календарных дней - на 6,9%. В ноябре 2019 года производство "инвестиционных товаров" снизилось на 9,1%, "товаров промежуточного потребления" - снижение на 6,8%, "потребительских товаров краткосрочного использования" - снижение на 6,2% и "потребительских товаров длительного пользования" - снижение на 4,5%. За январь-ноябрь 2019 года кумулятивный показатель промышленного производства сократился на 1,2% (за 10 месяцев 2019 года - 0,6%)", - подчеркнул министр.

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Он отметил, что в противовес ожиданиям в ноябре ухудшилась ситуация в добывающей промышленности, машиностроении, поставке электроэнергии, газа и пара - виды промышленной деятельности с наибольшим отрицательным вкладом.

"Если раньше падение производства объяснялось действием определенных факторов, таких как нестабильные заказы на внутреннем рынке, остановка части производственных мощностей на отдельных метпредприятиях из-за проведения ремонта, теплые погодные условия (энергетика), сохранение логистических проблем на железнодорожном транспорте (сложности отгрузки продукции ГМК), неблагоприятная внешняя конъюнктура (металлургия), то сейчас углубление падения, которое продолжается 6-й месяц подряд, охватило уже почти все виды промышленности (положительные результаты продемонстрировали только химическое производство и производство мебели и ремонт и монтаж оборудования). Это свидетельствует о действии системных факторов, таких как нехватка спроса, что сочетается с негативным влиянием укрепления гривни на конкурентоспособность отечественных производителей", - пояснил Милованов.

Министр сделал вывод, что падение промышленности приобрело системный характер и требует срочных действий государства.

"Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью относительно первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности; также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, УЗ и портов. Уже разработано 13 направлений - векторов действий, которые будут вскоре обнародованы", - сообщил чиновник.

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Министр обратил внимание на то, что в строительстве в январе-ноябре рост производства ускорился до 21,3% (в январе-октябре 2019 года он составил 20,8%).

"Такие результаты, в первую очередь, обусловлены значительным увеличением строительства инженерных сооружений ("плюс" 25,5% в январе-ноябре 2019 года) и нежилых зданий ("плюс" 30,5%), которое активно финансировалось за счет государственного и местного бюджетов, средств международных доноров и собственных средств предприятий. В то же время в жилищном строительстве рост был весьма незначительным", - конкретизировал он.

Кабмин создал штаб для борьбы с падением промышленности, - Милованов 01
Кабмин создал штаб для борьбы с падением промышленности, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3167375
 
 
 Топ комментарии
 
Статист, а за какой хер корпоратив с 35 штуками за вискарь? В честь победы над производством. ?
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Ну шо, докерувались Трускавецькі проффесіонали?
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"Он отметил, что в противовес ожиданиям в ноябре ухудшилась ситуация..."
Ожидания зебилов- они такие: думают, что божья роса, а получается, что им ссут в глаза. У листопаді падіння виробництва поглибилося до 7,5% і охопило вже майже всі види промисловості, - Милованов - Цензор.НЕТ 4339
Источник: https://censor.net.ua/n3167375
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Это говорит о том ,что Украина летит в пропасть со страшной скоростью ,осталось земельку продать и шансы на спасение станут практически нулевыми ,превратимся в колонию ,какими они были лет 100 назад .
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Стремительный рывок от эпохи бедности к эпохе нищеты😄
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валюта упала - выручка экспортёров тоже.
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Неожиданно- сначала по каналу Украина, потом по каналу г+г показали документальный фильмец о Сене кролике- о том, какой он неуе...й реформатор, демократ и защитник Родины, а весь расцвет последние 5 лет был только благодаря его таланту и воле!)))) Вангую, видно совсем херово у зеленогнойных, спишут на гончарука весь маразм, поставят Сеню разруливать этот балаган.
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Согласен с тобой!Тоже посетила эта мысль...когда Сеня в фильмице,идёт в обнимку с Аваковым!!!!Одно непонятно...как Сеня пойдёт на это?!Ведь именно в г+г его усиленно обхезывали и нынешний преЗЕдент лично его обкакывал и пародировал,сидя в белых женских колготках!
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Подготавливают информпространство под то, что так и будет. Стандартная тактика , регулярно применяют ее у нас. Подготовили народ,а потом "Рубанули с плеча".
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Я так понимаю, в свете обещанного экономического прыжка на 40% за 5 лет, это экономика перед ним приседает, чтобы с аккумулировать для него энергию и лучше от открыться.
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Міністр дійшов висновку, що падіння промисловості набуло системного характеру і потребує термінових дій держави - 95 квартал -> з України.
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"чудова" у нас влада, замість того, щоб розвивати бізнес, добиває його.. якщо доб'ють примисловість, то не поздоровиться всій економіці...
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Доводят до предбанкротного состояния чтобы потом можно было скупить за копейки.
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а що Зеленський і його команда артистів шарить в промисловості? це ж дилетанти, та ще й залежні від Коломойського, який веде себе, як хазяїн всієї країни
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так цеж було вже "я и моя молодая команда, что-то делает, важное..."
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Зато Бене за счет Украины очень даже хорошо - предприятия Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.
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"Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью относительно первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности... " Одно слово - зЕбилы из совка. Долбодятлы зеленые, всё еще обожаете свою бубачку?
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Да уж!Торговали -веселились!А подсчитали-прослезились!
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Министр экономики отчитался о том что уничтожил экономику. Ну что зе-билы требуйте наградить его орденом и выдать бесплатный билет на 95 квартал . Ведь этого вы от него хотели?
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Ну судя по всему зелибобики довольны всем, значит заслужил премию.
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так он хвастается или жалуется ? ... потому, что в другом своём заявлении этот керманыч утверждает . что безработица упала на 0.7 %... У листопаді падіння виробництва поглибилося до 7,5% і охопило вже майже всі види промисловості, - Милованов - Цензор.НЕТ 5781
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что бы промпроизводство не падало
Давид Арахамия.
"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", - заявил он.
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Пусть будет не 450 а 45 депутатов,и можно делать зарплаты по 100 тысяч.
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О каких быстрых действиях государства идет речь, если они быстро делают только то,что надо Коломойскому?
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пипец, и это всего за полгода у власти.
про "+40% ввп за 5 лет" уже можно забыть, этого не будет
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Такой радостный релиз от пана министра.
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По Крылову --: " А Вы друзья как не садитесь, то в музыканты не годитесь"
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Це відповідь тим.хто вибирав клоуна в президенти і фотографів та безробітніх в депутати СН. Коли вже в нашому суспільстві будуть думати головою.а не дупою. З кожним роком Україну покидають грамотні і роботящі люди.а залишається тупе і продажне бидло. Біда в тому що свиня любить лежати вбагнюці,то і частині суспільства комфортно в такій бидлячій державі.
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Ошибки всех реформаторов

Все наши сегодняшние и прошлые реформаторы и псевдо-реформаторы делают одну и ту же ошибку - пытаются из больного раком 4-й стадии сделать олимпийского чемпиона, не понимая того что пока не избавишься от 28 лет рака коррупции, преступной бездеятельности и воровства, то никакого роста не будет. Это делается из своего невежества, переоценки своих сил и непонимания сути проблем приведшим к сегодняшней ситуации. Через 4-6 месяцев все их реформаторские фантазии рассыпаются в прах от реалий и не желании бороться с причинами болезни.
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Зеля на Банковой, Сивохо в СНБО, Юзик в Раде, наконец-то и лысому работа найдётся. В "штабе". Кабмін створив штаб для боротьби з падінням промисловості, - Милованов - Цензор.НЕТ 7146
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шо, зассали гривнепатриоты не боись, если надо нбу всё обратно сольёт - им теперь курс надо держать ато нерезы на выход ломануться...
23.35 -24.65 ! пружина разжимается или загон...
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Кабмин создал штаб для борьбы

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А мозги включить не пробовали?
Промышленность падает, а вы требуете повысить зарплаты!
Да вам за это надо понижать зарплаты, а не наоборот...
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Непонятно почему в стране война и кризис , а у чиновников на госпредприятиях? судей ,прокуроров , растут миллионные зарплаты из бюджета ?
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Штаб - это очень-очень хорошая идея - нечёсаный Миклован в исподнем и с бубном, а Козлобородый Цап (Гончарук), Облако в Штанах (Сивохо) и Юзик (а куда ж без него?) с кольями. Миклован будет камлать мантру «Промышленность, не падай!», а остальные долбодятлы будут её кольями подпирать...
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Дебил(которий Милованов), для вас лучший штаб борьбьі с падением економики находится в Ростове.

Спеши, козел. Успеют туда не все
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" - а куда пойдут народные средства, собранные штабом по борьбе с промышленным падением?
- на уменьшение значения ускорения свободного падения. ну чтобы падение не так быстро падало" (С) ))
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Разогнать этих клоунов поставить профессионалов и будем выгребать из зеленного болота
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Наче стихійне лихо якесь! А я попереджала зелебобіків - не можна кухаркиних дітей допускати державою керувати
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