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 Сегодня в Апелляционном суде могут освободить из-под стражи беркутовцев из "черной роты" для обмена, - журналистка Худецкая

В Святошинском суде Киева подтвердили, что сегодня передают материалы по делу беркутовцев в Апелляционный суд.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналистка Ольга Худецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Апелляционном суде могут освободить из-под стражи беркутовцев из "черной роты" для обмена. По инсайдерской информации, беркутовцы, которые обвиняются в расстреле на ул. Институтской, есть в списках на обмен. Попытка изменения меры пресечения для них 19.12 провалилась в Святошинском суде", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проходящих по делу о расстреле Майдана беркутовцев готовят к обмену, - СМИ

"Из источников Инсайдеру стало известно, что сегодня планируется экстренное рассмотрение в Апелляционном суде, где это решение может быть пересмотрено. В Святошинском суде подтвердили - передают материалы сегодня в Апелляционный суд не позднее 13:00", - добавила журналистка. 

"Дело беркутовцев сейчас рассматривает суд и легального юридически способа выезда за границу у них нет, кроме как полного снятия всех мер пресечения с каждого обвиняемого. В противном случае те, кто будет способствовать их перемещению за границу по сути будут пособниками побега подсудимых", - отметила Худецкая.

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Ранее в СМИ сообщалось, что проходящих по делу о расстреле Майдана беркутовцев готовят к обмену.

Сегодня в Апелляционном суде могут освободить из-под стражи беркутовцев из черной роты для обмена, - журналистка Худецкая 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167372
 
 
 Топ комментарии
 
как справедливо а военным и волонтерам тюрьмы
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А если эти достойные люди ещё до обмена сдристнут в кацапстан?
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А если эти достойные люди ещё до обмена сдристнут в кацапстан?
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5 лет мурыжат!!! Ежели не можете посадить,так обменивайте,хрена толку от исполнителей! Хоть польза будет по обмену!!
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как справедливо а военным и волонтерам тюрьмы
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Своего первого Шеремета я..., дальше по тексту))
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Ну смотри при Петьки мурыжили что Штепу что Ефремова,что и этих беркутню.И толку?!! Я б вообще Ефремова поменял на всех !!
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Та при Поросі мурижили, бо він не ліз в судову гілку влади, при Зе-бені, по його команді, відпустили. Судова гілка влади повністю припинила своє існування. Це вже не судді, а портновсько- богданівсько- беніно- зеленські дресировані Тузіки
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Чи має право Україна обмінювати своїх громадян на своїх же громадян, що взяти ворогом у заручники???
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Если часть ее граждан хотят идти на обмен и поехать в парашу на пмж и параша хочет этот "цвет нации" взять, а в замен мы освободим ребят еще с 2014 года то почему нет?
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На х.............. нам прокуратура и суды? 5 лет беркотню, Ефремова 4, Пашинского 3 и всех остальных. Дарма трата денег. А потом удивляются, почему отпустили и ищут виновного, допустим ЗЕ, а каким он боком ко всему этому.? Нет доказательств - ГУЛЯЙ.
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Посмотри в каком году он стрелял и в первый класс.
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Пополнение к косюку. Теперь не только он будет 314дить москвабадских кацапов😷
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