 43% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, - опрос Центра Разумкова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" совместно с социологической службой Центра Разумкова.
Так, 43% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, а 34% - ничем не отличается. Лишь 13% считают, что нынешняя власть хуже предыдущей.
В ближайшее время, по мнению 16% опрошенных, в их городах возможны массовые протесты (3% в этом уверены и 13 - допускают такую возможность). В то же время такую перспективу маловероятной считают 40%, и еще 34% уверены, что таких протестов не будет.
При этом лично готовы участвовать в таких митингах и демонстрациях 16% опрошенных, из них 4% считают свое участие обязательным в таких митингах. В то же время не готовы участвовать в таких митингах и демонстрациях 71%. Социологи отмечают, что почти такие же результаты были и в конце 2018 года.
Вместе с тем, 21% украинцев допускают, что в 2020 году может быть Майдан-3. 66% респондентов уверены, что Майдан в ближайшее время не состоится.
Опрос проводился с 13 по 18 декабря. Погрешность выборки не превышает 2,3%.
Большой плюс - довольно слабый, но все же курс на либеральные реформы. Приватизация госпредприятий. Увольнение чиновников. Открытие рынка земли. Без этого мы рыночную экономику не построим. Так и будет жить при догнивающем социализме.
Большой минус - непонимание, что Россия враг и нелепые попытки с ней договориться. Это миролюбство Зеленского приведет нас к беде. Еще древние римляне говорили - хочешь мира, готовься к войне. А если будешь готовиться к миру - то закономерно получишь войну.
Общий большой минус прошлой и нынешней власти - нежелание бороться с коррупцией. Оно впрочем и понятно, на коррупции вся эта система построена. С коррупции красиво живут сотни тысяч чиновников, и без жестокой борьбы от своего образа жизни они не откажутся.
Лутьшая власть!
Наочний приклад Миколаївщина:1. Результаты кандидатов от "Слуги народа" в селах новосозданной Мешково-Погореловской ОТГ:
Капустино: 26 за "слугу", 131 за самовыдвиженца.
Ташкент: 7 за "слугу", 467 за самовыдвиженца.
Коларово: 32 за "слугу", 224 за "самовыдвиженца".
Мешково-Погорелово: 19 за "слугу", 757 за "самовыдвиженца".
2. Результаты по Веснянской ОТГ:
Сливино: 35 за "слугу", 330 за самовыдвиженца.
Надбугское: 23 за "слугу", 293 за самовыдвиженца.
Весняное: 145 за "слугу", 473 за самовыдвиженца".
Многие источники в разных регионах утверждают, что сельские, поселковые, городские головы и другие влиятельные местные деятели не спешат или даже всячески избегают записываться в ряды "слуг народа". Они опасаются, что такая строка в биографии вскоре окажется компрометирующим обстоятельством.
СН сталкивается с этой проблемой не только при подборе выдвиженцев на посты председателей и депутатов в ОТГ, но и при поиске кандидатур на должности в местных госадминистрациях и в территориальных структурах центральных органов исполнительной власти. Многие потенциальные кандидаты попросту не верят в то, что СН выиграет будущие местные выборы (которые должны пройти в 2020 году), и не видят особого смысла трудоустраиваться на считанные месяцы.
Вы это серьезно? Чёто ржунимагу
Мало того. тут отдельные личности начинают нести, что мнение меньшинства - априори лучше большинства истинные демократы. Европейцы!
віддавила слоніка,
Не іграє на роялє,
Нелохушка Моніка!
- А чего вы решили, что Коломойский - это плохо? Он патриот, он в 2014 году отстоял Днепропетровскую область!
- А чего вы решили, что Зеленский будет закручивать гайки бизнесу? Он же хочет быть популярным, всем нравиться, он на это не пойдёт!
- А чего вы решили, что Коломойскому нужна вся Украина? Ему нужен Приват, он хочет только вернуть свое!
- А чего вы решили, что Зеленский будет отводить войска? Он не сепар, он деньги давал на армию и в АТО выступал!
- А чего вы решили, что Коломойский продаст Украину Путину за 100 миллиардов? Это он не всерьёз сказал, он просто шантажирует Запад.
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Следующие остановки:
- А чего вы решили, что Юго-Западный федеральный округ РФ - это плохая идея?
- А чего вы решили, что было вообще когда-то такое государство Украина?
Важко знайти щось гірше маріонеточного режиму кровавого бариги.
Таке можуть зробити лише порохосмоктальні петюнці.