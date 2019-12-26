 72 военнослужащим, получившим тяжелые ранения в районе проведения ООС, назначили премии в размере 5 тыс. грн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управлении морально-психологического обеспечения Командования Сухопутных Войск ВС Украины в Facebook.

Генерал-лейтенант Александр Сирский принял решение поощрить тех солдат и офицеров, которые в 2019 году получили тяжелые ранения и после лечения остались на военной службе или находятся в госпиталях.

Соответствующий приказ уже подписан. В нем командующий Сухопутных Войск отметил: "За добросовестное выполнение воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, храбрость и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, поощрить личный состав".

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"Следовательно, 72 военнослужащих в конце этого года получили премии в размере более 5 тыс. грн. от Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины, что стало хорошим подарком к Рождественским и новогодним праздникам", - сказано в сообщении.





