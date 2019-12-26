EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  582  21
Все про:премия (348) военнослужащие (4394) операция Объединенных сил (1926)

 72 военнослужащим, получившим тяжелые ранения в районе проведения ООС, назначили премии в размере 5 тыс. грн

Тяжелораненые военнослужащие в 2019 году в районе проведения операции Объединенных сил получают премии от командующего Cухопутних войск Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управлении морально-психологического обеспечения Командования Сухопутных Войск ВС Украины в Facebook.

Генерал-лейтенант Александр Сирский принял решение поощрить тех солдат и офицеров, которые в 2019 году получили тяжелые ранения и после лечения остались на военной службе или находятся в госпиталях.

Соответствующий приказ уже подписан. В нем командующий Сухопутных Войск отметил: "За добросовестное выполнение воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, храбрость и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, поощрить личный состав".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил 6 украинских воинов орденами "За мужність" III степени, 10 - медалями "За військову службу Україні". СПИСОК

"Следовательно, 72 военнослужащих в конце этого года получили премии в размере более 5 тыс. грн. от Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины, что стало хорошим подарком к Рождественским и новогодним праздникам", - сказано в сообщении.

72 военнослужащим, получившим тяжелые ранения в районе проведения ООС, назначили премии в размере 5 тыс. грн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167366
 
 
 Топ комментарии
 
Это пиз--ц! Депами министрам, за откормленные хари по сто-двести тысяч выписывают. Коболеву за работу совершенно других юристов миллионы баксов, а воину потерявшему здоровье аж 6 тыс.При том ,что вискарь жрут на корпоративе по 35 штук за бутыль.Ну и кто вы после этого?
 показать весь комментарий
 
Депутатам на завтрак не хватит. Издёвка над людьми.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Покупка лекарств на 1день тяжелым стоит в среднем больше тысячи гривен...
 показать весь комментарий
 
 
Слуги урода за один раз в ресторане прожирают в 10 раз больше ! И 50 000 € мало
 показать весь комментарий
 
 
Депутатам на завтрак не хватит. Издёвка над людьми.
 показать весь комментарий
 
 
Это денежная помощь, а не поощрение. Поощряют что-то делать. Кто набухався? Или это уже дно?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а при валцмані було 1000 грн в день!
 показать весь комментарий
 
Ну где то так и была в прошлом году,что не так?
 показать весь комментарий
 
 
Пруф, будь ласка. І не забудьте уточнення, скільки саме воєнних отримали гроші
 показать весь комментарий
 
 
Уявіть справжню вартість лікування важкохворих воїнів. Так чому їм премії 5 тис.грн, а високопосадовцям зарплати у сотні тисяч гривень?
 показать весь комментарий
 
 
Это пиз--ц! Депами министрам, за откормленные хари по сто-двести тысяч выписывают. Коболеву за работу совершенно других юристов миллионы баксов, а воину потерявшему здоровье аж 6 тыс.При том ,что вискарь жрут на корпоративе по 35 штук за бутыль.Ну и кто вы после этого?
 показать весь комментарий
 
 
какую компенсацию получат те кого обстреляли из района отведения? билеты на 95-й квартал?
 показать весь комментарий
 
 
Дешево євреї оцінюють кров українців...
 показать весь комментарий
 
 
Тим, що з контузіями??? Їх же ж не вважають пораненими й не включають у статистику поранених, щоби не псувати зє бубочкє настрій...
 показать весь комментарий
 
 
Раскошелились всего на 360 000 Грн, а что мешало отменить многомиллионный корпоратив и деньги отдать пострадавшим ребятам!? Военный парад на отменили из экономии, а помпезный корпоратив нет!!! Или парад отменили ради корпоратива???
 показать весь комментарий
 
 
5 тыс. за тяжёлые ранения?!!! Ну вы ***** и суки!!! Чтоб вы здохли, мрази паскудные!!
 показать весь комментарий
 
 
+100 %.🤡🤢💩👊- мрази отправьте туда своих деток
 показать весь комментарий
 
 
Ай, молодца этот хенерал! Эта копеечная компенсация взамен страховых выплат за тяжелое ранение, которое нередко приводит к инвалидности, позволит каракуленосцам сэкономить много народных денежек для новогоднего корпоратива т.н. минобороны!
 показать весь комментарий
 
 
А лысый пуштун в оборонпроме за месяц 300к. Зебилы где крики про свинарчуков,полвареника, минималку?
 показать весь комментарий
 
 
премии? в смысле - премии...
офигеть! эти 3 копейки не могут называться - премии за тяжелое ранение...
это может называться как угодно - помощь, на тебе Боже что мне не гоже... но только не "премии" (уже молчу про цифру - то ваще капец!!!)
(премия - одна из форм поощрения за выдающиеся результаты, достигнутые в какой-либо области деятельности либо поощрительная плата работнику за высокую квалификацию, перевыполнение норм выработки, за качество работы в дополнение к окладу.....)
 показать весь комментарий
 
 
с бешенной собаки хоть клок шерсти, а вообще конечно ******
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх