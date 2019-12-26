 Бахматюк: Меня "заказал" Богдан - глава Офиса Президента

Об этом бизнесмен рассказал в интервью изданию Latifundist.com, комментируя возобновленное НАБУ дело о якобы нецелевом использовании рефинансирования Нацбанка на сумму 1,2 млрд грн, которое получил VAB Банк, которое уже расследовалось в течении нескольких лет различными силовыми органами и было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Дело было возобновлено с обвинениями, которые опровергаются официальными отчетами Фонда гарантирования вкладов, заявлениями НБУ и данными официальных экспертиз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

"Я считаю, что меня "заказал" Андрей Богдан — глава Офиса Президента. Он дирижировал этими процессами и в отношении Касько, и Сытника. Я встречался с ним лично. Я слышал саму риторику. Мы пытались найти конструктив. Богдан — дирижер и оператор судебного процесса против меня. Источники в прессе, которые мы видим, подтверждают, что эти вещи имеют место не только в отношении меня, но и повсюду. Я четко понимаю, что это — политически мотивированный процесс", — прокомментировал Бахматюк.

Он также не исключает, что таким путем хотят отобрать его бизнес. "В том числе я не исключаю, что есть рейдерские моменты, потому что компания большая. Мы понимаем, что при нестабильной ситуации будут под угрозой договора аренды, активы, заложенные у внешних кредиторов, будут обесцениваться. Вы же прекрасно понимаете, что стоимость элеватора без земли в 10 раз меньше, это касается и любого другого актива. Не исключаем, что это также один из мотивов принятия решений против нашей компании. Не хотелось бы в этом убеждаться и показывать, кто это сделал. Мы считаем это фактором привлечения внимания, проявлением популизма. Вы видите, что генпрокурор говорит, что будет осуществлять посадки по результатам так называемых социологических исследований, это — нонсенс", — отметил он.

По словам Бахматюка, в открытом НАБУ деле совпали интересы директора НАБУ Артема Сытника и генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. "Артема Сытника — интересует только пиар, Руслана Рябошапку — тоже, ведь он начал борьбу с олигархами, к которым я не отношусь. Вы знаете, что олигарх — это человек, который имеет и политическое влияние, и медийное. У нас большая компания, я — крупный бизнесмен, но не олигарх. Они подменяют эти понятия сейчас", — рассказал Бахматюк.

Ранее бизнесмен заявлял о конфликте интересов директора НАБУ Артема Сытника в этом деле. Суд признал Сытника виновным в коррупции - элитном отдыхе за чужой счет на охотничьей базе. Главным свидетелем обвинения по делу про коррупцию Сытника был советник сестры Олега Бахматюка. Артем Сытник внесен в реестр коррупционеров, сейчас в парламенте поднимается вопрос о его отставке. Члены Совета общественного контроля призывали Артема Сытника дать публичное объяснение своим действиям и прокомментировать свое пребывание на посту руководителя антикоррупционного органа в такой ситуации.

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