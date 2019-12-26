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 Политика Украины
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Все про:Бахматюк (125) Богдан Андрей (235)

 Бахматюк: Меня "заказал" Богдан - глава Офиса Президента

Владелец крупнейшего украинского агрохолдинга Ukrlandfarming Олег Бахматюк обвиняет председателя Офиса Президента Андрея Богдана в "отжиме" его бизнеса. А также в "заказе" возобновления дела против него в НАБУ.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью изданию Latifundist.com, комментируя возобновленное НАБУ дело о якобы нецелевом использовании рефинансирования Нацбанка на сумму 1,2 млрд грн, которое получил VAB Банк, которое уже расследовалось в течении нескольких лет различными силовыми органами и было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Дело было возобновлено с обвинениями, которые опровергаются официальными отчетами Фонда гарантирования вкладов, заявлениями НБУ и данными официальных экспертиз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

"Я считаю, что меня "заказал" Андрей Богдан — глава Офиса Президента. Он дирижировал этими процессами и в отношении Касько, и Сытника. Я встречался с ним лично. Я слышал саму риторику. Мы пытались найти конструктив. Богдан — дирижер и оператор судебного процесса против меня. Источники в прессе, которые мы видим, подтверждают, что эти вещи имеют место не только в отношении меня, но и повсюду. Я четко понимаю, что это — политически мотивированный процесс", — прокомментировал Бахматюк.

Он также не исключает, что таким путем хотят отобрать его бизнес. "В том числе я не исключаю, что есть рейдерские моменты, потому что компания большая. Мы понимаем, что при нестабильной ситуации будут под угрозой договора аренды, активы, заложенные у внешних кредиторов, будут обесцениваться. Вы же прекрасно понимаете, что стоимость элеватора без земли в 10 раз меньше, это касается и любого другого актива. Не исключаем, что это также один из мотивов принятия решений против нашей компании. Не хотелось бы в этом убеждаться и показывать, кто это сделал. Мы считаем это фактором привлечения внимания, проявлением популизма. Вы видите, что генпрокурор говорит, что будет осуществлять посадки по результатам так называемых социологических исследований, это — нонсенс", — отметил он.

По словам Бахматюка, в открытом НАБУ деле совпали интересы директора НАБУ Артема Сытника и генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. "Артема Сытника — интересует только пиар, Руслана Рябошапку — тоже, ведь он начал борьбу с олигархами, к которым я не отношусь. Вы знаете, что олигарх — это человек, который имеет и политическое влияние, и медийное. У нас большая компания, я — крупный бизнесмен, но не олигарх. Они подменяют эти понятия сейчас", — рассказал Бахматюк.

Ранее бизнесмен заявлял о конфликте интересов директора НАБУ Артема Сытника в этом деле. Суд признал Сытника виновным в коррупции - элитном отдыхе за чужой счет на охотничьей базе. Главным свидетелем обвинения по делу про коррупцию Сытника был советник сестры Олега Бахматюка. Артем Сытник внесен в реестр коррупционеров, сейчас в парламенте поднимается вопрос о его отставке. Члены Совета общественного контроля призывали Артема Сытника дать публичное объяснение своим действиям и прокомментировать свое пребывание на посту руководителя антикоррупционного органа в такой ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР расследует возможное вмешательство детективов НАБУ в работу эксперта по делу Писарука-Бахматюка. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3167365
 
 
 Топ комментарии
 
Тебя заказала твоя алчность и наглость и место твое в тюрьме, а за бизнес не переживай, достойные наследники всегда найдутся))))))))))))))))))
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Зекоманда - исключительно талантливая компания. Правда, их талант является узкоспециальным и односторонним: у них прекрасно развит только хватательный рефлекс.
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Головне, що Бахматюк стибрив у держави 29 млрд не з політичних мотивів. Яскрава жертва беззаконня. Чому не зрозуміли і не простили ті нещасні мільярди такій душевній людині?
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Зекоманда - исключительно талантливая компания. Правда, их талант является узкоспециальным и односторонним: у них прекрасно развит только хватательный рефлекс.
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Головне, що Бахматюк стибрив у держави 29 млрд не з політичних мотивів. Яскрава жертва беззаконня. Чому не зрозуміли і не простили ті нещасні мільярди такій душевній людині?
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И на каком банковском счету они хранятся ? 29 миллиардов - громадная сумма. Расскажи, как это было. Очень интересное дело. Нужны подробности.
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Так як і в твоїх панів. Всі вони одного поля ягоди.
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Тебя заказала твоя алчность и наглость и место твое в тюрьме, а за бизнес не переживай, достойные наследники всегда найдутся))))))))))))))))))
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ну не могли слюги уродів цього зробити! вони ж білі і пухнасті!
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відсидиш... і на свободу з чистою совістю...
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как же эта гниль во власти достала уже всех.
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то есть вас не смущает Бахматюк, захапавший несколько тысяч гектаров земли?
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А "захапавший"-это что значит? Взял штурмом с применением артиллерии, а хозяев в крематории сжег?
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Ну вообще то он не захапал ,, он лишь арендует эти земли . Как и любой фермер ,, только в больших масштабах . Бахматюк: Меня "заказал" Андрей Богдан - глава Офиса Президента - Цензор.НЕТ 4031 .
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Арендодатели довольны? Или их нет в живых?
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Так арендодатель государство.
У Богдана и спросите, живо оно еще или уже нет.
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Моля, якщо ти не на зарплаті, запитай краще у зекаманди про каламойшу.
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Что значит " захапал"? Он же их использует по прямому сельскохозяйственному назначению
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Он их использует... Дальше можно было не продолжать!
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Всюду мафия во власти и в бизнесе - все черти! Всех казнить!
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Если бы только Бахматюка. Эта свора "заказала" всю страну.
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Хорошо бы и тебя проверить, ботяра
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По крайней мере не споришь по поводу "заказали". Что означает признание тобой факта преступной деятельности со стороны властей. Уже неплохо.
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Богдан один из самых токсичных людей новой команды, пока он имеет отношение к власти ничего хорошего не будет.
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З цією новою командою "ничего хорошего не будет."

Інфа 100%
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Ну а как ещё в Украине можно обогатиться? Отжать бизнес либо у государства, либо кто уже отжал у государства. Покупательная способность у населения маленькая - даже трусы шить не выгодно. Остается только отжать у какого-то, кто уже наотжимал.
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Действительно.
Правда, можно еще население грабить.
Это по-маленькому, конечно, зато безопасно.
Да и стадо лохов большое, 73% населения.
Только и могут, что плакать, когда их бьют.
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И правильно сделал. Тот еще ворюга. Купил VAB-банк для того, чтобы уничтожить его.
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Не совсем понятно, зачем уничтожать то, что покупаешь. Вон Коломойский создал банк для отмывания денег, но не для самоуничтожения. Это я понимаю. А вот сжигать хату, которую сам же и купил...Тут не совсем понятна цель.
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А якщо в тебе їх дві чи три, чи ...
Ціль банальна - витиснення конкуруючої контори. А от засоби залежать від поточного стану та правил у банківській сфері. Іноді простіше купити і закрити, ніж бодатися - дешевше вийде.
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Это существо в двух банках кинуло вкладчиков и ещё о чём-то мычит
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Чего он так переживает - у него период первоначального накопления капитала закончился, а у других он только начинается...)
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Ну не мог же азаровский выкормыш и доверенное лицо Коломойского действовать, как рекетир и бандит с госполномочиями.

Да кто в это поверит???!!! кроме ФБР
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Один бандит жалуется на другого бандита.
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Только один из них просто мошенник, а второй бандюган с государственными полномочиями.
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Петино ворье очень быстро перекрасилось в жертв палитических репрессий)))Вернитепетю,а то бахматюки разные истрадались без дотаций из госбюджета)))
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Главное, что не Порошенко.
Верно, олигархи украинские?
Ой, простите-извините, ошиблась, сейчас исправлю:
- Верно, крупные бизнесмены украинские?
Вы же сами, сами привели к власти эту голодную гопоту.
Так теперь сами и расхлебывайте!
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а ну да рошен и бахматюк гопота - я согласен Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 9558
и кто его в 14 году привел? на кацапские бабки видимо))) 2 вор подряд))) Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 59
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позвонил и сказал - я тебя заказал Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 7282
готовся дядя )) Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 8660 Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 8660
что он курнул? рошенки наверное Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 9226
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