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 Политика Украины
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 Будем бороться против инфраструктурных атак агрессора, - Криклий о запуске РФ железнодорожного сообщения через Керченский пролив

Незаконный запуск железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и оккупированным украинским Крымом – очередное нарушение Россией территориальной целостности и суверенитета Украины и норм международного права, заявил 25 декабря украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.

"43 часа в пути – вопреки здравому смыслу Россия хочет тотального влияния на людей в аннексированном Крыму, такой поезд – чисто идеологический ход. Поэтому нам так важно бороться за каждого украинца, который живет на аннексированной территории. Мы не можем допустить изоляции украинцев с оккупированных территорий, поэтому построили за пару месяцев пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак". Осуждаем и будем бороться на международной арене против очередных инфраструктурных атак агрессора", – сказал Криклий.

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Как сообщалось, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом РФ государственной границы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3167360
 
 
 Топ комментарии
 
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!
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ударим по инфраструктурныхм атакам мировым соглашением по газу! Зебилы хуле! Будем бороться против инфраструктурных атак агрессора, - Криклий о запуске РФ железнодорожного сообщения через Керченский пролив - Цензор.НЕТ 7651
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А как там борьба с автомобильным мостом? Ой ,виноват, его же нету, это все декорации
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Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!
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Ну что то сморозуть ведь надо, а ниче лучше не получается
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ударим по инфраструктурныхм атакам мировым соглашением по газу! Зебилы ****! Будем бороться против инфраструктурных атак агрессора, - Криклий о запуске РФ железнодорожного сообщения через Керченский пролив - Цензор.НЕТ 7651
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новая методичка соевых дегенератов: транзит газа - это плохо!
ловко переобуваетесь! Будем бороться против инфраструктурных атак агрессора, - Криклий о запуске РФ железнодорожного сообщения через Керченский пролив - Цензор.НЕТ 5177
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При других условиях не было бы транзита и следовательно денег у страны. И такие замечательные отношения с ЕС образовались, как у недоговороспособного транзитера.
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был бы, винторогим деваться некуда. с трубой их кинули через куй, а вазелиновая мразь подставила свое братское малоросское плечо.
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У нас должна быть дипломатия наступательная,а не декларативная Стали россиянцы паспорта свои выдавать на нашей территории, а мы им раз и визовый режим с ними...а так,это все болтавня.
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А как там борьба с автомобильным мостом? Ой ,виноват, его же нету, это все декорации
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А грамотно віражаться Кріклия не учили.
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Как бороться будем, постиками в ФБ?) Зеленский вроде даже заявления не сделал по этому поводу...
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Все про автомобильный мост забыли.Теперь новая тема для пиара.Поезд в Крым.
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Ой, не надААА!!! А то опять нас на 20 лярдов разведут! Как с газАми!
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Так вони хочуть боротися проти Керченського мосту надавши проїзд кримчанам через територію України?..
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Нада діяти на випередження, і відкривати ж/д і авіасполучення з Кримом і Ордло, ну і срочно воду нашим в Крим.
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