 Будем бороться против инфраструктурных атак агрессора, - Криклий о запуске РФ железнодорожного сообщения через Керченский пролив

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.



"43 часа в пути – вопреки здравому смыслу Россия хочет тотального влияния на людей в аннексированном Крыму, такой поезд – чисто идеологический ход. Поэтому нам так важно бороться за каждого украинца, который живет на аннексированной территории. Мы не можем допустить изоляции украинцев с оккупированных территорий, поэтому построили за пару месяцев пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак". Осуждаем и будем бороться на международной арене против очередных инфраструктурных атак агрессора", – сказал Криклий.

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Как сообщалось, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом РФ государственной границы Украины.