 Во время зимних каникул в Днепре введут комендантский час для детей до 16 лет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Відкритий со ссылкой на группу "Освіта Дніпра - соціальна взаємодія, правозахист, обговорення" в Facebook.
Несовершеннолетние должны быть на улице или в заведении в сопровождении родителя или другого опекуна.
Также полиция просит обратить внимание персонал кафе и ресторанов на детей, которые находятся без присмотра взрослых и требовать у них документы.
Нарушителям комендантского часа придется заплатить от 340 до 850 гривен, при повторном нарушении от 850 до 1700 гривен.
Решение принято с целью уменьшить количество преступлений совершаемых как ими, так и против них.
Статья 20-1 Закона Украины «Об охране детства» поясняет особенности пребывания детей в заведениях, которые осуществляют деятельность в сфере развлечений, или заведениях общепита.
Дети до 16 лет с 22 до 6 часов могут находиться в таких заведениях только вместе с хотя бы одним из родителей или другим законным представителем, который несет ответственность за ребенка. Персонал должен следить за соблюдением этого закона и требовать у посетителей документы, удостоверяющие возраст.
Если ребенка обнаружат ночью в общественном месте (на улице или в помещении), родителей привлекут к административной ответственности по ст. 184 КУоАП (ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
у Филатова совсем туго с деньгами, да? - если предлагает детей брать в заложники...
Цирк какой то, за то потом жена филата с его дочкой будут рассказывать про европейские ценности и свободу в инстаграмме.