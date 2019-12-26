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 Во время зимних каникул в Днепре введут комендантский час для детей до 16 лет

Во время зимних каникул в Днепре будет действовать комендантский час для детей до 16 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Відкритий со ссылкой на группу "Освіта Дніпра - соціальна взаємодія, правозахист, обговорення" в Facebook.

Несовершеннолетние должны быть на улице или в заведении в сопровождении родителя или другого опекуна.

Также полиция просит обратить внимание персонал кафе и ресторанов на детей, которые находятся без присмотра взрослых и требовать у них документы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки поступило 8 сообщений о пропаже детей на Киевщине, всех вернули домой, - Нацполиция. ФОТО

Нарушителям комендантского часа придется заплатить от 340 до 850 гривен, при повторном нарушении от 850 до 1700 гривен.

Решение принято с целью уменьшить количество преступлений совершаемых как ими, так и против них.

Источник: https://censor.net.ua/n3167358
 
   
 Топ комментарии
 
Порушення Конститції України.
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Чи воно перепило, чи шаурма отруйна в мізках застрягла.
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Что за бред? Вы что там пьяные все? Какой нах комендантский час???
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Чи воно перепило, чи шаурма отруйна в мізках застрягла.
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Что за бред? Вы что там пьяные все? Какой нах комендантский час???
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"Решение принято с целью уменьшить количество преступлений совершаемых как ими, так и против них." - онижедети уже терроризируют город?
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А що буде за порушення комендантської години?
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Яким законом передбачений штраф за порушення комендантської години?
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Статья 180-1 КУоАПП регламентирует пребывание несовершеннолетних в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания. За нарушение закона предусмотрен штраф в размере 20-50 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-850 грн ) для должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, граждан - владельцев предприятий или уполномоченных ими лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности.

Статья 20-1 Закона Украины «Об охране детства» поясняет особенности пребывания детей в заведениях, которые осуществляют деятельность в сфере развлечений, или заведениях общепита.
Дети до 16 лет с 22 до 6 часов могут находиться в таких заведениях только вместе с хотя бы одним из родителей или другим законным представителем, который несет ответственность за ребенка. Персонал должен следить за соблюдением этого закона и требовать у посетителей документы, удостоверяющие возраст.
Если ребенка обнаружат ночью в общественном месте (на улице или в помещении), родителей привлекут к административной ответственности по ст. 184 КУоАП (ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
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Але у цих статтях жодного слова про комендантську годину, яка передбачає також інші заходи. Тим більше, що такий закон постійно діючий. Так для чого необхідна постанова про комендантську годину?
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Все вопросы к горадминистрации г. Днепр.
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Тобто є підозра, що вони перевищили свої повноваження
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Персонал не имеет права требовать документы, это не его полномочия! Не вводите людей в заблуждение! Проверять документы может только представитель полиции, "бармен" может только отказаться обслуживать!

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Нарушителям комендантского часа придется заплатить от 340 до 850 гривен, при повторном нарушении от 850 до 1700 гривен.Источник: https://censor.net.ua/n3167358

у Филатова совсем туго с деньгами, да? - если предлагает детей брать в заложники...
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вас никак не напрягают дети, гуляющие в полночь без сопровождения родителей?
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На зимние каникулы пусть гуляют, меня больше напрягают гуляющие посреди белого дня гос чинуши в офис корбана.
Цирк какой то, за то потом жена филата с его дочкой будут рассказывать про европейские ценности и свободу в инстаграмме.
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Современные "дети" не только гуляют без сопровождения взрослых, но ещё и трахаются с такой частой, с которой не трахались и их родители в период воспроизводства потомства... Під час зимових канікул у Дніпрі введуть комендантську годину для дітей до 16 років - Цензор.НЕТ 1454
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Комендантский час в Украине для детей в разное время в разных городах уже вводился. Это не новинка.
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Так это. Может детям до 16 вообще запретить на улицы выходить? А заодно и остальным людям тоже. Ну, в целях безопасности естественно. Нет людей - нет проблем.
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Якщо воно ніде не працює, звідки у нього гроші на штаф?
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теперь просто на праздники или в кафе надо брать еще документы, а то мало ли не поверят, что тебе больше 16 лет.
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Не брей письку, что бы было ЧТО, предъявить вместо документов...

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ой, цензор забыл сказать, что после 22 часов. ну и правильно, какая разница, пусть сидят под домашним арестом.
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Ну так цензор это рупор порохоботский) Чему удивляться? Название цен зону давно пора менять )
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