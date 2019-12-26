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Все про:допрос (1241) ГБР (807) Звиробий Маруся (19)

 Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР. ФОТО

Волонтер, общественный деятель Елена Самбул (Беленькая), известная как Маруся Звиробий, пришла в Государственное бюро расследований на допрос по делу об "угрозах Зеленскому".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

В комментарии журналистам Звиробий заявила, что следователи ГБР могут задержать ее, сообщить о подозрении и отправить в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

На допрос Звиробий пришла в футболке "Я не верю" с портретами подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Она сказала, что не знает, сможет ли свободно выйти из здания ГБР.

Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР 01

Марусю Зверобий сопровождал адвокат. Поддержать ее пришли несколько десятков человек - в частности, депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Корчинская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вопрос национальной безопасности", - волонтер Маруся Звиробий хочет встретиться с Зеленским

Маруся Звиробий – волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Источник: https://censor.net.ua/n3167355
 
 
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Слухав інтерв'ю Марусі перед допитом. Ох дарма зачепили цю жіночку...
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ГБР ЗАПЫТУЕ....так вы утверждаете Маруся что Зебубочка Бессмертный или навпаки ..?
ОТВЕТ МАРУСИ......как вам сказать... то то что он Бессмертно идиот да, а насчет как долго проживет зависит наверное от степени идиотии самого Бобубочки Маруся Звіробій прийшла на допит в ДБР - Цензор.НЕТ 3657
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Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР

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Кто такая маруся зверобой?
Есть Ленка Самбул!
А зверобой,то такое-типа как верка сердючка...
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Написал какой-то "сэр ...."

Хоть бы не позорились уже со своими предъявами.
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Вочевидячки, з зеленого потекла юшка.
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Не було, немає і не буде нічого.
Від слова - зовсім.
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Слухав інтерв'ю Марусі перед допитом. Ох дарма зачепили цю жіночку...
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Українок взагалі чіпати не варто, якщо швидко бігати не вмієш або без броніка. Маруся Звіробій прийшла на допит в ДБР - Цензор.НЕТ 2616
(Не плутати українок з особами жіночої статі що мають пашпорта громадянки України)
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Гроші тільки витрачають дарма. Розтріляти і вся недовга. Егеж?
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Почему все думают, что Зеля должен на них лично обратить внимание? Это дело следственных органов и суда. Глупо требовать по каждому поводу внимания президента, даже если это преЗЕдент.
Я уж не говорю про официальную позицию интернет-штаба ЗЕ, там вообще их всех уже давно записали в террористы и ждут обвинительного приговора.
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Ты наивен, как баба Клава из Шапитовки...
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ТП, маруся-вийськовослужбовець! Скока ж ещё таких ****** в этой бедной стране??!
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Желаю смерти зесопле и всей его родне.
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давай марусю защеми цим зелепупам яйця, та посильніше
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Блть, у нас мало кацапської пропаганди? Срана.ua наказана? Зепутати і жоппоблоковці сєпари наказані за висловлювання і дії? Там не було "приб'ю", "уб'ємо", хоча за такі слова більшість теж не наказують, бо вони частіше звучать не як намір. Ці у#обки творили квартал 95 не тільки для інших, а й для себе. Вони так відірвались від дійсності, що створюють свою беззаконну, безпринципну, позасуспільну, позаукраїнську дійсність. В дурдом навіть на екскурсію не хочеться, а вони створюють дурдом навколо.
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Олеся Медведева (Страна.ua) даже в ВР недавно выступала. Т.е. ее официально туда пригласили как представителя прессы!
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Кто конкретно пригласил в ВР журнош... с помойки, которая распространяет фейки про Украину?
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Не знаю кто, но ее выступление в ВР я лично смотрел, можно найти в ютубе.
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Мне не интересны испражнения врагов Украины. Но некоторым приходится, в силу профессии, отслеживать их деятельность.

Як «Страна.ua» зображає Україну агресором.



https://ms.detector.media/monitoring/advocacy_and_influence/yak_stranaua_zobrazhae_ukrainu_agresorom/

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Мне уже давно понятно на кого этот ресурс Страна.ua работает.
Вопрос в том, что этот ресурс не только не запрещают, но и вызывают его представителя в ВР докладывать что-то нардепам.
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Ну сказала сгоряча ГЛУПОСТЬ - зачем упорствовать?
Бегать и кричать "убей Зелю!" - это признак вменяемости или патриотизма?
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Садо-мазо... А может внимания ей не хватает...
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два дебила - это сила! а три - это печальная статистика этой страны.
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Ты про тех, что на картинке?
Согласен с тобой.
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Назвала хама хамом незажаючи на те що він за сумісництвом президент хамів?
В цьому "ГЛУПОСТЬ" ?
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НЕ говори ерунды. Речь не о "назвала хама хамом".
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Чем больше баба страшная и безграмотная - тем она скандальнее и истеричнее. Или наоборот? Хронический недойб наложеный на климакс - это страшно. Хотя бывают и исключения. Есть довольно милые, приятные, женственные и обаятельные Женщины, которые совсем не блещут модельной красотой. Как сказал один небезызвестный влогер - воинствующая сиповка.
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До 10 см. Ти так розказуєш про жінок наче маєш до 10 см.
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Ольжик, ты реально хочешь это обсудить?) А ты где?
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Ти ж взявся малювати психологічний портрет жінки. То чому б мені не спробувати намалювати твій. Не ображайся, але в тебе є якась чоловіча вада.
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Я не обижаюсь. Мною сказанное в первой части относилось не ко всем женщинам, а персонально к этой хабалке по кличке Маруся Звиробий.
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Моє сказане теж не відноситься до всіх чоловіків. Маруся Звіробій прийшла на допит в ДБР - Цензор.НЕТ 941
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Так есть желание убедиться?) Я сейчас свободный мушчина!
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Какой она ***** ветеран!? Где она воевала? Какого *** она выступает от имени всех військовослужбовців???
Порохоботка чорнорота!
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Сначала статьи написано - волонтёр и общественный деятель. В конце - волонтёр и ветеран. Не хорошо присваивать себе и эксплуатировать такие звания. Волонтёр дословно с английского - доброволец. То есть она добровольно, по собственному желанию, бесплатно осуществляла какую-то деятельность. Например собирала и транспортировала для армейцев мыло и туалетную бумагу. Так это делали много разных людей. Кто-то жертвовал, кто-то собирал и организовывал доставку... И только упоротые ходят, подбухивают и кичатся этим.
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степа, ты в нике ошибку допустил, ты точно ВРыговский.))
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Ники начинают обсуждать, когда сказать нечего.
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еще одна вульгарная злобная баба подрывница.
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" Кто людям помогает, тот тратит время зря..."
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Ображена й сциклива, мстлива зє бубочка...
Відповідати йому всеодно доведеться...
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Ого, скільки зеленої цвілі в коментах засвітилося.
Мабуть, добряче підпалило, що з під спідниць повилазила.
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у них приказ валить ветеранов и волонтёров. бо шо-то рейтинги бубочки к плинтусу подбираются.
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Особенно насмешило про наказание "страны.уа" и "сепаров из оппоблока"!, можно подумать что при шоколадном ничего такого не было?!, прям тока щас появились, на волне Зе??!)))
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"Было - не было" - то вже історія.
Зараз є - ось суть. І, здається, залишатиметься й далі.
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Я якраз таки хотів би почути докази її ветеранства. Який полк? Де вона воювала?
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Хм....как я и предполагал.))) А разве там сказано что она ветеран АТО? )) И еще, запомни, не всякий участник АТО является ветераном. Это тоже необходимо помнить.
Очень хотелось бы услышать твой членораздельный ответ по этому поводу.
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Странно как-то эта Маруся и говорит, и блог ведет.. Вiйськовi...Нет? Военние... Сорри, у меня планшет не имеет UA. Говорить или писать нужно правильно. Или так, или по-украински. ЧТО ЭТО?
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Янєлох так боїться Марусю, що може дійсно відправити її за грати. Воно сцикливе та мстиве, а такі чоловіки бояться жінок, бо їх мама ще з дитинства залякала.
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Уж по части "отомстить" куда ему до шоколадной скотынки?! ))
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"Політиком 2019 року однозначно визнано Володимира Зеленського - його назвали у відкритому питанні 46% населення"

Это к вопросу о рейтинге в районе "плинтуса"! )), шоколадный мог об этом только мечтать!, и то...- на мальдивах! ))
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....не нравится мне эта МОЛДОВАНКА , надо отправить ее в Дурлешты (нас.пункт в МОЛДОВЕ под г. Кишинеу )
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