 Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
В комментарии журналистам Звиробий заявила, что следователи ГБР могут задержать ее, сообщить о подозрении и отправить в суд ходатайство об избрании меры пресечения.
На допрос Звиробий пришла в футболке "Я не верю" с портретами подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Она сказала, что не знает, сможет ли свободно выйти из здания ГБР.
Марусю Зверобий сопровождал адвокат. Поддержать ее пришли несколько десятков человек - в частности, депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Корчинская.
Маруся Звиробий – волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
ОТВЕТ МАРУСИ......как вам сказать... то то что он Бессмертно идиот да, а насчет как долго проживет зависит наверное от степени идиотии самого Бобубочки
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Кто такая маруся зверобой?
Есть Ленка Самбул!
А зверобой,то такое-типа как верка сердючка...
Хоть бы не позорились уже со своими предъявами.
Від слова - зовсім.
(Не плутати українок з особами жіночої статі що мають пашпорта громадянки України)
Я уж не говорю про официальную позицию интернет-штаба ЗЕ, там вообще их всех уже давно записали в террористы и ждут обвинительного приговора.
Як «Страна.ua» зображає Україну агресором.
https://ms.detector.media/monitoring/advocacy_and_influence/yak_stranaua_zobrazhae_ukrainu_agresorom/
Вопрос в том, что этот ресурс не только не запрещают, но и вызывают его представителя в ВР докладывать что-то нардепам.
Бегать и кричать "убей Зелю!" - это признак вменяемости или патриотизма?
А может и ума.
Согласен с тобой.
В цьому "ГЛУПОСТЬ" ?
Порохоботка чорнорота!
ВРыговский.))
Відповідати йому всеодно доведеться...
Мабуть, добряче підпалило, що з під спідниць повилазила.
Зараз є - ось суть. І, здається, залишатиметься й далі.
Очень хотелось бы услышать твой членораздельный ответ по этому поводу.
Это к вопросу о рейтинге в районе "плинтуса"! )), шоколадный мог об этом только мечтать!, и то...- на мальдивах! ))