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Все про:дети (3802) жилье (663) сироты (80) Юлия Соколовская (20)

 Более 1700 детей-сирот будут обеспечены жильем в 2019 году, - Соколовская

В 2019 году государство обеспечит жильем более 1700 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила во время региональной поездки в Житомирскую область.

"В этом году нам удалось дополнительно выделить почти 126 млн грн на приобретение жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это позволит компенсировать стоимость почти 350 домов. Учитывая эти дополнительные средства, всего в 2019 году государство обеспечит жильем более 1700 человек", - сказала министр.

В рамках визита Министр социальной политики посетила квартиру, купленную в этом году для ребенка-сироты, которая с 2007 года стояла на учете нуждающихся жилья. Всего в 2019 году более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа получат собственное жилье на Житомирщине. Сумма компенсации за одно помещение в среднем составляет около 300 тыс. грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167354
 
 
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Скільки з тих квартир підуть сваім людям?
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Дети-сироты конечно же плохо им тяжело и все такое... Ну постройте им общежитие... но квартиры... за чей счет? Вы бюджетникам ЗП за полгода уже должны!!!
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за мой и твой счет..
и за счет моих и остальных детей...
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бездомным собакам тоже квартиры выдать надо.
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вы лучше цифры дайте. сколько пошло денег на конкретное жилье и сколько на руководство и организазию. тогда все поймут что организация обошлась в 60% а жилье 40 от всей суммы. Украине такие схемы нахрен не нужны
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и сразу же наведу ример. просят люди у (завхоза) города 10 камазов щебня на усыпку улицы, стоимость щебня с доставкой 52000 грн. а он говорит а кошторис (СМЕТУ) 130000 грн кто оплатит? вот вам и арифметика
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Я не сирота, але у мене немає власного житла.
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