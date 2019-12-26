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 Размер призовых за медали Олимпийских игр-2020 будет таким же, как и за медали игр в Рио, - Министерство культуры, молодежи и спорта

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин заявил XSPORT, что призовые за медали на Олимпиаде-2020 будут такими же, как и на предыдущих Играх, передает Цензор.НЕТ.

"Призовые за Олимпийские игры пока такими же и остаются. Я сторонник не менять правила. Нужно завершить цикл, а затем уже думать, что менять. Нет, они не увеличиваются и не уменьшаются", - заявил Шумилин.

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Отметим, что на предыдущих трех Олимпиадах: Пхенчхане, Рио-де-Жанейро и Сочи сумма призовых за медали была одинакова:

  • Золото – 125 тысяч долларов (в переводе на гривны по курсу НБУ);
  • Серебро – 80 тысяч долларов;
  • Бронза – 55 тысяч долларов.

Отметим, что в начале 2015 года была принята Стратегия 2020, где был заложен план завоевать 35 медалей на Олимпийских играх-2020 в Токио. При этом, из Бразилии в 2016 году Украина привезла 11 наград.

Источник: https://censor.net.ua/n3167353
 
 
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Сначала дайте деньги на подготовку спортсменов, благодетели ...( непереводимая игра слов ).

"Денег катастрофически мало": Дерюгина заявила об угрозе срыва подготовки гимнасток к Олимпиаде-2020.

На художественную гимнастику выделено почти в четыре раза меньше денег, чем необходимо.

Вице-президент федерации художественной гимнастики Украины и главный тренер национальной сборной Ирина Дерюгина сообщила о проблемах с финансированием перед подготовкой к Олимпиаде-2020.
Об этом Дерюгина сказала в интервью rbc.ua. "На последнем совещании в Министерстве дали понять, что по формуле, согласно которой будет финансироваться спорт, уже ничего невозможно изменить.
Для художественной гимнастики денег не то что хватает, их катастрофически мало. Нам надо хотя бы 16 млн гривен, а дают 4,9 млн.
Смешная сумма, тем более в олимпийский год. На эти деньги мы сможем поехать только на два-три старта в индивидуальных упражнениях. На подготовку девочек в групповых упражнениях нет ни одной копейки", - отметила Дерюгина.
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Ну так это замечательно. Теперь посмотрим что запоёт Жанчик Беленюк яро ненавидящий Пороха и тот который пошел спортсменов защищать от СЛюНы. Пусть коллегам расскажет где денежка на подготовку делась и почему призовые не выросли.
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какие медали🤣🤣за последние 5 лет все в полной жопе
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