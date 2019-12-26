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Все про:Госпогранслужба (3568) нелегалы (273) Турция (2187)

 Госпогранслужба перекрыла канал незаконной переправки в Украину граждан Турции

Сотрудники Госпогранслужбы в Одесской области разоблачили канал организации незаконной переправки граждан Турции на территорию Украины через Молдову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"Так, на днях пограничники в Раздельнянского района Одесской области задержали трех граждан Турции и гражданин Республики Молдова, который организовывал их незаконную переправку из Молдовы на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска", - сообщает Госпогранслужба.

Правоохранители установили, что конечной целью граждан Турции было попасть, тоже незаконным путем, в страны Западной Европы.

Граждане Турции привлечены к ответственности, кроме того, на основании собранных материалов гражданину Молдовы объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

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Источник: https://censor.net.ua/n3167352
 
 
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Просто турки заблудились в Дунайских плавнях.
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Та нє, вони тікають з бідної Турції в багату Україну.
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тому що нехер було крізь очерет ломитися... треба було якось інакше...тунель або шо...
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Цирк, ну зачем туркам въезжать незаконно в Украину, когда они могут сделать это без проблем законно?
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візму на поруки жителів Мармарісу або Бодруму...
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