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 МИД РФ в ответ на санкции против "Северного потока-2" грозит расширением стоп-писем на въезд в страну

В России думают над вариантами ответа на американские санкции против "Северного потока-2". Один из них - расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Ответ на санкции против газопровода "будет не только риторический", - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Он также утверждает, что ответ точно будет, потому что "об этом уже заявили на уровне руководства".

"Спешить мы с этим не будем, здесь нет никакой гонки, до какого срока что-то сделать, о чем-то объявить", - добавил Рябков.

Читайте также: Россия ответит США на санкции против "Северного потока-2", - Лавров

Российский политик озвучил один из вариантов ответа. По его словам, те, кто имеют отношение к продвижению санкций против России не смогут въехать в страну свободно, как любой американец.

"Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-писем на въезд в Россию", - сказал он.

Рябков также отметил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, который работает на территории России.

Напомним, президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Источник: https://censor.net.ua/n3167349
 
 
 Топ комментарии
 
Виктор обмазал говном часы,
Александр пожарил окрошку.
Петр Семенович снял трусы.
И выставил попу в окошко.
Олег сделал штопором дырку в губе,
Копаясь в проводке соседа.
Максим, на экране айфона себе
Ключом нацарапал "Победа".
Иван измазал тельняшку золой,
Евгений не мылся неделю.
Борис кричал: "Конгресменов долой!",
И начал курить в постели.
Анджела вставила в ноздри кольцо
И показала свекрови.
Павел засунул в духовку лицо,
И сжег ресницы и брови.
Руслан выбил палкой в больнице стекло,
Алексей разломал калитку.
Виктор навоза набрал пол кило
И в прихожей слепил пирамидку.
Михаил органично блевал в кусты,
Иннокентий устроил истерику.
А ты, как за дерзкие санкции, ты,
Наказал адекватно Америку?
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Тепер ні один! Чуєте, ні один сенатор США не зможе попасти в Сизрань! МИД РФ в ответ на санкции против "Северного потока-2" грозит расширением стоп-писем на въезд в страну - Цензор.НЕТ 9151
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Виктор обмазал говном часы,
Александр пожарил окрошку.
Петр Семенович снял трусы.
И выставил попу в окошко.
Олег сделал штопором дырку в губе,
Копаясь в проводке соседа.
Максим, на экране айфона себе
Ключом нацарапал "Победа".
Иван измазал тельняшку золой,
Евгений не мылся неделю.
Борис кричал: "Конгресменов долой!",
И начал курить в постели.
Анджела вставила в ноздри кольцо
И показала свекрови.
Павел засунул в духовку лицо,
И сжег ресницы и брови.
Руслан выбил палкой в больнице стекло,
Алексей разломал калитку.
Виктор навоза набрал пол кило
И в прихожей слепил пирамидку.
Михаил органично блевал в кусты,
Иннокентий устроил истерику.
А ты, как за дерзкие санкции, ты,
Наказал адекватно Америку?
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что то про "Ивана" ничего нет. Єто в продолжении будет?))
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Про Івана ніззя - бо підозра виникне, що то про кацапів. 😁
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читал...перечитывал...много и долго думал...
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Надо,шоб запретили трампу,лет на 10,въезд в улан-уде
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А ты не понял, что "сам себя" "обосрал", выставив ЭТО на форум? Ты выставляешь себя, на протяжении лет, "прорусистом", выступаешь "за дружбу народов"... И тут !ТАКОЙ ЛЯП!!!"... Что, "с Лубянки позвонили"? "Тему" поменяли?
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Тепер ні один! Чуєте, ні один сенатор США не зможе попасти в Сизрань! МИД РФ в ответ на санкции против "Северного потока-2" грозит расширением стоп-писем на въезд в страну - Цензор.НЕТ 9151
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Шеф, усё пропало!!! Просто безобразие форменное!
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Ну, что же Вы все паникуете... Не пустят...не пустят... американских сенаторов в Зажопинск.
"Спешить мы с этим не будем...", - добавил Рябков. МЗС РФ у відповідь на санкції проти "Північного потоку-2" погрожує розширенням стоп-листів на в'їзд у країну - Цензор.НЕТ 1799
Рябков также отметил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, который работает на территории России.
Тихонечко булькнули из своего болотца и оглянулись, не заметил ли кто, не приведи господь.

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За сраку себу укусите,кому нужен ваш Мордор
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оце добре! відтрахайте себе в дупу назло америкосам!
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Самое лучшее будет Миллеру(или какой там урод в Газпроме то?) снять штаны и продристаться в море возле Кенигсберга....
вот эт то ссанкции будут - страшно до невозможности
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Кровь в жилах стынет от суровости челябинских пацанов российских контрсанкций.
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Это что же такое получается-то? Не съездить таперича в Нерчинск позагорать на пляжах? И в Забайкалье не попасть, в дикие степи? Ну, вот злые вы, русские! Уйду я от вас!
МИД РФ в ответ на санкции против "Северного потока-2" грозит расширением стоп-писем на въезд в страну - Цензор.НЕТ 7058
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Закройте свое болото совсем, а то все кто оттуда приезжает, возвращается весь в грязи и гавне.
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Напугали цивилизацию скрепным голым задом.. те кто санкции делают и так ни за какие деньги не поедут в ту помойку
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Всё. Для иностранцев это конец. Жизнь для них никогда не будет прежней.😄
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Вот достойный ответ ,,супердержавы,,- запрет на вьезд тем,кто не собирался ехать!😆 Достойно! Скрепно!
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рашка может только голую оппу показать!!!
это и есть ее ответ МИД РФ в ответ на санкции против "Северного потока-2" грозит расширением стоп-писем на въезд в страну - Цензор.НЕТ 5315
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А ещё прекратят экспорт матрёшек и балалаек.
Должно быть это парализует экономику Америки.
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Балалайки з матрьошками і так у Китаї роблять. Просто Китай буде поставляти напряму.
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Клиническая картина указывакт на то ,что у них появилась еще одна лишняя хромасома .
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«.... россия жестко ответит!...» - 😂😂😂
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а за одно грозиться американцям насипати солі на хвіст..
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Россия так пугает запретом въезда в неё, вроде бы Россия это туристическая Мекка)))
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Это называется - напугали ежа , голой задницей . .
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Яке горе! Загнівающій Запад тепер не побачить іпєня запаребріка.
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Это 6ольшая потеря для граждан запада, теперь они не увидят как жить нельзя МИД РФ в ответ на санкции против "Северного потока-2" грозит расширением стоп-писем на въезд в страну - Цензор.НЕТ 1358
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МИД РФ в ответ на санкции против "Северного потока-2" грозит расширением стоп-писем на въезд в страну

МЗС РФ у відповідь на санкції проти "Північного потоку-2" погрожує розширенням стоп-листів на в'їзд у країну - Цензор.НЕТ 9133
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Кляті госдепівські піндоси таки не зможуть відвідати музей ********* мистецтва в Якутіі та побачити скульптури з гівна та соломи.
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Прекрасно! Это не продукты давить. Тем,кто ведет бизнес на расее - не запретят. Пока. Те,кто готовит санкции и так не ездят.
Подготовка почвы для тех,кто ведет бизнес и имеет активы. Прислать письмо и отжать активы - это скрепно.
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Шо ти пи@диш мокша!? Нема в твоєму Козлостанi вільного в'їзду для амерiв, що б iм отримати візу в твій сраний Козлостан треба ще дуже постаратися. І взагалі, ти що чушка думаєш мільйони амерiв душаться біля кацапських консульств з мрією потрапити в цю недострану?
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И как теперь бедным американцам жить после запрета поездок на вяликую нарасейку? )))))))
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Можуть заборонити всім сенаторам відпочивати на соловках,у воркуті і сонячному магадані. МЗС РФ у відповідь на санкції проти "Північного потоку-2" погрожує розширенням стоп-листів на в'їзд у країну - Цензор.НЕТ 245
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ответ руцких вчоных чемберленоским санкциям " коров предложили кормить хвоей. учёные считают, что это сделает молоко дешевле" (С) )) с коровами там канешно напряжонка, зато хвои - як гною у якутского скульптора )
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Ну все . Не бачити мені ні Челябінська ні Тагіла . Та й Тива тепер для мене закрита . А я так мріяв .
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Да запретить нахрен ВСЕМ американцам въезд - и дело с концом!
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_Моржовия закукливается. Сичас ещё внутреннюю сеть с кетайцами готовятся сделать отдельную от Сети. К войне готовятся, падлы... И юани скупают.
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