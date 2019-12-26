 МИД РФ в ответ на санкции против "Северного потока-2" грозит расширением стоп-писем на въезд в страну

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Ответ на санкции против газопровода "будет не только риторический", - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Он также утверждает, что ответ точно будет, потому что "об этом уже заявили на уровне руководства".

"Спешить мы с этим не будем, здесь нет никакой гонки, до какого срока что-то сделать, о чем-то объявить", - добавил Рябков.

Читайте также: Россия ответит США на санкции против "Северного потока-2", - Лавров

Российский политик озвучил один из вариантов ответа. По его словам, те, кто имеют отношение к продвижению санкций против России не смогут въехать в страну свободно, как любой американец.

"Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-писем на въезд в Россию", - сказал он.

Рябков также отметил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, который работает на территории России.

Напомним, президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".