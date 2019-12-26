 МИД РФ в ответ на санкции против "Северного потока-2" грозит расширением стоп-писем на въезд в страну

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Ответ на санкции против газопровода "будет не только риторический", - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Он также утверждает, что ответ точно будет, потому что "об этом уже заявили на уровне руководства".
"Спешить мы с этим не будем, здесь нет никакой гонки, до какого срока что-то сделать, о чем-то объявить", - добавил Рябков.
Российский политик озвучил один из вариантов ответа. По его словам, те, кто имеют отношение к продвижению санкций против России не смогут въехать в страну свободно, как любой американец.
"Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-писем на въезд в Россию", - сказал он.
Рябков также отметил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, который работает на территории России.
Напомним, президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Александр пожарил окрошку.
Петр Семенович снял трусы.
И выставил попу в окошко.
Олег сделал штопором дырку в губе,
Копаясь в проводке соседа.
Максим, на экране айфона себе
Ключом нацарапал "Победа".
Иван измазал тельняшку золой,
Евгений не мылся неделю.
Борис кричал: "Конгресменов долой!",
И начал курить в постели.
Анджела вставила в ноздри кольцо
И показала свекрови.
Павел засунул в духовку лицо,
И сжег ресницы и брови.
Руслан выбил палкой в больнице стекло,
Алексей разломал калитку.
Виктор навоза набрал пол кило
И в прихожей слепил пирамидку.
Михаил органично блевал в кусты,
Иннокентий устроил истерику.
А ты, как за дерзкие санкции, ты,
Наказал адекватно Америку?
"Спешить мы с этим не будем...", - добавил Рябков.
Рябков также отметил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, который работает на территории России.
Тихонечко булькнули из своего болотца и оглянулись, не заметил ли кто, не приведи господь.
вот эт то ссанкции будут - страшно до невозможности
челябинских пацановроссийских контрсанкций.
это и есть ее ответ
Должно быть это парализует экономику Америки.
стопэ! это что и на 9-е мая не пригласят ? )))))
Подготовка почвы для тех,кто ведет бизнес и имеет активы. Прислать письмо и отжать активы - это скрепно.