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Все про:монеты (97) НБУ (4534)

 Сегодня Нацбанк вводит в обращение новые памятные монеты, посвященные военнослужащим. ФОТО

Сегодня, 26 декабря, НБУ вводит в обращение памятные монеты номиналом 10 гривен "На страже жизни" и "Участникам боевых действий на территории других государств".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Памятная монета "На страже жизни" посвящена военным медикам - людям, чья профессия сочетает в себе медицинские и военные знания, которые самоотверженно служат Родине, ежедневно спасая жизни ее защитников, совершают подвиг милосердия, мужества и стойкости.

Розничная цена, грн: 10

Сегодня Нацбанк вводит в обращение новые памятные монеты, посвященные военнослужащим 01

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины (слева), надпись Украина (вверху полукругом), год чеканки монеты 2019 (справа), номинал десять гривен (полукругом внизу) в центре - стилизованная композиция: пламя, на фоне которого - крест, символ медицины, вокруг - камуфлированные обломки, символизирующие драматизм войны; внизу между обломками - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты размещена стилизованная композиция: военный медик оказывает помощь раненому бойцу во время боевых действий, зеркальные силуэты вертолета и группы военнослужащих, идущих к нему с носилками (слева) надпись: "На страже жизни" (внизу).

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Монета "Участникам боевых действий на территории других государств" посвящена украинским военным специалистам - участникам многих миротворческих миссий.

"С 1992 года в международных миротворческих операциях приняли участие почти 40 тысяч украинских военнослужащих. Украинский боевой резерв насчитывает почти 330 тысяч человек, большую часть которого составляют ветераны войны в Афганистане. К отдельному эшелону ветеранов боевых действий относятся военные специалисты с опытом ведения миротворческих операций во Вьетнаме, Сирии, Анголе, Мозамбике, Египте и других странах", - говорится в сообщении.

Розничная цена, грн: 10

Сегодня Нацбанк вводит в обращение новые памятные монеты, посвященные военнослужащим 02
Фото: сайт НБУ

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, над которым надпись Украина; на зеркальном фоне - стилизованная композиция: на фоне модели Земли изображены континенты и указан номинал 10 / гривен (внизу); год чеканки монеты 2019 (слева) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа) надпись участников боевых действий на территории других государств (вверху полукругом).

На реверсе монеты в обрамлении растительного орнамента, на зеркальном фоне надписи: ОБЯЗАННОСТЬ / МУЖЕСТВО / ПАМЯТЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3167348
 
   
 Топ комментарии
 
"Великое достижение" было напечатать монет по 1и 2 грн, размером со старой копейкой и из того же материала. Вот, где достижение, так достижение!
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а твоей мамке медаль за роды через жопу так и не выдали? Сегодня Нацбанк вводит в обращение новые памятные монеты, посвященные военнослужащим - Цензор.НЕТ 1873
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Очередное великое достижение
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"Великое достижение" было напечатать монет по 1и 2 грн, размером со старой копейкой и из того же материала. Вот, где достижение, так достижение!
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да, год назад один знакомый дядька собирался идти бастовать против выпуска этих никому ненужных копеек.
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Очередное великое достижение Зебилов
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я бы на монете про территории других государств мацковский кремль изобразил
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Та можно было бы ещё монету украинским космонавтам. Или украинским великим ученым. Хотя.. Есть одно известное достижение.
Монету памяти полтавским галушкам..
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а твоей мамке медаль за роды через жопу так и не выдали?
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главное, что твоей выдали. И как в жопе жилось, поведай.
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моей то на за что. а вам обоим за вклад в кацапонауку еще по именной грамоте именной нужно выписать. Сегодня Нацбанк вводит в обращение новые памятные монеты, посвященные военнослужащим - Цензор.НЕТ 7996
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ты её разорвал своей глупой головой. Посмертно выдали?
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паря, ты не кипишуй, и так всем видно, что ты из жопы вылез.
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тебя поп рпц хоть с мылом крестил, мокша набутылочная?
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а почему только медики? боитесь обидеть мокшанских ублюдков которые отпечатали медали за захват крыма?
Где монета арты? где пехота? где разведка? танкисты? где вся наша зубасто когтистая вооруженная сила?
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В Украине монеты всегда были на достойном уровне. Монетный двор еще имеет грамотных специалистов видать.
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"Участникам боевых действий на территории других государств", - Эта монета во вред Украине, это коммунистическая пропаганда, это напоминание, что украинцы участвовали в оккупации Чехии, Афганистана, Венгрии. Этой монеты не должно быть. НБУ должен иъять из обихода эту монету. Сьогодні Нацбанк вводить в обіг нові пам'ятні монети, присвячені військовослужбовцям - Цензор.НЕТ 871
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"Участникам боевых действий на территории других государств", - это как?

К каждой такой монете прилагается книжечка с разъяснениями, что собственно имеется в виду?
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