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 Политика Украины, Общество
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Все про:субсидия (528) Гончарук_Алексей (420)

 Правила предоставления субсидий пересматриваться не будут, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук исключил вероятность того, что действующая власть будет пересматривать правила предоставления субсидий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "24 канала".

"У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий", - подчеркнул Гончарук.

По его словам, те, кому назначена субсидия в течение этого сезона, ее не потеряют.

"Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", - добавил премьер.

Напоминаем, закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" Верховная Рада приняла во втором чтении 17 октября. Его целью является повышение адресности государственных выплат. 7 ноября закон возвращен с предложениями Президента.

Согласно тексту законопроекта, верификацию госвыплат предлагается проводить на информационно-аналитической платформе. Помимо этого, документ предоставляет возможность выявлять несоответствия данных в автоматизированных системах, реестрах и базах данных. Например, при обращении граждан за получением госвыплат орган, который их выплачивает, сначала должен направить запрос на такую платформу на предмет проверки соответствия поданной информации.

18 декабря Зеленский подписал закон о верификации и мониторинге выплат пенсий и субсидий.

3 декабря Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий с учетом предложений Зеленского

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3167347
 
 
 Топ комментарии
 
А що ще переглядати? Все урізали до краю. Діло зроблене.
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Ну що поробиш, кожен народ заслуговує на власне керівництво, вибирають же стабільно або другого секретаря-комуняку, або взагалі парторга-пиятику, або бухгалтера-невдаху з шулерським оточенням, або двічи судимого урку, або мігранта з ішої країні з незакритими крімінальними справами, крадія, брехуна і російського агента, тепер от вибрали шпану з криворізької підворотні. Усе вибирається "стабільно" настільки, що зайвість і шкідливість посади президента в Україні з царськими повноваженнями і практичною неможливістю імпічмента вже не викликає жодного сумніву...
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а у меня субсидия есть, но в размере 0,00 грн. на отопительный сезон. кто в курсе, я в числе "счастливчиков"-получателей или нет?
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А що ще переглядати? Все урізали до краю. Діло зроблене.
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а что, субсидии еще не отменили?
пенсии жешь верифицировали Правила предоставления субсидий пересматриваться не будут, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4583
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Тобто "обрізання" продовжуватиметься. 😁
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Это называется инициатива. Вручите ему за это медаль. Можно в памятной монете ырку просверлить, и булавкой к пиджаку - чтоб не париться. Солдату от солдата.
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А почему не пересмотреть в сторону увеличения ? Ведь епоха зубожіння вже давно скінчилася . )))
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Та тих субсидій вже лишилась крапля в морі, майже усі її втратили, хто раніше отримував. Немає про що розмовляти. P.S. Субсидії взагалі не потрібні, вони безумовне зло, а от падіння економіки, яке призводить до збільшення частки злиденного населення, це якраз відповідальність Гончарука.
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Це відповідальність 73% які обрали у владу шпану з криворізької підворотні. Нехай радіють тепер.
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Ну що поробиш, кожен народ заслуговує на власне керівництво, вибирають же стабільно або другого секретаря-комуняку, або взагалі парторга-пиятику, або бухгалтера-невдаху з шулерським оточенням, або двічи судимого урку, або мігранта з ішої країні з незакритими крімінальними справами, крадія, брехуна і російського агента, тепер от вибрали шпану з криворізької підворотні. Усе вибирається "стабільно" настільки, що зайвість і шкідливість посади президента в Україні з царськими повноваженнями і практичною неможливістю імпічмента вже не викликає жодного сумніву...
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відповідально заявляю,що розмір моєї субсидії зменшився в 2,4 рази
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Мабуть збільшився доход і відповідно схудла субсидія. Шило на мило.
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Та ти жируєш. У мене з 1226 зменшили до 363 грн. Ще і норму споживання газу зменшили на 50 кубів. Поки морозів немає то якось вкладаємось .Що буде як зима прийде не уявляю. Пенсію правда підняли - мені на 83 грн., а дружині на цілих (держіться щоб не впасти) - 55 грн
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а у меня субсидия есть, но в размере 0,00 грн. на отопительный сезон. кто в курсе, я в числе "счастливчиков"-получателей или нет?
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Ти в числі тих що над ПарЬІжем летять.
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как вы не бывали у парижу - грубо говоря не бывал)))
мы не в числе живущих по-новому с бпп )))
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ну значит копим долги
народ 80; не платит - будет 90% Правила надання субсидій не переглядатимуться, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7005
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Миха Чаплыга
13 ч. ·

ДОБРАНИЧ Секта! Правила надання субсидій не переглядатимуться, - Гончарук - Цензор.НЕТ 524
Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,860 миллиарда гривен, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года...
Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-ноябрь 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 4,5 миллиарда долларов, или на 5,8%, до 82,8 миллиарда долларов.
Ой... на радость Министру Зеленского по экономике - промпроизводство упало на 7%...
Замминистра экономики Зеленского радуется этому... ПИСЬМЕННО!!!! (во дебил) и сообщает, что Зеленский обещал только смартфон, а не заводы и индустрию...
При этом восхваляет НБУ времен Порошенко и пирамиду долгов Маркаровой, приведшей к дефолту.
Сладких снов... Правила надання субсидій не переглядатимуться, - Гончарук - Цензор.НЕТ 524
Голосуйте за Зеленского, его Слуг и его Правительство... Дайте ж, @%ки, им шанс! )))))) ... угробить вас.
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