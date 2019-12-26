 Правила предоставления субсидий пересматриваться не будут, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "24 канала".

"У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий", - подчеркнул Гончарук.

По его словам, те, кому назначена субсидия в течение этого сезона, ее не потеряют.

"Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", - добавил премьер.

Напоминаем, закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" Верховная Рада приняла во втором чтении 17 октября. Его целью является повышение адресности государственных выплат. 7 ноября закон возвращен с предложениями Президента.

Согласно тексту законопроекта, верификацию госвыплат предлагается проводить на информационно-аналитической платформе. Помимо этого, документ предоставляет возможность выявлять несоответствия данных в автоматизированных системах, реестрах и базах данных. Например, при обращении граждан за получением госвыплат орган, который их выплачивает, сначала должен направить запрос на такую платформу на предмет проверки соответствия поданной информации.

18 декабря Зеленский подписал закон о верификации и мониторинге выплат пенсий и субсидий.

3 декабря Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий с учетом предложений Зеленского

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