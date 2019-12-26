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 Политика Украины
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Все про:ВР (24240) Арахамия (192) Слуга народа (592)

 Арахамия: Оппозиция вместо того, чтобы указывать нам на ошибки, просто не соглашается с нашими инициативами

Главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию раздражают нечестные методы борьбы с депутатами от "Слуги народа".

Об этом он заявил в интервью НВ, информирует Цензор.НЕТ.

Арахамия отметил, что нардепов пытаются "втянуть в какие-то скандалы".

"Оппозиция, вместо того чтобы предлагать альтернативу или указывать на наши ошибки, если они есть, в большинстве случаев просто не соглашается со всем, что мы предлагаем", - сказал он.

При этом Арахамия подчеркнул, что Верховная Рада IX созыва опережает предыдущий состав парламента "по всем показателям, кроме количества зарегистрированных законопроектов".

"Мы не пропустили ни одного рабочего дня, и наш турборежим, как был запущен 29 августа, так и не выключался", - добавил глава фракции.

Читайте также: Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестсовета

Своей целью "на следующий и на все годы" он назвал организацию работы фракции Слуга народа "так, чтобы могли реализовать все изменения, воплотить все обещания, с которыми шли на выборы".

Источник: https://censor.net.ua/n3167344
 
   
 Топ комментарии
 
Неделю назад писал пост о том, что концертная деятельность коломойского дерьма под названием "вечерний квартал" тихо катится в опу. (Пардон за русизм - в упу).
Вчера оказалось, что не так уж и тихо. А очень даже наоборот. Как я и предполагал, на их концерте в Николаеве было занято лишь чуть больше половины мест - неполный дешёвый балкон и полупустой дорогой партер (билеты до $100).
Организатором концерта, на этот раз, был не николаевский концертщик, который привозил их последние несколько лет, а херсонский. У николаевца нюх на провал оказался тоньше. Прикинув хер к носу (или наоборот), он понял, что гонорар "квартала" в $25 тыс - це занадто и николаевской зебильноватой публике явно не по карману.
А вот херсонец повёлся. И напрасно. Умнее нужно быть. И хоть изредка интересоваться ситуацией в стране - политической и, как следствие, экономической. По моим прикидкам, на этом говношоу он влетел где-то на десятку "зелени". А ведь впереди ещё концерт в Херсоне. И ситуация там, насколько я знаю, примерно такая же.
В дальнейшем планирую продолжать наблюдать за этим гастрольным туром "вк" и информировать вас, мои дорогие друзья. Очень уж мне по душе этот закат коломойского деградант-шоу. Хоть одно светлое пятно на общем фоне творящегося в стране пи*деца. И, кстати, очень существенный маркер отношения малоросов к своим вазеленским кумирам.
Даю 100%-ую гарантию, что это их последний тур. После нынешнего провала ни один вменяемый организатор концертов не свяжется с этими лузерами. Слишком уж они токсичны. И никакое переформатирование им уже не поможет, даже не сомневаюсь. Их время ушло безвозвратно.
Так что им остаётся лишь рассчитывать на то, что месье вазеленский пристроит их на какие-нибудь хлебные места в госаппарате. (До тех пор, пока его самого не выпрут с государевой службы). Либо дружно, всем коллективом, переквалифицироваться в управдомы.
p.s. Хотя, какие из них, между нами говоря, управдомы - так, бездарные куклы на ивэкашных верёвочках…(c)
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вы одна сплошная ошибка которую отхаркивать Украине придется долго.
лузеры сраные....
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ТоваришЧ...а вы предыдущие пять лет чем занимались? На ошибки указывали? Да вы брехали ...пять лет брехали...
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в турборежими зе!дУпататы наделили всеми возможными преференциями коломойского и "рузький мир", после чего обижаются что их "не поддерживают" Арахамія: Опозиція замість того, щоб вказувати нам на помилки, просто не погоджується з нашими ініціативами - Цензор.НЕТ 260
#газ Основные противоречия сторон.
Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.

Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее.
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Ты искал аномалии. Так ты и есть главная аномалия, ты и есть ошибка. Потому и не соглашаются. Альтернатива? Выключиться до мая месяца и уйти на перевыборы.
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ТоваришЧ...а вы предыдущие пять лет чем занимались? На ошибки указывали? Да вы брехали ...пять лет брехали...
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что ты имеешь ввиду? я например про СН услышал накануне выборов, а ты 5 лет их слушал?!
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А з Голобородьком та кварталами різними навіть і не знались?
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Пять лет я слушал зрадоботню всех мастей...которая к выборам окрасилась в радикальный зеленый цвет и стала слугой урода...
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Вас едлом мокают в ваши ошибки, вам правки пишут, а вы сидите: палец левой руки в ноздре палец правой в жопе!!!
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опозиція , насправді, метафорично стоїть роззявивши рота від подиву, що виявляється можна і земельний мораторій відмінити і недоторканість депутатів і ще багато що.... Все, виявляється можна.
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Чого чого там відмінили? Недоторканність???? Не робіть смішно моїм капцям. Арахамия: Оппозиция вместо того, чтобы указывать нам на ошибки, просто не соглашается с нашими инициативами - Цензор.НЕТ 5959
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чего там отменили.. недоторканисть?)) когда и КАК?)) усилив неприкосновенность?)) или приняв закон об "импичменте" - по которому импичмент в принципе НЕВОЗМОЖЕН.. Арахамія: Опозиція замість того, щоб вказувати нам на помилки, просто не погоджується з нашими ініціативами - Цензор.НЕТ 3473
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Неделю назад писал пост о том, что концертная деятельность коломойского дерьма под названием "вечерний квартал" тихо катится в опу. (Пардон за русизм - в упу).
Вчера оказалось, что не так уж и тихо. А очень даже наоборот. Как я и предполагал, на их концерте в Николаеве было занято лишь чуть больше половины мест - неполный дешёвый балкон и полупустой дорогой партер (билеты до $100).
Организатором концерта, на этот раз, был не николаевский концертщик, который привозил их последние несколько лет, а херсонский. У николаевца нюх на провал оказался тоньше. Прикинув хер к носу (или наоборот), он понял, что гонорар "квартала" в $25 тыс - це занадто и николаевской зебильноватой публике явно не по карману.
А вот херсонец повёлся. И напрасно. Умнее нужно быть. И хоть изредка интересоваться ситуацией в стране - политической и, как следствие, экономической. По моим прикидкам, на этом говношоу он влетел где-то на десятку "зелени". А ведь впереди ещё концерт в Херсоне. И ситуация там, насколько я знаю, примерно такая же.
В дальнейшем планирую продолжать наблюдать за этим гастрольным туром "вк" и информировать вас, мои дорогие друзья. Очень уж мне по душе этот закат коломойского деградант-шоу. Хоть одно светлое пятно на общем фоне творящегося в стране пи*деца. И, кстати, очень существенный маркер отношения малоросов к своим вазеленским кумирам.
Даю 100%-ую гарантию, что это их последний тур. После нынешнего провала ни один вменяемый организатор концертов не свяжется с этими лузерами. Слишком уж они токсичны. И никакое переформатирование им уже не поможет, даже не сомневаюсь. Их время ушло безвозвратно.
Так что им остаётся лишь рассчитывать на то, что месье вазеленский пристроит их на какие-нибудь хлебные места в госаппарате. (До тех пор, пока его самого не выпрут с государевой службы). Либо дружно, всем коллективом, переквалифицироваться в управдомы.
p.s. Хотя, какие из них, между нами говоря, управдомы - так, бездарные куклы на ивэкашных верёвочках…(c)
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Чудова новина. Я теж думав, що вони ставатимуть все токсичнішими. Дякую пану Левку за цю новину. Чекаємо на наступні прильоти бумерангу.
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у моники зе!лоха - ёлка и концерты: бабло прежде всего!😂
и если в это время что-то случится, а клоун будет занят на корпоративе - имитацией игры на рояле.. то услышим "ой, всё, не беспокойте - у меня обязательства перед заказчиками и олигархами"
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала журналистам, что в новогоднюю ночь Владимир Зеленский не будет поздравлять жителей страны с телеэкранов, поскольку это не позволяет сделать плотный график корпоративных мероприятий, на которых он является ведущим. Как подчеркнула Мендель, контракты об их проведении были заключены ещё до избрания Зеленского президентом.
В администрации президента заверили, что украинцы не останутся без новогоднего поздравления. В настоящее время решается вопрос о том, кто обратится с праздничной речью к нации. Среди кандидатов - член партии «Слуга народа», борец Жан Беленюк, министр экономики Тимофей Милованов или посол США на Украине Уильям Тейлор. Кто именно появится на телеэкранах в новогоднюю ночь, станет сюрпризом для жителей страны.
«Мы считаем, что для президента важно исполнять контрактные обязательства. Владимир Александрович ещё в прошлом году пообещал ряду компаний провести для них праздничные новогодние корпоративы. Он тогда не знал, что будет баллотироваться на пост президента. Если бы он сейчас отказался от этих обязательств, это бы негативно сказалось на его имидже политика», - сказала Юлия Мендель.

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Дайте Арахамии правильную оппозицию и правильный народ.
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"Если демократически избранное правительство недовольно своим народом, оно должно распустить и переизбрать свой народ...". (Бертольд Брехт).
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Нюхнуть ему лучше дайте! Может на время припухнет...?
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Його правильний народ живе в Ізраїлі Арахамия: Оппозиция вместо того, чтобы указывать нам на ошибки, просто не соглашается с нашими инициативами - Цензор.НЕТ 4324
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А "несоглашение" - это не указание на "ошибки"? Нормальные люди подобное именно так воспринимают... Арахамия не понимает, что подобным заявлением выставляет себя "дебилом"?!...
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Это уже саботаж. Порохоботские недоумки не в состоянии чего то понимать, тем более указывать на ошибки.
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А "по сути"? Тарифы выросли, сейчас "заколлапсирует" промышленность, на которую "зелюки" "лапу наложить", попытались... Я тебе пример приведу... Конкретный... Мужик, приезжавший на Черниговщину, в 10-е, говорил пренебрежительно - "Вы хахлы"... А мы - "крымчане"...Потом звонил: "мы, теперь, "рассеяне"!.... Воды нет, рис засох. Сейчас выживает за счёт дачи... И пошла вода солёная..Главную "фишку" знаешь? ""Так мы же думали, что придут рассийские зарплаты!!! Так во всём., в Украине... Бизнес "ушёл"... Начинается "прожирание наработанного"??? Чем закончится? Знаешь...
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Украинский премьер Алексей Гончарук поручил Минфину ограничить бюджетные расходы из-за невыполнения плана по доходам. Дыра в госбюджете оценивается в 51 миллиард гривен, а в следующем году ожидается еще больше.
Знаменательно, что госбюджет был перевыполнен только в 2015 году. Все последующие годы уже по нарастающей пошло невыполнение плана по доходам.
Главной причиной снижения бюджетных доходов Гончарук считает "просадку промышленности". Действительно, производство в стране сокращается уже шесть месяцев подряд, причем в ноябре - сразу на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
По данным Госстата, серьезно замедлились почти все отрасли: перерабатывающая - на пять процентов, добывающая - на восемь, поставки электроэнергии и газа упали более чем на 12%. "Лидируют" Хмельницкая, Закарпатская, Черниговская, Житомирская и Волынская области. В некоторых регионах промышленный спад с января по ноябрь достигает 15%.
Гривна подорожала с 28 за доллар в начале января до 23,2 в конце декабря. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов указал, что искусственный рост национальной валюты, вызванный притоком спекулятивного капитала, привел к резкому снижению эффективности промышленного экспорта - производство продукции для продажи за рубеж стало убыточным.
В итоге только из-за падения объемов внешней торговли бюджет недополучил 36 миллиардов гривен.
И контрольный выстрел от МВФ - Только в следующем году Украина должна перечислить кредиторам около 17 миллиардов долларов, потратив на это порядка 30% бюджета.
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Существует три типа людей: визуалы, аудиалы и кинестетики.
Визуалы воспринимают бОльшую часть информации с помощью зрения, аудиалы - через слух, кинестетики - в основном, кожей и телом.
Выяснилось, что визуалов и аудиалов в Украине около 25%, остальные - преимущественно, кинестетики. Они, пока жизнь их по фейсу кадилом не начистит, ничего не видят, не слышат и не понимают.
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А ещё есть "эйдетики"... Они способны воспринятую зрением или слухом, информацию, надолго сохранять в памяти... Я горжусь, что я к ним принадлежу... Я помню многое, написанное людьми, здесь, не днями... ГОДАМИ!!! И так хочется, подняв из глубин памяти, "кое-кого" "макнуть рылом в грязь"... (Я, этим, кстати, изредка, "развлекаюсь", "осаживая" некоторых... Типа "злого кротика", "ваньки сулимы", "ивашина", и им подобных... Кое-что, хранится в архиве...).
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)) нлп, как орган пропаганды, это уже давно стало нормой. но проблема в том, шо кинестетики, а похоже их и правда большинство украинцев, всё больше и больше покидают Украину. все паперыдныки, нынешники и будущие наступныки, постоянно начищали, начищают и будут начищать им фейс. и не токмо кадилом. та так, шо те в конце концов сказали им - нах! и сделали мышцами ног. да, у них мышечная память и потому они хорошо осваивают те грубые работы которые им сегодня предлагает запад. но запад уже понимает, что тонкая моторика тоже у них есть в арсенале))) а в стране остаются только художники и музыканты )) а будут и смогут ли они создавать материальный продукт? )) айтишники, даже если они и не кинестетики, всегда готовы тоже сделать ноги. за производимый ими интеллектуальный продукт, в других местах и платят соответственно. что и позволит им прожить жизнь по человечески.
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вы одна сплошная ошибка которую отхаркивать Украине придется долго.
лузеры сраные....
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пока что Украина отхаркивает 6 просранных мародерских лет.
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Отхаркивает на Зебобиков ))). Скоро они плавать будут.
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Шо, кацапчику, абідна що Україна не скотилася у мокшанське болото 5 років тому?
Завваж: те саме кричав лохокторат ригів у 2005-2010 роках. На щастя, того лохокторату поменшало. В тому числі внаслідок фізичного відмінусування.
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Зе-биляко, а ндо как, ваще!? Сначала СОГЛАСИТЬСЯ, а уже потом указать на ошибки!? Ты в бейсбол без шлема играл в детстве!?
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Оппозиция молодцы! Монолитны как ни когда и ничтожны по эффективности.Дружно спелись вакарчуки ,мертвечуки ,тимошенки ,пораженки ,оун,пс,свобода ,нк в своей лютой ненависти в СН и ЗЕ.Ввиду полной правовой импотенции активно внедряют кулачное право и самосуд.
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им же чем хуже тем лучше...страна упадет, зато они гордо будут кричать :" А я же говорил(а)!"
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А зачем "кричать"? Мы "кричали" весной... А вы, теперь, "жрёте плоды"... А мы - "горько смеёмся...".Смеёмся над теми дебилами, кто проголосовал по принципу - "Кто угодно, только не "Порох"!!!" . Жрите... "Дворово пса" поменяли на "болонку"...
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Голосуючи за клоуна дебіли примовляли: "Хоч посміємось", тепер у кожного морда кирпічом, а сміємося ми. Збувається відома істина "Сміється той, хто сміється останній".
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"го" упустил.. А то , опять "доколупаетесь", "лахтинские", до правописания... (Хотя, честно говоря, вы, кацапы, свой литературный, знаете намного хуже, чем украинцы и беларусы... Они же его в школе учили, а не в подворотне...
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Почекаємо поки ті 73% зберуться вас виносити. Допоможем.
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Зебіл зебілом.
Як можна ненавидіти щурів чи тарганів, наприклад?
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Йой! Дитсадок молодша група.
Шукаєте тих хто буде шмарклі втирати?
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А вы оппозицию (не путать с оппорыгами) или народ так и слушаете!!!!!
Вы ведь уже не раз доказали что класть хотели на чужое мнение, если оно не совпадает с вашим!
Кто то референдум по земле обещал, и по луганде..... Не будем пальцем тыкать!
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То что вы не пропустили ни одного дня, сидя в раде и гадя в телефоне, не делает вас опупительными, идиотина)
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опозиція, замість того, щоб допомагати прати наші обісрані штанці, продовжує в них срати!
вазмутітєльна!
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Т е то, что вы сепарасты, причем тупые, виновата оппозиция...
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А вы слышите кого-то кроме самих себя любимых?

Андрій Смолій
1 год ·



НАСТУП НА МОВУ від Зе-команди.

Ось ще дві мовні норми, які законопроектом «Про медіа» намагаються вивести з-під дії мовного закону.

Перше. Це норма про кіноматографію. Наразі ця норма виглядає наступним чином:
«Розповсюдження державної та інших мов при розповсюдженні та демонструванні фільмів визначаються Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

У законопроекті від «слуг народу» пропонується регулювати питання кіноматографії лише законом про медіа, а не мовним законом де чітко вказано якою мовою мають бути фільми та серіали вироблені в Україні.

Друге. Ще більш ганебним є те, що у законопроекті фактично хочуть знову повернутися до російськомовної преси.
З 2022 року, згідно з мовним законом всі друковані ЗМІ повинні мати україномовний варіант.

Законопроект від «слуг народу» передбачає наступну норму:
«Друковані та онлайн-медіа в Україні видаються (виходять) державною мовою, а також іншими мовами, в порядку визначеному законами України" на противагу іншій нормі в мовному законі:

«Видання друкованих засобів масової інформації, зареєстрованих в Україні, здійснюється державною мовою.
Застосування мов у друкованих засобах масової інформації визначає Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Тобто формуться підґрунтя до вилучення норми про україномовну пресу.
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Друге. Ще більш ганебним є те, що у законопроекті фактично хочуть знову повернутися до російськомовної преси.
З 2022 року, згідно з мовним законом всі друковані ЗМІ повинні мати україномовний варіант.

Законопроект від «слуг народу» передбачає наступну норму:
«Друковані та онлайн-медіа в Україні видаються (виходять) державною мовою, а також іншими мовами, в порядку визначеному законами України" на противагу іншій нормі в мовному законі:

«Видання друкованих засобів масової інформації, зареєстрованих в Україні, здійснюється державною мовою.
Застосування мов у друкованих засобах масової інформації визначає Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Тобто формуться підґрунтя до вилучення норми про україномовну пресу.
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хіба справжній політик висрав би отаке?
понабирали по об'яві невігласів...
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Так инициатив нет. Покушать и покакать - даже говорить не о чем. На горшок водить, что ли?
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Балабольство в стиле кацапни. А то зелеплесень слушает ту оппозицию. Она вообще никого не слушает,кроме бени и богдана.
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Да вся эта зеленая янелоховская гопота есть одна большая ошибка.
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Там немного не так было изначально. У Авакова и Луценко есть нелегальный игорный бизнес. Против Луценко откроем криминальное дело а Авакова нелегальный игорный бизнес легализируем.
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"Арахамия: Оппозиция вместо того, чтобы указывать нам на ошибки, просто не соглашается с нашими инициативами"
дураков учить - только портить )))))
детсад, слов нет
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Якщо ви робите помилки - відповідайте за них, якщо не можете відповісти, то йдіть з влади. Опозиція вам нічим не зобов'язана, навпаки, це і є її обов'язок - критикувати владу, а не допомагати їй. Спільні голосування можливі лише за згоди по певним питанням. Це ж основи існування парламентської системи. P.S. Що ці політичні і економічні невігласи роблять у владі? Які довбні їх туди вибрали?
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Это не "оппозиция", это ваши враги жаждующие реванша.
Вчера на канале "24" был посвящен выпуск пороховнявой ботоферме,на кот.попрошенка тратил миллионы!!!!....сейчас продолжают гадить по инерции за копейки бо хозяива поиздержались.
А о продажных рабиновичах и вражеских мертветчуков ваще речи нет,все и так понятно.
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А зачем? Если вы сами успешно роете себе могилу монобольшинством, о чем с Вами говорить?
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Помилка, це зелені покидькі у владі... Ви ж нікого слухати не бажаєте, особливо ваш бубочка, самозакохані довбодятли...
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Буквально за пару недель из правительства слуги-велосипедиста и партии слуг ушли на дембель два довольно публичных человека, которых я лично не знал, но о которых знал неплохо от общих знакомых. Так вот, эти общие знакомые говорили о том, что люди эти пошли с желанием показать результат не хуже, а то и лучше, чем у Пороха.

Причем, оба эти человека имели отличное и что самое главное - профильное образование в той области деятельности, в которую они пошли. Но вот оба, заткнув нос, вылетели из этого клозета с выпученными глазами. Причем, один из них пояснил, что такой тупости, которую демонстрирует и главное - генерирует известный дуэт близнецов, он просто не встречал. Но зато есть стойкое ощущение того, что вся эта шобла плохо кончит и он не хочет пойти под раздачу за чужую тупость. А собственную бесполезность и бесполезность своих знаний для этой власти он осознал до спинного мозга.
Из этого следует два вывода. Те, кто могут реально оценивать свое место в окружающем мире, приходят к выводу, что вот этот социальный лифт, которым они воспользовались, оказался сортиром с дыркой, который поднимают веревкой. И потому любви к Пороху это не прибавило, но на слугах поставлен жирный крест. Причем - навсегда.
Второй вывод заключается в том, что свято место пусто не бывает и его займут квартальные, их родственники или другой мыслительный вакуум, который сидит на кортах, демонстрируя пацанский присест на министерском столе. Замещение идет только таким вот спецнабором. В общем, бестолковые романтики покидают это бригаду со страшной силой.Что это значит? Теперь будет чистая служанка. Звукорежиссеры, их жены, кумовья осветителей и дети гримерш. А еще это значит, что репертуар там закончится быстрее, ибо покинувшие это шапито подробно рассказывают о том, почему написали «по собственному». Как говорится - из первых рук, а не от порохоботов.
Два слуха... Линия обороны.
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Все политические лузеры Украины работают на Путлера
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може ви пропонуєте не зовсім те? у нас різна опозиція. одне діло коли вашу законодавчу ініціативу все ж таки хтось з опозиції та підтримує. але наприклад коли проти вашої земельної "земельної реформи" всі крім вас самих( і то навіть серед вас є незгодні) то що ви хочете довести, вашу особисту унікальність?
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ненавижу попередников, ВСЕХ! но и ваши инициативы, в основном или говно или для кого то лично. короче, все не для народа
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Про оппозицию нужно принять толковый закон - с структурированием, квотами в комитетах и т.д.
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Не пойму чего они жалуются. У них же моно-большинство, и фактически вся власть в стране в их руках. А виновата оппозиция? То что набрали кого попало так сами виноваты, видели что брали...
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Який сенс щось радити ідіоту якщо він навіть не розуміє про що мова? Такого тупого, дурного і ласого до бюджетних зарплат парламенту в Україні ще не було ніколи і, сподіваюсь, більше не буде. Це дійсно відверті блазні з яких глузує будь яка інтелігентна людина. Це пролетарське лайно яке раптом змінило трєніки на бріоні...
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Зкбобики, если вы тупые как стадо обезьян, то не надо жаловаться. За вас никто работать не будет!

Или думаете, будете бабло пилить, за вас решать будут, а вы еще и обвинять будете всех вокруг????

Не можете принимать решения, пошли вон из Украины!!!
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Можно подумать,что слуги берут во внимание другие инициативы, предложения или замечания оппозиции.. Сколько природе не указывай на ошибки, все равно будет делать по своему.)
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Вы и есть ошибка. Ошибка природы. И ЗеДятлов.
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Ублюдки зеклоунские, гнать вас надо из страны и подальше вместе с членобитным шутом.
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Ага! И писю в сортире подержать! Гопота подзаборная!
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Ви дебіли. Краще із розумним втратити, ніж із дебілом знайти.
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