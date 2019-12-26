EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  195  4
Материалы по теме:
Все про:выборы (23103) Россия (74650) США (15957)

 Киберкомандование США разрабатывает стратегию защиты от вмешательства РФ в выборы-2020

Чиновники киберкомандования США разрабатывают тактику информационной войны в случае, если Россия будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Один из вариантов, который рассматривают у США, будет нацелен на высшее руководство и российскую элиту, в том числе, вероятно, некоторых олигархов. По данным источников, США готовы будут раскрыть их конфиденциальные личные данные, если вмешательство не прекратится.

Отмечается, что с большой вероятностью к президенту Владимиру Путину эта тактика не применяется, поскольку это будет считаться слишком провокационным.

Другая возможная стратегия связана с дезинформацией, направленной на использование соперничества внутри российского правительства и властных элит. В 2016 году помощники в Совете национальной безопасности в администрации Обамы разработали киберусилия против России, аналогичные тем, которые сейчас рассматриваются киберкомандованием, но "никто не чувствовал к этому аппетита", сказал бывший высокопоставленный чиновник.

Любая операция будет рассматриваться другими учреждениями, включая Государственный департамент и ЦРУ, и требовать одобрения министра обороны. По словам официальных лиц, это связано с другими потенциальными усилиями США предотвратить вмешательство, такими как санкции.

Среди вещей, которые обсуждают американские киберчиновники, – операции, разоблачающие злонамеренное поведение противников. Соединенные Штаты уже экспериментировали с такими разоблачениями. В 2014 году они опубликовали спутниковые снимки и другую важную информацию, которые показали, как Москва учила и оснащала пророссийских боевиков в Украине, ответственных за сбивание малайзийского Боинга MH17, подчеркивает издание.

Кибероперации, как правило, недостаточно для изменения поведения противника, осознают американские чиновники, но в целом они могут быть более эффективными при использовании совместно с другими инструментами, пишет газета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Борьба Украины против РФ - это и наша борьба, их оборона - это оборона США, - конгрессмен Шифф на дебатах по импичменту Трампа. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3167342
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
... молодцы.... все при деле ... киберкоманда США получает финансирование...
 показать весь комментарий
 
Пyйло настойчиво предлагает всем русским выписать на
следующий год газету "единая рoсcия". "Зачем?!" -
возмущаются русские, - у нас же амepиканский интернет есть".
"Да?" - ухмыляется Пyйло, - А в туалет вы с клавиатурой ходить
будете, когда я интернет отключу?".
 показать весь комментарий
 
Пусть и нам помогут и блокируют в интернете всех тролей и всю информацию психологических операций из РФ.
 показать весь комментарий
 
гомэрыка сдыхает - китай, индия , турция да уже и гейропа (понемногу) ноги об нее вытирают
ставку на себя нужно делать
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх