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 Судьи по делу Шеремета: подаренные мамой деньги на новую машину и дом под Киевом площадью 270 кв.м. за $22 тыс. ДОКУМЕНТ

Апелляционную жалобу детского хирурга Юлии Кузьменко рассматривали Юрий Слива, Татьяна Фрич и Владимир Мельник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Юрий Михайлович Слива, по информации "Честно", во время Революции Достоинства отличился тем, что оставил без удовлетворения апелляционную жалобу гражданина, которого лишили прав якобы потому, что он не остановился по требованию ГАИ - а на самом деле за участие в протестах "Автомайдана" возле резиденции Януковича в Межигорье.

Судьи по делу Шеремета: подаренные мамой деньги на новую машину и дом под Киевом площадью 270 кв.м. за $22 тыс 01

Позже, в сентябре 2019, Юрий Слива стал одним из судей, которые освободили под личное обязательство Владимира Цемах. Вместе с ним такое решение приняла Татьяна Фрич.
Согласно последней декларации, Юрий Слива владел половиной квартиры площадью 60 кв.м. в Киеве и тремя земельными участками в Свидовце Черниговской области (площадью 30497 кв.м., 9591 кв.м. и 480 кв.м., землю судья сдает в аренду). Также он указал в декларации автомобиль Kia Sorento 2009 года выпуска, которым он пользовался. На банковских счетах у судьи было - в двух разных банках - 490 и 45 тыс. грн.

Судьи по делу Шеремета: подаренные мамой деньги на новую машину и дом под Киевом площадью 270 кв.м. за $22 тыс 02

В декларации судья не вспомнил ни одного члена своей семьи, ни одного родственника не вписал он и в декларацию родственных связей.

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Но, например, из поданной 12 марта формы изменений в последней декларации можно узнать, что судья получил "подарок в денежной форме" - 2 млн грн от Ульяны Сливы (его 63-летней матери), а также еще 2 млн грн занял у гражданина Коваля, и, 4 марта, приобрел автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2018 выпуска за 1 млн 140 тыс. грн. 

Судьи по делу Шеремета: подаренные мамой деньги на новую машину и дом под Киевом площадью 270 кв.м. за $22 тыс 03
Судьи по делу Шеремета: подаренные мамой деньги на новую машину и дом под Киевом площадью 270 кв.м. за $22 тыс 04

Мать Юрия Сливы, согласно реестру прав на недвижимое имущество с 2017 года владеет участком земли площадью 1,2 га в Бородянском районе Киевской области, а также "животноводческим комплексом" в том же районе. Также у нее есть дом площадью 65 кв. м. в Свидовце (в том же городе, где размещены участки, которые судья сдает в аренду).

Судьи по делу Шеремета: подаренные мамой деньги на новую машину и дом под Киевом площадью 270 кв.м. за $22 тыс 05

Судья Татьяна Фрич, которая вместе с Юрием Сливой отпустила под личное обязательство террориста Владимира Цемах, в 2011 году также входила в коллегию судей, которые оставили без изменений приговор об осуждении Юлии Тимошенко. Впоследствии это дело пересмотрел Верховный Суд, приговор Печерского суда и постановление апелляционного суда были отменены.

Судьи по делу Шеремета: подаренные мамой деньги на новую машину и дом под Киевом площадью 270 кв.м. за $22 тыс 06

В декларации, поданной в 2019 г., судья Фрич указала, что имеет в своей собственности "садовый дом" в Гнедине (Бориспольской район Киевской области) площадью 271 кв.м. и два земельных участка в том же городе. Также судья записала, что на правах проживания с 2014 года пользуется квартирой в Киеве площадью 106 кв.м.

В декларации за 2018 г. Фрич не указывает членов своей семьи. Но, мужа и сына, можно найти в предыдущих декларациях судьи - например, в декларации поданной в 2014 году. 

Судьи по делу Шеремета: подаренные мамой деньги на новую машину и дом под Киевом площадью 270 кв.м. за $22 тыс 07

В декларации, в которой она еще указывает имущество членов семьи (поскольку указывает их самих), фигурировала среди всего прочего и квартира площадью 106 кв.м., которая находилась в собственности родственников - вероятно, та самая, которой судья сейчас, согласно декларации, пользуется.

Судьи по делу Шеремета: подаренные мамой деньги на новую машину и дом под Киевом площадью 270 кв.м. за $22 тыс 08
Судьи по делу Шеремета: подаренные мамой деньги на новую машину и дом под Киевом площадью 270 кв.м. за $22 тыс 09

Дом в Гнедине принадлежит судье с февраля 2018 г. согласно "договору о разделе имущества между супругами" - соответственно, раньше он принадлежал ее мужу.

Судьи по делу Шеремета: подаренные мамой деньги на новую машину и дом под Киевом площадью 270 кв.м. за $22 тыс 10
Судьи по делу Шеремета: подаренные мамой деньги на новую машину и дом под Киевом площадью 270 кв.м. за $22 тыс 11
Судьи по делу Шеремета: подаренные мамой деньги на новую машину и дом под Киевом площадью 270 кв.м. за $22 тыс 12

Как стоимость дома на дату приобретения права собственности (а это, в ее случае, февраль 2018 г.) в своей декларации судья указывает 584 тыс. грн. По курсу на то время это составляет около $22 тыс. Эта цифра невероятно далека от рыночной стоимости недвижимости в Гнедине, тем более учитывая площадь дома.

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Стоит отметить, что во время прохождения аттестации летом 2016 г. судья объясняла, что с мужем развелась в 2012 году (но почему-то он остается записанным как ее муж в представленной в 2014 декларации?). И рассказывала о совместном с ним имуществе, в частности "полученной по ордеру квартире", позже приватизированную, и нескольких земельных участках. О доме в Гнедине не упоминалось.

Сын судьи, Виталий Фрич, среди недвижимого имущества владеет более 2 тыс. кв. м. производственно-технических помещений (фигурировали как собственность членов семьи и в поданной судьей в 2014 году декларации), а также владеет еще одним домом в садовом обществе "Дніпро" в Гнедине под Киевом. Номера двух домов не совпадают.

Судьи по делу Шеремета: подаренные мамой деньги на новую машину и дом под Киевом площадью 270 кв.м. за $22 тыс 13

Третий судья, который рассматривал апелляции по делу Шеремета - Владимир Мельник. Из интересных решений он отличился тем, что перевозку наличных в опечатанных коробках из-под обуви решил не считать нарушением таможенного контроля.

Никаких сюрпризов в отношении его недвижимости, правда, нет - как и указано в последней декларации, судья совместно с женой и двумя дочерьми владеет квартирой площадью 157 кв.м. на Оболони в Киеве, также у него есть ружье Beretta и автомобиль Volkswagen Passat.

Ранее Цензор.НЕТ уже писал о том, что жене судьи Вовка, который ведет дело Шеремета, подарили дом в столице. 

Источник: https://censor.net.ua/n3167341
 
   
 Топ комментарии
 
*чесні* суди нової *пречесної влади*
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Какой взгляд. Вообще это взгляд свиньи. Среди судей люди остались?
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Реформирован Высший суд.
Когда Зе выгонит волчар и слив-фричей из судов нижних инстанций?
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Покази свідків треба перевірити.
Я можу заявити, що сидів на концерті Антоненка поряд з Дугар, а попереду від мене сиділа Кузьменко з сином. І концерт відбувався в день вбивства.
А після концерту я сфотографував Антоненко з сином Кузьменко.
Ви в це повірете?
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Перевірю, а потім за введення слідства в оману .... (що там за ККУ).
А взагалі то є відмінність між перевіркою і неприйняттям до уваги. Невже вам це невідомо?
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Після перевірки зразу вішати будете, чи після того як тебе призначать?
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Як призначать, звісно. Навіщо мені зайвий клопіт.
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От такі гниди і вершать долі багатьох українців. Не майдан потрібно було влаштовувати, а таких гнид вішати на площах різних міст України. Суддів, поліцейських, які беруть хабарі і не можуть пояснити звідки у них гроші і майно, лікарів, та інших чиновників.....
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А кого призначать, той і буде. Можу і я.
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Чесно кажучи, можна було призначати будь-яких суддів, вони у нашій корумповані на 100 відсотків суддівській та правохоронній системах усі однакові.
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Раньше говорили " Спасибо жителям Донбасса за президента ********" А сейчас кого благодарить? )))))
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Чому це "удаване, постановочне"? Різні клани борються за 1 приз з однією ціллю. Тільки й того, що ця ціль не відповідає бажанням виборців.
Хоча є варіянт - Петя умисно злився Зєлі.
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Про бвбу Йулю і не згадуй, я за неї і у 2010 не підписався (взагалі проігнорував 2-й тур).
Мені її прем'єрств вистачило. нічого їй у владі робити разом пецею (якщо хочеш).
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Задембав ти цієї старою відмою, у тебе що, на неї ерекція з'являється? Таке саме популістичне і брехливе лайно, як Зебіл чи Ляшко...
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як же ти, юлебібнуте на всю родину, задовбало своїми розумовими потугами...
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Та то тобі Іване Порошенко у мізки насрав, що ти за Зебіла тут місяць топив???
Ну то ти на майбутнє може перестанеш голову використовувати як дитячий горщик?
Пеця, привів... даааа, ти зміг мене здивувати... я аж при.їв якщо відверто.
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Спасибо жителям Украины, за то что НЕ выбирают националистов уже третий десяток лет!!!
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Ну тих націоналістів, що пнуться і я б не обрав. Чорновол старший - єдиний націоналіст без лапок, але його вже немає.
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В'ячеслав Максимович Чорновіл... Як же так спалитись?
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І в чому спалився, букву не ту поставив?
Не не цікавлять мене померлі, що поробиш. (синочка не згадуй, він помер коли до овоча перебіг)
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згідний, щодо вас- це не вдале слово... знизили сенс сказаного такою халатною помилкою.
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а Тараса я слухаю регулярно та з цікавістю, хоча все те, що він "натворив" йому вже не перекреслити (він це визнає). Та маю до нього повагу.
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А я, вибач, не маю. Щодо слухати, то іноді я і відвертих ворогів слухаю фоном (якщо не пропаганда відверта). Тож чому б і його не послухати якщо раптово натрапляю.
Мене, особисто, цікавлять справи (по ним суджу). А зі справами в нього ... як і в решти розмовників.
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Эти упыри и есть самый главный враг Украины. Суды у нас, - это преступный синдикат.
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Що у нас не злочинний синдикат? Лікарі? дрібний бізнес? В садочках і тих розводять батьків на акваріуми та телевізори...
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В сьогоднішніх умовах в Україні практично в верхніх ешелонах відсутні некорумповані чиновники, суді. Вся державна судова система побудована на хабарах і рух по кар'єрній драбині пов'язаний з дуже великими грошовими потоками по ліфтах влади відповідно "поверху" посади. Апріорі всі ці високопосадовці суді корупціонери, в противному разі вони просто не були на цих щаблях влади. Подивіться тільки на їх і їх родин реальні статки! Звідки у ЧЕСНОГО держслужбовця, суді такі багатства? Не заробили вони а вкрали. Розкрадання майна держави минулими владами було возведено в ранг закону. Треба запровадити майнову люстрацію. Розкрадене майно треба повернути державі. Фігурантами справи поступати гумано, хто добровільно повертає і спів працює в цьому напрямку - амністія, а хто ні то терміни ув'язнення відповідно сум вкраденого і конфіскація майна всієї родини.
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Що ви прискіпились до людей " крали, крали" Ні вкого вони нічого не крали.Їм самі заносили. В подяку за добрі діла.
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Я проти полуправди. Це не дозволяє зрозуміти проблему, а без цього її ніколи не вирішити.
Не державна судова система, а уся країна побудована на брехні. Усі 100% її мешканців або колись крали, або крадуть зараз, або будуть красти у майбутньому. Красти, це не тільки отримувати хабарі, це й давати їх. Це ухилятись від сплати податків, це обманювати із субсидіями. Іноді складається враження, читаючи ось такі пости, як ваш, Що мільйони дрібних злодіїв, не можуть пробачити більш вдалим і мріють зайняти їх місце, або у гіршому варіанті - розкулачити їх до власного рівня. Не бачу я у нашого народу бажання жити по Закону!!! Ми би хотіли щоби по ньому жили сусід, ворог, суддя, міністр, а коли питання становиться по усім, ми відразу чуємо. а я що? В мене важке життя, нехай вони спочатку, а потім я... Потім не буде ніколи.
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И там что-то ещё вякают про имущество Кузьменко? Наглости хватает?
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Это сироты! Тяжелое наследие царского режима!

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Панове все это следствие, ПРИЧИНА НАРОДОВЛАДДЯ- отзыв урырей, референдумы , вето на законы, перевыборы Если с этим разберемся остаольное дело техники.Будет совершено новая игра с новыми правилами, с нашими правилами. Или нас будут водить по порочному кругу как овец задуривая разными манивцями. Делай-те.
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У чому зміст статті? У нас є інші судді? Чи автор бажає бачити інших? а яких, нехай прізвища назве. Буде цікаво дізнатись хто ж там працюючи в апеляції бомжує?
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И что? Врачу, работающему за копейки в государственной больнице, можно иметь дом не соответствующий ее доходам, а судьям которые ее судят - нет?
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Ось тільки більшість тут не лікарі. Краще буде - вам можно за 200 євро хабара через митницю бус китайського лайна завезти і ухилитись від податків, а суддям ні?
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Резонансное заявление Игоря Мосийчука в «Свободном эфире» с Владом Сидоренко, о возможной причастности экс-президента Порошенко к убийству журналиста Павла Шеремета.
https://youtu.be/BA53Tfo3qAY
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Я ще тиждень тому писав, чому не Порошенко? Ну якщо ти шиєш справу білими нитками, то навіщо тобі волонтери? Давай тули головного свого ворога! І лохторат задоволений і Вовчику очко лизнуть...
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лахненко, можливо я з твоєю мамою спав, тому ти такий розумний вродився?!
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Глядя на это сливосвинорыло у кого-нибудь еще есть сомнения, что Антоненко, Кузьменко, Звиробий получат реальные длительные сроки ТЗ???
Я когда вижу подобный хабитус начинаю думать, что евгеника в принципе правильное учение, антиселекция реальна, а доктор Менгеле был не так уж неправ.
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очікували посадок олігархів і корупціонерів,реальність садять війскових патріотів і волонтерів
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Хто очікував? Я очікував на зраду, вона і прийшла.
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Взяти і просрати своє майбутнє , неймовірний вчинок цілого народу. Ось так і зникають нації і цивілізації.
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Ищут блох. Может судьи и не идеал. Но вся эта возня лично у меня вызывает подозрение вследствие давления на судей. И подозрение в невиновности обвиняеміх. Если невиновны, то зачем давить и устраивать истерики. Лучше дождаться судебного решения и потом оспорить решение, если в нем не все правильно. А обвиняемые, если виновны пусть несут ответ, если невиновны, то перед ними надо будет извиниться.
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