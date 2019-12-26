 Полицейские задержали в Белой Церкви организатора убийства участника АТО, влиятельного в криминальном мире преступника по кличке Лощ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Задержанным оказался 47-летний уроженец Кагарлыка. Мужчина неоднократно отбывал наказание за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире", - сказано в сообщении.

По данным полиции, в 2017 году в городе Кагарлык произошло убийство участника АТО. Злоумышленника, который нанес смертельные ножевые ранения, полиция задержала сразу. Уголовное производство с обвинительным приговором уже направлено в суд.

Его подельнику, который был организатором этого нападения, удалось скрыться. Работники Кагарлыцкого отделения полиции объявили его в розыск и продолжали его поиски.

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"Находясь в розыске, злоумышленник вел конспиративный образ жизни, постоянно скрывался. Однако все это время он умудрялся держать в страхе жителей района и "крышевать" игорный бизнес", - сообщили в полиции.

Полицейские получили соответствующую оперативную информацию о разыскиваем воре и задержали его в Белой Церкви.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Меру пресечения для него выберет суд.