 "Не спешите, жизнь покажет": митрополит УПЦ МП Антоний надеется, что процесс признания ПЦУ приостановится

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Главкому".
За первый год существования поместной Православной церкви Украины, кроме Вселенского патриархата ПЦУ признали Александрийская и Элладская церкви. Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уверяет, что в следующем году будут следующие признания.
"Вы не спешите, жизнь покажет. Ведь остается необходимость покаяния. Его не было, поэтому они не признали свой грех раскола, ни Филарет (Денисенко), ни все остальные", - заявил в ответ на это митрополит УПЦ МП Антоний.
Архиерей привел пример, когда в 1998 году в Болгарии было собрание глав поместных церквей с целью урегулировать раскол в Болгарской Церкви. И туда на Собор пришли местные раскольники - каждый со своим личным покаянным письмом.
"В Украине не было ни личного, ни коллективного покаяния. Это во-первых. Во-вторых, есть вопросы к хиротонияи, епископским, священническим и диаконским. Это вторая наша претензия. Это претензия и всех поместных церквей. Об этом говорят глава Албанской церкви, архиепископ Тиранский Анастасий, Польской - митрополит Варшавский Савва, Кипрской - Хризостом и Синод Кипрской церкви. Третья претензия заключается в том, что в одном государстве должна быть только одна Церковь, а не две или больше. В Болгарии раскольники присоединились к Болгарской церкви, а не стали отдельной структурой, как в Украине", - резюмировал он.
Напомним, в декабре 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.
На Соборе в состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же патриарх Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.
В начале января 2019 года вновь созданная Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
Он дело говорит: все признают, кроме МП и процесс приостоновится, а потом РФ распадется (вместе с МП) и процесс признания УПЦ завершится
И гундяю скажи что бы он тоже писал...
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11868
Кирил-Гундяев
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=1678
Владыка Павел
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=4053
Отец Гедеон
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11843
Украинские приходы МПЦ не переходят в ПЦУ, совсем. Если силой не выкинуть МПЦ из Украины, то так все и останется - 99% приходов за МПЦ.
Гнать МП в шею! Закрывать церкви оккупанта!
Краще з Богом в серці та з усім Християнським світом , ніж з Гуньою Московським і його чортяками в рясах .
Самопроголошення своєї ідентичності відкинуло МЦ від православ"я.
Викрадення і привласнення печатки Православної Церкви України не надає права МЦ на проведення таїнств, тобто шлюб не є дійсним якщо він утворився за участю московських попів, так само і з хрещенням і т.д. і т.п.
Вселенський патріарх мав би дати МЦ ТОМОС, але не дав з певних причин.
Грузинська , Польська, Вірменська, Молдовська ПЦ зараз на роздоріжжі, адже вони тепер розуміють свою неканонічність і продумуть шляхи для її надбання як це зробила Україна.