 "Не спешите, жизнь покажет": митрополит УПЦ МП Антоний надеется, что процесс признания ПЦУ приостановится

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Главкому".

За первый год существования поместной Православной церкви Украины, кроме Вселенского патриархата ПЦУ признали Александрийская и Элладская церкви. Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уверяет, что в следующем году будут следующие признания.

"Вы не спешите, жизнь покажет. Ведь остается необходимость покаяния. Его не было, поэтому они не признали свой грех раскола, ни Филарет (Денисенко), ни все остальные", - заявил в ответ на это митрополит УПЦ МП Антоний.

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Архиерей привел пример, когда в 1998 году в Болгарии было собрание глав поместных церквей с целью урегулировать раскол в Болгарской Церкви. И туда на Собор пришли местные раскольники - каждый со своим личным покаянным письмом.

"В Украине не было ни личного, ни коллективного покаяния. Это во-первых. Во-вторых, есть вопросы к хиротонияи, епископским, священническим и диаконским. Это вторая наша претензия. Это претензия и всех поместных церквей. Об этом говорят глава Албанской церкви, архиепископ Тиранский Анастасий, Польской - митрополит Варшавский Савва, Кипрской - Хризостом и Синод Кипрской церкви. Третья претензия заключается в том, что в одном государстве должна быть только одна Церковь, а не две или больше. В Болгарии раскольники присоединились к Болгарской церкви, а не стали отдельной структурой, как в Украине", - резюмировал он.

Напомним, в декабре 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

На Соборе в состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же патриарх Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

В начале января 2019 года вновь созданная Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

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