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Все про:УПЦ МП (1021) Филарет (494) ПЦУ (517)

 "Не спешите, жизнь покажет": митрополит УПЦ МП Антоний надеется, что процесс признания ПЦУ приостановится

Митрополит УПЦ МП Антоний считает, что в Украине должна быть одна Церковь, а не две или больше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Главкому".

За первый год существования поместной Православной церкви Украины, кроме Вселенского патриархата ПЦУ признали Александрийская и Элладская церкви. Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уверяет, что в следующем году будут следующие признания.

"Вы не спешите, жизнь покажет. Ведь остается необходимость покаяния. Его не было, поэтому они не признали свой грех раскола, ни Филарет (Денисенко), ни все остальные", - заявил в ответ на это митрополит УПЦ МП Антоний.

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Архиерей привел пример, когда в 1998 году в Болгарии было собрание глав поместных церквей с целью урегулировать раскол в Болгарской Церкви. И туда на Собор пришли местные раскольники - каждый со своим личным покаянным письмом.

"В Украине не было ни личного, ни коллективного покаяния. Это во-первых. Во-вторых, есть вопросы к хиротонияи, епископским, священническим и диаконским. Это вторая наша претензия. Это претензия и всех поместных церквей. Об этом говорят глава Албанской церкви, архиепископ Тиранский Анастасий, Польской - митрополит Варшавский Савва, Кипрской - Хризостом и Синод Кипрской церкви. Третья претензия заключается в том, что в одном государстве должна быть только одна Церковь, а не две или больше. В Болгарии раскольники присоединились к Болгарской церкви, а не стали отдельной структурой, как в Украине", - резюмировал он.

Напомним, в декабре 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

На Соборе в состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же патриарх Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

В начале января 2019 года вновь созданная Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167337
 
 
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Татаро-монголы, которые в 1240-х годах установили свою власть в колонии Киевской Руси финском Залесье (будущей Московии), были вовсе не язычниками, а православными несторианами центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак), а каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока... Во всяком случае все верхушка Орды начиная с Батыя (крестный папа Александра Невского) его сына Сартака (кровный побратим Александра Невского) были несторианской веры, в которую охотно перешли все угро-финские князья со своей челядью и единственное что они взяли с собой от православной веры - была написанная на болгарском язык библия (от которой и произошел так называемый «русский» язык) так как у несторианцев к тому времени не было переведенной библии. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
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Думка кацапствующих нікого не цікавить. КАРАВАН йде, а підкацапчити виють "Не спешите, жизнь покажет": митрополит УПЦ МП Антоний надеется, что процесс признания ПЦУ приостановится - Цензор.НЕТ 9953
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Татаро-монголы, которые в 1240-х годах установили свою власть в колонии Киевской Руси финском Залесье (будущей Московии), были вовсе не язычниками, а православными несторианами центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак), а каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока... Во всяком случае все верхушка Орды начиная с Батыя (крестный папа Александра Невского) его сына Сартака (кровный побратим Александра Невского) были несторианской веры, в которую охотно перешли все угро-финские князья со своей челядью и единственное что они взяли с собой от православной веры - была написанная на болгарском язык библия (от которой и произошел так называемый «русский» язык) так как у несторианцев к тому времени не было переведенной библии. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
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резня между несторианцами и сторонниками авакумки самый эпик это Разинский бунт "Не поспішайте, життя покаже": митрополит УПЦ МП Антоній сподівається, що процес визнання ПЦУ призупиниться - Цензор.НЕТ 9424
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Почему мечтать?!
Он дело говорит: все признают, кроме МП и процесс приостоновится, а потом РФ распадется (вместе с МП) и процесс признания УПЦ завершится
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Пиши свое личное покаянное письмо.. козел...и будет тебя счастье...
И гундяю скажи что бы он тоже писал...
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Думка кацапствующих нікого не цікавить. КАРАВАН йде, а підкацапчити виють "Не спешите, жизнь покажет": митрополит УПЦ МП Антоний надеется, что процесс признания ПЦУ приостановится - Цензор.НЕТ 9953
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А чи покаялись РПЦ + УПЦ МП за свої гріхи перед Українським народом ??? За те що весь час співпрацюють і відбілюють владу вбивць , за освячення зброї, приховування зброї в храмах МП , терористів з території РФ ? І за багато ще гріхів і діянь своїх ЧИ ПОКАЯЛАСЬ ?
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Вчора в Луцьку вперше в Україні ПЦУ святкувала Різдво. Гадаю, що в наступному році приєднаються десятки міст.
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поки буде в Україні мацковський сатанат - це буде проблематично.... будуть каламутити воду, що в православних свято забирають...... хоча Різдво, за старим стилем, святкують дуже мало країн
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краснознаменная ордена дзержинского сета кремлевских православных сатанистов негодует "Не спешите, жизнь покажет": митрополит УПЦ МП Антоний надеется, что процесс признания ПЦУ приостановится - Цензор.НЕТ 6905
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Что еще остается говорить гундяевскому смердюку?!
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РПЦ давно в политическую партию превратилась, обслуживающую интересы российской власти, а где это видано, что бы перед политиками каялись, да еще чужого враждебного государства
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Время работает на Украину .Через поколение не будет и воспоминаний о МП.Воспитывайте своих детей,приучайте и будет Украине счастье.Надо в школах и общественных местах указным порядком самосвятам Мацковским запретить появляться. И тут стесняться не стоит. Они преследуют у себя ИЕГОВ,ПЦУ ,а мы -рыжие?
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Так и будет одна церковь - ПЦУ. Не скоро. Но будет. В церковных делах сто лет туда, сто лет сюда это не срок. Нефтегазовое спонсорское бабло заканчивается и скоро совсем иссякнет. Главное что создали, а там дело пойдет. Тут пороху плюс. При зелени ничего подобного не будет. . Очередные 5 лет коту под хвост.
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Никакого "процесса признания ПЦУ" и не было.
Украинские приходы МПЦ не переходят в ПЦУ, совсем. Если силой не выкинуть МПЦ из Украины, то так все и останется - 99% приходов за МПЦ.
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это если ******* не вмешаеться в это вопрос
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Шо це за грязна,підла,церковна гнида?Мафія гюндяевського шобла,яка втратила великі гроші в Украіні,ніяк не успоГоіться.Ти відкіля виповзло,гидота?Залізь в дупу фсбешне лайно,яке своіх скрепних кацапів,довели до маразму,і в Украіні хочуть залишити своє бандитське,преступне кубло,під назвою мацковський **********,яке повинно ліквідуватись назавжди.ПАРАЗИТИ В УКРАІНІ,це єпідемія російських сатаністів-попів,які за гроші,все зніщуть.Сдохни падлюго мацьковське!Геть з Украіни,мафія кровавих попів,сатаністів,і церковних націстів рашинського **********у,які святили іхтамнетів на вбивство УКРАІНЦІВ,і освящали іх крівавий металобруд.Не тобі мудло рішать що,і як буде в Украіні.************ підлий!"Цинічна,лжива криса!Пішов на х...й!
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Кацапы знают, что говорят. У власти в Украине сейчас тот, на кого они делали все ставки.
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МП-мафія підорасів!Геть з Украіни,позорне,брудне сміття!
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Да какая тебе, постороннему человеку, разница.
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Фуууууу)))))))гидота смердюча,брудна,тупа і підла,це гомосяче "величіє"па-раші,кирюша -гюндяєв.Як таке може бути в наш час?Вірити в оце падлюче мудло?Хто воно таке?Хто йому надав такі "полномочія"?ЖАХ!ЖАХ!ЖАХ!Дуже сумно дивиться на цей Цирк-Овний Жах.Очі цієі мразоти дуже хитрі,мерзотні!**** продажне!
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погоджуюсь, одна. і це має бути українська церква а не гундяївська.
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Слуга сатаны антоний-присядь на бутылку.
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Ще ж не хватало вас тут,мацковські педофіли-попи,щоб кожне криваве,попярське гівно,смерділо,і пинділо в нашій Украіні.Ти хто таке?Що у такой гниди,як ти,і тобі подібніх "попярських смердів" є спільного с БОГОМ?Нічого! Брудна брехня,цинізм,повний піндець-це ваш головний месседж для лохів.!Нечість кремлядська!Навіщо ви здались,в Украіні,і яка с вас користь?Жити за рахунок Украінців,і нашого бюджету,це дуже затягнуло всю цю педофілью,але все колись закінчується.Не Х....й шастать в Украіні!
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Рожа такая подлая.... Сразу видно гэбня недоделанная....
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ублюдок и мразь момковско/поповская
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Ну і рило кацапяче!Окуляри протри,сатана в рясі.Це все твоі мріі,яким не збутися.Ви вже *******,що Томоса не буде,але він є.Порошенко-самий найкращій Президент Украіни,який захищав наші інтереси.УКраінці не кацапи,мрій далі,педофільне лайно.
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Все в очередь к гундяю на покояние!
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В одному штопаний Антоній правий - церква повинна бути одна. Надіюсь найближчим часом філіал молитвознавців ФСБ закриють через недоцільність.
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Правильно! Пусть будет одна - ПЦУ! Та что получила балгословение материнской церкви в Константинополе. А вы, КГБшники чертовы, валите домой, на паРашу! Чемодан, вокзал и попутный ветер вам в ...опу. К такой-то маасковскай ......на белом катере
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Ух бомбит у бородатого торговца свечками "Не поспішайте, життя покаже": митрополит УПЦ МП Антоній сподівається, що процес визнання ПЦУ призупиниться - Цензор.НЕТ 3167
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Быстрее всего УПЦ МП прекратит своё существование, так как для народа Украины это уже никем не признаваемая секта.
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Правильно говорит, должна быть одна Церковь!

Гнать МП в шею! Закрывать церкви оккупанта!
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правильно, вот соберитесь все и пойдите покайтесь перед этой КГБшной сволочью! на коленях молите о прощении. и может он снизойдет...
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Культивую величність арійської раси, задля дестабілізації ситуації в країні" для прихильників бідолашної Гуні "Не поспішайте, життя покаже": митрополит УПЦ МП Антоній сподівається, що процес визнання ПЦУ призупиниться - Цензор.НЕТ 3847 /"Wir sind des Geyers schwarzer Haufen"
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А уж авторитет "Не поспішайте, життя покаже": митрополит УПЦ МП Антоній сподівається, що процес визнання ПЦУ призупиниться - Цензор.НЕТ 8718 польской православной церкви - которая полностью на довольствии москвабада или там православной церкви Тираны или киприоты которые от рашки зависят "Не поспішайте, життя покаже": митрополит УПЦ МП Антоній сподівається, що процес визнання ПЦУ призупиниться - Цензор.НЕТ 8718 Мнение Фонара или Александирии поважнее мнения сих обломков сру правосливия 19го века "Не поспішайте, життя покаже": митрополит УПЦ МП Антоній сподівається, що процес визнання ПЦУ призупиниться - Цензор.НЕТ 8718
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Все, що їм не подобається, це проти церкви? І ким же це вони себе мнять?
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послухай що верещить за амвону духовник нящь мяшь Зрозумішь що вони нео варвари "Не поспішайте, життя покаже": митрополит УПЦ МП Антоній сподівається, що процес визнання ПЦУ призупиниться - Цензор.НЕТ 9388
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В московській церкві Бога немає , самі інструкції і їх безліч . А де ж Віра ? Ні , така "церква" нам точно не потрібна . Без Віри , без Бога , без Надії , зате з стосами нікому не потрібних інструкцій від ФСБ , стукачеством , підкилимною гризньою і бажанням проклинати всіх і вся .
Краще з Богом в серці та з усім Християнським світом , ніж з Гуньою Московським і його чортяками в рясах .
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Ну, молодец! В Украине должна быть одна церковь. Украинская. Какие вопросы?
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що цей сектант москальского сатанату патякає, яке каяття, перед ким, анафема москальським самозванцям
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Московській церкві вже немає куди спішити.......... Вона вже "приїхала" і їй залишається лише лжне чекати вироку.
Самопроголошення своєї ідентичності відкинуло МЦ від православ"я.
Викрадення і привласнення печатки Православної Церкви України не надає права МЦ на проведення таїнств, тобто шлюб не є дійсним якщо він утворився за участю московських попів, так само і з хрещенням і т.д. і т.п.
Вселенський патріарх мав би дати МЦ ТОМОС, але не дав з певних причин.
Грузинська , Польська, Вірменська, Молдовська ПЦ зараз на роздоріжжі, адже вони тепер розуміють свою неканонічність і продумуть шляхи для її надбання як це зробила Україна.
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