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 Россия надеется на урегулирование ситуации на Донбассе при Зеленском, - Лавров

Надежды на достижение прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском остаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам года.

"К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается, - отметил российский министр. - На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают".

"Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются, - указал Лавров. - Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять".

Как сказал российский министр, "речь идет о реализации обязательств по разведению сил и средств сторон в трех "пилотных" районах на линии соприкосновения, а также письменной фиксации текста "формулы Штайнмайера", которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса".

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"Благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита "нормандского формата". Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию. Но сделать это будет не так просто, о чем свидетельствует состоявшееся 18 декабря заседание контактной группы, - констатировал глава МИД РФ. - Тем не менее, мы сохраняем надежду на лучшее".

Лавров в очердной раз заявил, что достижение прогресса в урегулировании возможно "только через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском".

"Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира в Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами", - резюмировал российский министр.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что привлечение "Л/ДНР" к переговорам в "нормандском формате" недопустимо.

Источник: https://censor.net.ua/n3167336
 
 
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Думаю - не совсем... Надо бы еще лярдов 20 для мокшании поискать... тогда - помиримся. А иначе - не забудут, не простят...
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Пушилина - в вице-президенты, и вопрос закрыт...
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Дурень думкой багатіє, а коняка лавруша - коксом))
Навіть не сподівайся на договорняки зі злиденським, нічого у вас не вийде.
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ну, "...дурень - не дурень, а мыла не ест!". И 20 лярдов МЫ ему простили, а не ОН - НАМ!
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Да уж...похвала врага это показатель....такими темпами зебилу скоро медаль на грудь повесят....херой паРаши...
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медаль "за отвєдєніє войск" дадуть точно
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