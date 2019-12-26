 Россия надеется на урегулирование ситуации на Донбассе при Зеленском, - Лавров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам года.

"К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается, - отметил российский министр. - На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают".

"Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются, - указал Лавров. - Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять".

Как сказал российский министр, "речь идет о реализации обязательств по разведению сил и средств сторон в трех "пилотных" районах на линии соприкосновения, а также письменной фиксации текста "формулы Штайнмайера", которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса".

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"Благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита "нормандского формата". Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию. Но сделать это будет не так просто, о чем свидетельствует состоявшееся 18 декабря заседание контактной группы, - констатировал глава МИД РФ. - Тем не менее, мы сохраняем надежду на лучшее".

Лавров в очердной раз заявил, что достижение прогресса в урегулировании возможно "только через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском".

"Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира в Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами", - резюмировал российский министр.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что привлечение "Л/ДНР" к переговорам в "нормандском формате" недопустимо.