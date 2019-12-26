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 "Газпром" и "Нафтогаз" подпишут мировое соглашение до 29 декабря, - министр энергетики РФ Новак

До 29 декабря будет подписано мировое соглашение с "Нафтогазом", будут отозваны все иски, сняты все аресты с имущества "Газпрома" в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК" заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Это компромиссное и взаимовыгодное решение, которое позволит нам открыть новую страницу во взаимоотношениях с украинскими коллегами", - отметил он.

По его словам, мировое соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет подписано до 29 декабря. 

"Будут отозваны все иски, сняты все аресты с имущества "Газпрома" в Европе. Таким образом, мы обнулим все взаимные судебные претензии, как и планировали", - подчеркнул Новак.

"В последние несколько недель "Газпром", "Нафтогаз" и "Оператор газотранспортной системы Украины" интенсивно работали, чтобы подготовить межоператорское соглашение, где прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем, и транспортный договор. Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы", - добавил он.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что договоренности об отзыве иска "Нафтогаза" к "Газпрому" на $12,25 млрд стороны достигли во время трехсторонних переговоров по транзиту газа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167333
 
 
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А референдумгугняві з цього приводу вже провели, щоб кацапам все простити? "Газпром" и "Нафтогаз" подпишут мировое соглашение до 29 декабря, - министр энергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 7614
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Мокшани заживуть спокійно, а Україна заживе без грошей. Компроміс по зєбуїнськи.
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зеля подарил кацапам 20 млрд. щедрая душа.
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з позовів відкликаних та неподаних Нафтогазу. З офшорами англійці та американці розберуться. Будуть з бєнєй бігать по світу.
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Зеленский нравится кацапам. Дали приказ все уладить чтобы он выглядел победителем.
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Зе-каманді далеко до цього.

«Я прийомів Ваш вирок смерти» ... Микола Посівнич

http://ukrnationalism.com/publications/3874-ya-pryimaiu-vash-vyrok-smerti.html
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зе, конечно, не похож внешне. но по всем повадкам и делам он копия хрущева - такой же строитель коммунизма в полицейской державе. посмещище - это самое мягкое определение.
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Слишком демонизируешь зелю. По факту, он никто и звать его никак. Делает то, на что кукловоды дают отмашку
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в будущем газпром уже может забить на все обязательства перед нафтогазом. европейские суды после такого поворота вряд ли второй раз будут что-то арестовывать и в чем-то разбираться.
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Осталось по Крыму подписать мировую - и заживём...
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Весной водичка туда потечет...может быть даже задаром....
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Первые шаги сделаны. Комфортные пункты пропуска с админцентрами, чтобы киысчансм было комфортно загранбиометиию оформлять...
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Бизнес по зебильному...простить 12 ярдов баксов....что иметь возможность заработать 12 ярдов баксов...может быть...и потом...
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Осталось подисать медвечуковский контракт с 25% оскидкой и с русни снимут все санкции.
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