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 С января тариф на распределение газа вырастет на 40%, а с июля - еще на 20%, - НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов газораспределительных сетей (ГРС) с 1 января 2020 года на 40%, с 1 июля - еще на 20%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Отмечается, что на заседании 24 декабря было принято решение повысить тарифы на распределение газа для 44 операторов ГРС в течение I полугодия 2020 года в среднем на 75% (на 30-200% в зависимости от компании).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тарифы на отопление могут снизиться на 30% уже в следующем месяце, - Гончарук. ВИДЕО

В утвержденном расчете предусмотрен поэтапный рост расходов на зарплаты операторов ГРС течение I квартала 2020 года в среднем на 50%. Кроме того, на финансирование капитальных расходов ГРС в тарифах планируется предусмотреть 789 млн грн (без НДС).

Источник: https://censor.net.ua/n3167331
 
 
 Топ комментарии
 
бобіки, вітаю з черговою "перемогою"...... формула "бєнєвіддам +" С января тариф на распределение газа вырастет на 40%, а с июля - еще на 20%, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 4395
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет??
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Оце вже точно тарифи для населення зменшаться на 30%.
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Совет форумчанПравила форума
 
Розподіл газу, і не тільки газу, завжди включався в тариф для споживача. Тільки називався інакше - "експлуатаційні витрати". Бізнесменам хочеться торгувати, а не хочеться працювати. Експлуатація - справа дуже клопітка, і відповідальна. Тут лапшу на вуха не навішаєш. Як відпрацюєш, те й отримаєш.
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ви трохи плутаєте. тут йде поетапна оплата.
частина кінцевої ціни газу - це ціна від "Нафтогазу", друга частина - це якраз за ГТС, тобто за трубу до облгазу, а третя частина -це вже націнка облгазу. фізично, труба ГТС -це труби до ГРС, тобто газопровод високого і середнього тиску. після ГРС йде газопровід низкого тиску, який уже йде до наших домівок. їх обслуговують облгази. наразі у облгазів свій окремий додатковий тариф (абонентська плата).
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а схема расчета такая ЗА 2018-2019 ГОД берут показания по газу или счетчик в квартире или сколько там вам рисовали по усредненному счетчику дома за год с 1 октября 2018 по 1 сентября 2019 года прмиеняют формулу и выводят сумму потом ее делят на 12 месяцев..я задал вопрос что у мня водной квратире по моему заявленю труба заглушена газовой конторой по Акту с оплатой услуги так мне ответа не дал даже НКРЕКП хотя я нашел сам Методику и там написали чтое если не хватает если нема газа то считать положено!!! по усредненному эфемерному нормативу т.е. по факту газа у меня уже второй год нет но типа у меня в квратире есть точка доступа и плати ля ля и это придумали при Зебубочке ублюдке ворвуют по страшному...
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Облгази належать шістці ***** фірташю, там бадяжать газ отримуючи щороку десятки млрд корупційних доходів - прямімок накарман кремлефюреру, про збереження цих фінансових інтересів ботоксного сцаря домовлявся свого часу у Відні вальцман, а тепер у мінську холопи каломойши добазарились.
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Оце вже точно тарифи для населення зменшаться на 30%.
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он просто не договорил. уменьшатся на 30 и увеличатся на 60.
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Один вопрос только. Схренали?
НКРЭКУ продолжает работу против Украины и при новой власти.
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет??
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все залежить від того, будуть платити комуналку, чи ні
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Еще нет, просто "нада падаждать. Хуже все равно нибудит".
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а комп з якого пишете теж дровами заряджатимете? Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 2475 логіка понятна - робити енергоресурси для гоїв приблизно в одну ціну. за рік-два піднімуть е\е на гривню-півтори, знач "треба" й газ "підтягувати"
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бобіки, вітаю з черговою "перемогою"...... формула "бєнєвіддам +"
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Не успеет президент и премьер открыть рот, как соратники его им лихо затыкают. Ну ничо - хуже не будет
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Очікувано.Тільки чому про цю радісну новину ми дізнаємося не від Гєруса з Оржелем ?
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Вы сделали это вместе...так ведь зебилушка??
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после того, как подонок у мусоров подработал прокурором не верю ни одному его обещанию, бандиты и мусора получили ещё одного президента
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Предлагаю следующую тактику: чем больше повышают тарифы - тем меньше платить. Платить, например, регулярно определённую фиксированную сумму. Я себе вообще создал регулярные платежи за все эти "услуги". Назвал бы их медвежьими... Идеальный вариант - не платить вообще 100% населения! Ну что может быть проще? Даже на забастовку выходить не нужно, орать, плакаты рисовать - всё равно никто не услышит. Выдвинуть требования о снижении тарифа и перестать платить. Всем. Вот это они быстро, практически сразу прочувствуют.
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У Коболева мама в США не доедает, сами понимаете.
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Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк был введен в ее состав преЗедентом Зеленским в октябре 2019 года.

Новым главой Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг избран Валерий Тарасюк.

Соответствующее решение было принято новоизбранными членами комиссии тайным голосованием в понедельник, 4 ноября. Об этом сказано на сайте НКРЕКП.

29 октября президент Владимир Зеленский назначил Алексея Магду,
ВАЛЕРИЯ ТАРАСЮКА, Ольгу Бабий и Руслана Кайдаша временными членами НКРЕКП.




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она судом отменена и анулировага Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 902 Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 902 Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 902 Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 902 Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 902
это самозванец ))
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Чому преЗедент не розжене їх, якщо вони самозванці, ще й піднімають тарифи всупереч заявам прЕзедента про його бажання їх знизити?
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цікаво яким боком тоді знизяться тарифи на газ для населення. Гончарук ж розказував що на 30% ціна на газ має знизитись
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а каким боком чтото решает контора которой в природе не существует Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6889
суд её отменил Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6682
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При этом автор стыдливо умалчивает, что тариф на распределение газа составляет не более 5% стоимости газа для потребителя.
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А вчера нам обещали снижение тарифов. Фиг поймешь этих, в разных там Трускавцах обученных.
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Ще тільки вчора казали, що буду все дешево, що параша дає "дешевий" газ, ми відмовляємося від позовів в арбітражі по газу. Що знову перемога???
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Таке враження що пес,коли створював нкрекп заздалегідь знав що треба буде мстити народу України. Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 4835
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