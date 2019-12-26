 С января тариф на распределение газа вырастет на 40%, а с июля - еще на 20%, - НКРЭКУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Отмечается, что на заседании 24 декабря было принято решение повысить тарифы на распределение газа для 44 операторов ГРС в течение I полугодия 2020 года в среднем на 75% (на 30-200% в зависимости от компании).
В утвержденном расчете предусмотрен поэтапный рост расходов на зарплаты операторов ГРС течение I квартала 2020 года в среднем на 50%. Кроме того, на финансирование капитальных расходов ГРС в тарифах планируется предусмотреть 789 млн грн (без НДС).
частина кінцевої ціни газу - це ціна від "Нафтогазу", друга частина - це якраз за ГТС, тобто за трубу до облгазу, а третя частина -це вже націнка облгазу. фізично, труба ГТС -це труби до ГРС, тобто газопровод високого і середнього тиску. після ГРС йде газопровід низкого тиску, який уже йде до наших домівок. їх обслуговують облгази. наразі у облгазів свій окремий додатковий тариф (абонентська плата).
НКРЭКУ продолжает работу против Украины и при новой власти.
продолжайте )))
Новым главой Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг избран Валерий Тарасюк.
Соответствующее решение было принято новоизбранными членами комиссии тайным голосованием в понедельник, 4 ноября. Об этом сказано на сайте НКРЕКП.
29 октября президент Владимир Зеленский назначил Алексея Магду,
ВАЛЕРИЯ ТАРАСЮКА, Ольгу Бабий и Руслана Кайдаша временными членами НКРЕКП.
это самозванец ))
суд её отменил