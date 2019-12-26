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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3652) День Победы (1016) Зеленский (4112) Москва (2685)

 Президент Грузии Зурабишвили обсудит с Зеленским, ехать ли ей в Москву на торжества по случаю Дня Победы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пока что не определилась со своим участием в торжествах по случаю Дня Победы в Москве и намерена обсудить этот вопрос в начале 2020 года в ходе официального визита в Украину со своим коллегой Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщает Грузия.online.

"Несомненно, этот, а также многие другие вопросы будут обсуждены между нами в Украине. Сейчас я не смогу так прямо ответить на этот вопрос", - сказала Зурабишвили во вторник в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

Ей был задан вопрос, стоит ли представителям руководства Грузии отправиться в Россию на торжества по случаю 75-летия Победы в 2020 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет поехать на 9 мая в Москву, - Reuters

"Я могу сказать лишь одно: если какая-то страна и имеет полное моральное право праздновать, а точнее вспоминать жертв 9 мая, то это Грузия, так как наша роль и жертвы в этой войне были огромными по сравнению с другими", - добавила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3167329
 
 
 Топ комментарии
 
Президент Грузии Зурабишвили обсудит с Зеленским, ехать ли ей в Москву на торжества по случаю Дня Победы - Цензор.НЕТ 8557 .. в начале 2020 года в ходе официального визита на Украину...- ЦН, звільніть ватного редактора!
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Странно, что вообще возник такой вопро. Как можно ехать на торжества к оккупантам своей страны, пусть даже это будут торжества ко дню Победы во Второй мировой войне. Тем более, что фашизм не побежден, он проповедуется Московией в настоящее время. Московия сегодня продолжает вести захватнические войны, не признает международное право, суверенитет других государств.
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Подозреваю, что в этом или следующем году преЗЕдент будет на параде в паРашке... Президент Грузии Зурабишвили обсудит с Зеленским, ехать ли ей в Москву на торжества по случаю Дня Победы - Цензор.НЕТ 8840
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Овечкин сделал Трампу рождественский подарок.
Два агента ГРУ чуть не спалились...
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Я могу сказать лишь одно: если какая-то страна и имеет полное моральное право праздновать, а точнее вспоминать жертв 9 мая, то это Грузия, так как наша роль и жертвы в этой войне былиИсточник: https://censor.net.ua/n3167329

Смотрите там не подеритесь за местечко у барского стола
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Це вона на Сталіна натякає? Який людей під час війни не рахував. Завалював, разом з Жуковим, німців трупами радянських солдат.
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У всех нормальных людей и день окончания Первой мировой, и день окончания Второй - день скорби по погибшим, день их поминовения... И только в СССР и теперь, в России - праздник... "День Победобесия"...
Ты предлагаешь ЕГО поддерживать?...
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Звичайно їхати! І знайти компроміс з Путлєром. В Грузії межу компромісу на турецькому кордоні, Зєлєпуті на угорскому. Обоє рябоє.
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Ну это чтоб реально не подумали что он подарил
Президент Грузии Зурабишвили обсудит с Зеленским, ехать ли ей в Москву на торжества по случаю Дня Победы - Цензор.НЕТ 7099
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.. в начале 2020 года в ходе официального визита на Украину...- ЦН, звільніть ватного редактора!
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Зловила бацилу сталінізму -так і скажи! А помянути полеглих у Тбілісі?!
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Подозреваю, что в этом или следующем году преЗЕдент будет на параде в паРашке... Президент Грузии Зурабишвили обсудит с Зеленским, ехать ли ей в Москву на торжества по случаю Дня Победы - Цензор.НЕТ 8840
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а то что порох проиграет зеле подозрения были ?
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не понятно тогда на что порох рассчитывал ...
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Странно, что вообще возник такой вопро. Как можно ехать на торжества к оккупантам своей страны, пусть даже это будут торжества ко дню Победы во Второй мировой войне. Тем более, что фашизм не побежден, он проповедуется Московией в настоящее время. Московия сегодня продолжает вести захватнические войны, не признает международное право, суверенитет других государств.
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єто пробніе камни для подготовки визита зебила в москву
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Россия "фашизм" не победила... Больше того - она его "усыновила"... (Хотя, и в этом - большие сомнения... Кто кого "усыновил"... Ведь СЛОН создали и развивать ГУЛаг начали ещё до прихода Гитлера к власти... И немцы ездили в СССР не только строительством заниматься... И не только учиться "военному делу настоящим образом" - кадры "люфтваффе" и танковых войск учились в Липецке, Оренбурге, и других местах. Они и перенимали и опыт организации концлагерей... Просто они, будучи более "продвинутым" в техническом плане, народом, его "развили более полно"... Даже "газваген", по наличествующей информации, был разработан ещё в 1929-м, в НКВД... (самое смешное - евреем. Поищи в Интернет... ). Ещё неизвестно, что было-бы, если-бы осуществился сталинский план "Гроза", по "освобождению Европы от фашизма... Хотя, пример Катыни, об этом, говорит прекрасно...
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Ой,***, они ещё думают- а ехать ли к оккупанту и агрессору на пропагандонский праздник *****. Надо быть конченным чтоб туда поехать, после десятков тысяч убитых наших граждан и захвата наших территорий к фашисту 21 века.
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круто. В страну, которая оттяпала часть Грузии , едет праздновать
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"Я могу сказать лишь одно: если какая-то страна и имеет полное моральное право праздновать, а точнее вспоминать жертв 9 мая, то это Грузия, так как наша роль и жертвы в этой войне были огромными по сравнению с другимиИсточник: https://censor.net.ua/n3167329

А вот другое мнение. Президент Грузии Зурабишвили обсудит с Зеленским, ехать ли ей в Москву на торжества по случаю Дня Победы - Цензор.НЕТ 2870

«Должен вам сказать, как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны более любых народов. Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией», - отметил Александр Лукашенко.
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Я так и не понял.
Сопля едет сама или Богдана пошлёт?
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Сама постановка питання, це вже дно рівня обох очільників держав. Чи їхати до людожера на святкування Дня вегана?
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Госпожа Зурабишвили будет стоять на мавзолее рядом с ******, а перед ней будет проходить военная техника, участвовавшая в нападении на ее страну.
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Странно ведут себя бывшие колонии Московии,мазохисты какие то,Московия их держала как буферные государства, а народ этих колоний использовался как обычные мешки с песком.для защиты своих границ ,народы бывших колоний Московии приобрели свободу .а теперь опять стремятся попасть в милость Московии
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ничего удивительного нации на пути становления.
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якщо в неї виникає таке питання, коли з моменту останнього вторгнення рашки у Грузію пройшло лишень 11 років, і кацапсини ще не повернули ні захоплених земель, не вибачились за тисячі вбивств, і не виплатили компенсації - то такий президент Грузії,- таке саме зелене довбойобисько як і наше чмо.
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Эта Ломази Гогона опилась палёной Хванчкары? Она там ничё не забыла? Лучше пусть обсудит свой Московский вояж с семьями погибших по ходу «принуждения к миру».
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Їдьта назавжди. Якщо поїдете, то там і залишайтеся. А з ким це воює наша армія на Донбасі? А хто забрав Крим? Ви що там, з дуба впали???
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ШО эта дура, шо моника...
мозги совсем выгорели
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Пуйло і підпуйловники, рано святкувати перемогу. Ви Україну ще не перемогли, хоча... СЬОГОДНІ В ДОНЕЦЬКУ, В ЦЕНТРІ ЄВРОПИ ЗНАХОДИТЬСЯ РОСІЙСЬКИЙ КОНЦТАБІР ДЛЯ УКРАЇНЦІВ. ******** ДАХАУ зветься "ИЗОЛЯЦИЯ". Де заяви української влади, де реакція на це політиків світу? Видання "Толстая политика" інформує: «Немного фактов о российском концлагере в Донецке. Факт существования российского концлагеря в Донецке на сегодня неоспорим. На территории оккупированного российско-бандитскими оккупационными корпусами Донецка находится действующий российский концлагерь. Адрес тюрьмы смерти - г.Донецк, ул. Светлого Пути №3. Да, это реальность, в 2019 году в восточной Европе есть русский "Освенцим", в нём на деньги российских нефтяных и газовых корпораций, а также на налоги граждан России держат и пытают "особо опасных" для оккупантов украинцев.
Опишу для непосвящённых более предметно, что такое "Изоляция" в оккупированном Россией Донецке, кто и как этот концлагерь охраняет. В СМИ про этот объект в Донецке после 2014 года писали мало, наиболее подробно о нем рассказал блогер Фашик Донецкий. Тем украинцам из Донецка, которые переживают сегодня российскую оккупацию, двухгодичная немецкая оккупация 1941-1943 годов представляется более лёгким приключением "дедов детей войны".
Тюрьма "Изоляция" - это секретно-режимный объект российских оккупантов на территории бывшего арт-центра. Расположена на промплощадке бывшего завода изоляционных материалов. "Изоляция" это концлагерь, секретная тюрьма ФСБ России одновременно». Детальніше, про свідчення тих хто пройшов катівні російської "Ізоляції", які жахають невмотивованою жорстокістю і садизмом методів допиту: https://thickpolicy.media/izolyatsiya-russkij-kontslager-dlya-ukraintsev-v-tsentre-evropy/
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