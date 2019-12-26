 Президент Грузии Зурабишвили обсудит с Зеленским, ехать ли ей в Москву на торжества по случаю Дня Победы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия.online.
"Несомненно, этот, а также многие другие вопросы будут обсуждены между нами в Украине. Сейчас я не смогу так прямо ответить на этот вопрос", - сказала Зурабишвили во вторник в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.
Ей был задан вопрос, стоит ли представителям руководства Грузии отправиться в Россию на торжества по случаю 75-летия Победы в 2020 году.
"Я могу сказать лишь одно: если какая-то страна и имеет полное моральное право праздновать, а точнее вспоминать жертв 9 мая, то это Грузия, так как наша роль и жертвы в этой войне были огромными по сравнению с другими", - добавила она.
Два агента ГРУ чуть не спалились...
Смотрите там не подеритесь за местечко у барского стола
Ты предлагаешь ЕГО поддерживать?...
А вот другое мнение.
«Должен вам сказать, как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны более любых народов. Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией», - отметил Александр Лукашенко.
Сопля едет сама или Богдана пошлёт?
мозги совсем выгорели
Опишу для непосвящённых более предметно, что такое "Изоляция" в оккупированном Россией Донецке, кто и как этот концлагерь охраняет. В СМИ про этот объект в Донецке после 2014 года писали мало, наиболее подробно о нем рассказал блогер Фашик Донецкий. Тем украинцам из Донецка, которые переживают сегодня российскую оккупацию, двухгодичная немецкая оккупация 1941-1943 годов представляется более лёгким приключением "дедов детей войны".
Тюрьма "Изоляция" - это секретно-режимный объект российских оккупантов на территории бывшего арт-центра. Расположена на промплощадке бывшего завода изоляционных материалов. "Изоляция" это концлагерь, секретная тюрьма ФСБ России одновременно». Детальніше, про свідчення тих хто пройшов катівні російської "Ізоляції", які жахають невмотивованою жорстокістю і садизмом методів допиту: https://thickpolicy.media/izolyatsiya-russkij-kontslager-dlya-ukraintsev-v-tsentre-evropy/