 Президент Грузии Зурабишвили обсудит с Зеленским, ехать ли ей в Москву на торжества по случаю Дня Победы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия.online.

"Несомненно, этот, а также многие другие вопросы будут обсуждены между нами в Украине. Сейчас я не смогу так прямо ответить на этот вопрос", - сказала Зурабишвили во вторник в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

Ей был задан вопрос, стоит ли представителям руководства Грузии отправиться в Россию на торжества по случаю 75-летия Победы в 2020 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет поехать на 9 мая в Москву, - Reuters

"Я могу сказать лишь одно: если какая-то страна и имеет полное моральное право праздновать, а точнее вспоминать жертв 9 мая, то это Грузия, так как наша роль и жертвы в этой войне были огромными по сравнению с другими", - добавила она.