 Президента и премьера призвали остановить коллапс в дорожной отрасли. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в обращении Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ) к президенту и премьер-министру, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновини".

Дорожники отмечают, что 17 декабря премьер-министр поручил Минфину и Госказначейству прекратить осуществление платежей и регистрации обязательств общего фонда государственного бюджета. Этот шаг вызван необходимостью не превышать предельный объем дефицита госбюджета. Но чиновники остановили выплаты из специального фонда, в том числе по защищенным статьям Государственного дорожного фонда, поступления в который перевыполняют плановые показатели и имеют конкретное и неизменное назначения.

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Уже месяц, отмечают в НАДУ, в Минфине остаются без рассмотрения документы, что делает невозможным регистрацию обязательств и уплату средств за своевременно и качественно выполненную работу дорожными организациями.

"Общая сумма задолженности государства перед дорожниками 2 733 970 750 грн, в т. ч. прямая зарплата у подрядчиков 820 191 230 грн, а зарплата у субподрядчиков - 328 076 490 грн. Практически нас вернули в 2013-2015 годы, когда это было за правило. По состоянию на 24.12.2019 г.. не осуществлена оплата подрядным организациям за выполненные работы на важнейших дорогах страны, в том числе: Н-08 Запорожье-Мариуполь, Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, Н-11 Днепр-Кривой Рог- Николаев, Н-09 Мукачево-Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов, Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград, Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка, Т-14- 25 Николаев-Городок-Жовква-Каменка-Бугская-Бибрка и многих других дорогах, почти во всех регионах Украины", - отмечается в обращении.

В НАДУ утверждают, что подрядчики, которым задолжало государство, не имеют средств для выплаты зарплат. Под угрозой зимнее содержание дорог.

"Ситуация, которая сложилась с фактической остановкой бюджетных платежей, не позволяет дорожным компаниям выплатить заработную плату тысячам работников, осуществить оплату всех налогов и сборов, провести взаиморасчет с поставщиками материалов и услуг, а также ставит под угрозу осуществление работ по зимнему содержанию автомобильных дорог и подготовку к новому строительному сезону", - утверждают в дорожной ассоциации.

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НАДУ призывает президента и премьер-министра дать поручение Министерству финансов и Государственной казначейской службе восстановить расчеты с дорожниками.

"Для недопущения социального взрыва среди рабочих дорожной отрасли, фактического срыва программы строительства автомобильных дорог в следующем году и угрозы зимнего коллапса на автомобильных дорогах, просим Вас оказать содействие в проведении полной оплаты подрядным организациям за выполненные работы и дать соответствующие поручения Министерству финансов и Государственной казначейской службе", - резюмируется в обращении.

Напомним, 17 декабря по результатам совещания правительство поручило Минфину не выплачивать так называемые незащищенные расходы (расходы развития, на ремонт и строительство). "Обеспечить временное, до конца года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставления кредитов общего фонда госбюджета (кроме защищенных расходов бюджета)", - сказано в документе.



