 Одежда с принтом, которую показало МВД, в гардеробе Антоненко найдена не была, - экс-член ОСД Маслов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил экс-член Общественного совета доброчестности, юрист, старший разведчик 92-й ОМБр (теперь в резерве) Леонид Маслов.
"Нам показывают господина Антоненко и рассказывают, что он якобы живет неподалеку от места убийства (хотя это, как мы видели -
ложь) и показывают его 2 фотографии с Фейсбука, где на нем чернаю одежда с белыми эмблемами рок-групп, и почему-то сопоставляют эти эмблемы с ранее показанной "Орландо" в Херсоне. Также показывают фрагмент видео убийцы с похожим принтом", - рассказывает Маслов.
Позже, в шоу Савика Шустера принт с Херсонщины "Орландо" прозвучит в обвинительном ролике, где диктор назовет ее "символикой heavy-metal группы".
"Это тоже манипулятивная подводка под музыканта Риффмастера, ведь принт воспроизводит символику футбольных команд и не имеет никакого отношения к heavy metal и принтам господина Антоненко в соцсетях", - подчеркнул Маслов.
По его словам, одежда с эмблемой, подобной на видео убийцы, в гардеробе Антоненко не была найдена.
"Кстати, одежду убийцы мы тщательно не анализировали, но это куртка с капюшоном, если верить расследованию Гнапа 2017. Нет подобных эмблем и на фотографиях господина Антоненко, которые приведене из соцсетей - это видно невооруженным глазом", - сообщил Маслов.
"Какой смысл глубоко законспирированному ультранационалисту Антоненко, именно когда он шел "на дело", надевать одежду с названием любимой рок-группы?", - объясняет Маслов.
Он отмечает, что предполагаемый организатор убийства, не исключено, что мог бы прибыть на место утром и поинтересоваться как все прошло. Расследование Гнапа показывает, что в объективы камер утром на месте убийства попал человек в куртке с капюшоном и принтом на спине. Он находится возле дома жертвы и в момент выезда машины Шеремета пересекает дорогу, вероятно подавая сигнал сообщникам.
"На утренней камере - принт на спине, куртка, капюшон, у господина Антоненко - футболка, принт на груди. На утренней камере - лицо, начинает движение вместе с машиной жертвы перед взрывом. А господин Антоненко - один из ~ 100 000 человек, проживающих в радиусе 2 км от места преступления. Если ночью и утром на камерах одно лицо - то это не господин Антоненко. Если разные - это невероятная случайность", - подчеркнул Маслов.
Он считает, что история о совпадении с подрывом опор на Херсонщине является полной фальсификацией, а совпадение куртки убийцы с футболкой Антоненко менее вероятно, чем совпадение куртки убийцы с курткой человека, который перебегает дорогу Шеремету за несколько секунд до смерти журналиста.
Который давал взятку календариками?
Так же и сидит хотя состава преступления нет.
Спрашивается....чего пыжиться?
И так ясно что дело это заказное и сидеть они будут пока украинцы не поумнеют.
А возможно и не поумнеют никогда.
Може саме тому, що українці не тупі, як би там хтось не хотів запевнити їх у протилежному.
Вони розмовляли про сакральну жертву. Ви не замислювались, що може саме вони зараз виступають в цій ролі? Вони може навіть не просто розуміють це, але ще й згодні на те.
Тому що явно несправедливий і жорстокий вирок зможе мобілізувати громадськість не гірше побиття студентів на Майдані.
"-- С позволения Вашего Величества, -- сказал он, -- тут есть еще улики. Только что был найден один документ. -- А что в нем? -- спросила Королева. -- Я его еще не читал,--ответил Белый Кролик,--но, по-моему, это письмо от обвиняемого... кому-то... -- Конечно, кому-то, -- сказал Король. -- Вряд ли он писал письмо никому. Такое обычно не делается. -- Кому оно адресовано? -- спросил кто-то из присяжных. -- Никому, -- ответил Белый Кролик. -- Во всяком случае, на обороте ничего не написано. С этими словами он развернул письмо и прибавил: -- Это даже и не письмо, а стихи. -- Почерк обвиняемого? -- спросил другой присяжный. -- Нет, -- отвечал Белый Кролик. -- И это всего подозрительней. (Присяжные растерялись). -- Значит, подделал почерк, -- заметил Король. (Присяжные просветлели). -- С позволения Вашего Величества,--сказал Валет,--я этого письма не писал, и они этого не докажут. Там нет подписи. -- Тем хуже, -- сказал Король. -- Значит, ты что-то дурное задумал, а не то подписался бы, как все честные люди".
"-- Пусть присяжные решают, виновен он или нет, -- произнес Король в двадцатый раз за этот день. -- Нет! -- сказала Королева. -- Пусть выносят приговор! А виновен он или нет--потом разберемся!"
Когда увидим остальные 95 - обхохочемся.