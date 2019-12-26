 Одежда с принтом, которую показало МВД, в гардеробе Антоненко найдена не была, - экс-член ОСД Маслов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил экс-член Общественного совета доброчестности, юрист, старший разведчик 92-й ОМБр (теперь в резерве) Леонид Маслов.

"Нам показывают господина Антоненко и рассказывают, что он якобы живет неподалеку от места убийства (хотя это, как мы видели -

ложь) и показывают его 2 фотографии с Фейсбука, где на нем чернаю одежда с белыми эмблемами рок-групп, и почему-то сопоставляют эти эмблемы с ранее показанной "Орландо" в Херсоне. Также показывают фрагмент видео убийцы с похожим принтом", - рассказывает Маслов.

Позже, в шоу Савика Шустера принт с Херсонщины "Орландо" прозвучит в обвинительном ролике, где диктор назовет ее "символикой heavy-metal группы".

"Это тоже манипулятивная подводка под музыканта Риффмастера, ведь принт воспроизводит символику футбольных команд и не имеет никакого отношения к heavy metal и принтам господина Антоненко в соцсетях", - подчеркнул Маслов.

По его словам, одежда с эмблемой, подобной на видео убийцы, в гардеробе Антоненко не была найдена.

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"Кстати, одежду убийцы мы тщательно не анализировали, но это куртка с капюшоном, если верить расследованию Гнапа 2017. Нет подобных эмблем и на фотографиях господина Антоненко, которые приведене из соцсетей - это видно невооруженным глазом", - сообщил Маслов.

"Какой смысл глубоко законспирированному ультранационалисту Антоненко, именно когда он шел "на дело", надевать одежду с названием любимой рок-группы?", - объясняет Маслов.

Он отмечает, что предполагаемый организатор убийства, не исключено, что мог бы прибыть на место утром и поинтересоваться как все прошло. Расследование Гнапа показывает, что в объективы камер утром на месте убийства попал человек в куртке с капюшоном и принтом на спине. Он находится возле дома жертвы и в момент выезда машины Шеремета пересекает дорогу, вероятно подавая сигнал сообщникам.

"На утренней камере - принт на спине, куртка, капюшон, у господина Антоненко - футболка, принт на груди. На утренней камере - лицо, начинает движение вместе с машиной жертвы перед взрывом. А господин Антоненко - один из ~ 100 000 человек, проживающих в радиусе 2 км от места преступления. Если ночью и утром на камерах одно лицо - то это не господин Антоненко. Если разные - это невероятная случайность", - подчеркнул Маслов.

Он считает, что история о совпадении с подрывом опор на Херсонщине является полной фальсификацией, а совпадение куртки убийцы с футболкой Антоненко менее вероятно, чем совпадение куртки убийцы с курткой человека, который перебегает дорогу Шеремету за несколько секунд до смерти журналиста.

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