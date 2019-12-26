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 Одежда с принтом, которую показало МВД, в гардеробе Антоненко найдена не была, - экс-член ОСД Маслов

На видеозаписях, которые опубликовало МВД, у мужчины, находящегося на месте убийства Павла Шеремета, принт на спине, куртка и капюшон. А у Антоненко - футболка и принт на груди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил экс-член Общественного совета доброчестности, юрист, старший разведчик 92-й ОМБр (теперь в резерве) Леонид Маслов.

"Нам показывают господина Антоненко и рассказывают, что он якобы живет неподалеку от места убийства (хотя это, как мы видели -
ложь) и показывают его 2 фотографии с Фейсбука, где на нем чернаю одежда с белыми эмблемами рок-групп, и почему-то сопоставляют эти эмблемы с ранее показанной "Орландо" в Херсоне. Также показывают фрагмент видео убийцы с похожим принтом", - рассказывает Маслов.

Позже, в шоу Савика Шустера принт с Херсонщины "Орландо" прозвучит в обвинительном ролике, где диктор назовет ее "символикой heavy-metal группы".

"Это тоже манипулятивная подводка под музыканта Риффмастера, ведь принт воспроизводит символику футбольных команд и не имеет никакого отношения к heavy metal и принтам господина Антоненко в соцсетях", - подчеркнул Маслов.

По его словам, одежда с эмблемой, подобной на видео убийцы, в гардеробе Антоненко не была найдена.

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"Кстати, одежду убийцы мы тщательно не анализировали, но это куртка с капюшоном, если верить расследованию Гнапа 2017. Нет подобных эмблем и на фотографиях господина Антоненко, которые приведене из соцсетей - это видно невооруженным глазом", - сообщил Маслов.

"Какой смысл глубоко законспирированному ультранационалисту Антоненко, именно когда он шел "на дело", надевать одежду с названием любимой рок-группы?", - объясняет Маслов.

Он отмечает, что предполагаемый организатор убийства, не исключено, что мог бы прибыть на место утром и поинтересоваться как все прошло. Расследование Гнапа показывает, что в объективы камер утром на месте убийства попал человек в куртке с капюшоном и принтом на спине. Он находится возле дома жертвы и в момент выезда машины Шеремета пересекает дорогу, вероятно подавая сигнал сообщникам. 

"На утренней камере - принт на спине, куртка, капюшон, у господина Антоненко - футболка, принт на груди. На утренней камере - лицо, начинает движение вместе с машиной жертвы перед взрывом. А господин Антоненко - один из ~ 100 000 человек, проживающих в радиусе 2 км от места преступления. Если ночью и утром на камерах одно лицо - то это не господин Антоненко. Если разные - это невероятная случайность", - подчеркнул Маслов.

Он считает, что история о совпадении с подрывом опор на Херсонщине является полной фальсификацией, а совпадение куртки убийцы с футболкой Антоненко менее вероятно, чем совпадение куртки убийцы с курткой человека, который перебегает дорогу Шеремету за несколько секунд до смерти журналиста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эксперты-криминалисты утверждают, что анализ походки можно применять только как вспомогательное доказательство, и то с предостережением, - экс-член ОСД Маслов

Одежда с принтом, которую показало МВД, в гардеробе Антоненко найдена не была, - экс-член ОСД Маслов 01
Одежда с принтом, которую показало МВД, в гардеробе Антоненко найдена не была, - экс-член ОСД Маслов 02
Одежда с принтом, которую показало МВД, в гардеробе Антоненко найдена не была, - экс-член ОСД Маслов 03
Одежда с принтом, которую показало МВД, в гардеробе Антоненко найдена не была, - экс-член ОСД Маслов 04

Источник: https://censor.net.ua/n3167325
 
   
 Топ комментарии
 
И это только 5% доказательств.
Когда увидим остальные 95 - обхохочемся.
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Ну в ГПУ працюють і дебіли. Всі нестиковки вилазять на поверхню. Кого там Гітлєр звинуватив у підпалі рейстагу в 1933 році? І як все виявилося пшиком. Так і в цій справі. А до речі, чому візиток Правого сектору не підклали. Дедопрацювали зєбуїни.
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Ну в ГПУ працюють і дебіли. Всі нестиковки вилазять на поверхню. Кого там Гітлєр звинуватив у підпалі рейстагу в 1933 році? І як все виявилося пшиком. Так і в цій справі. А до речі, чому візиток Правого сектору не підклали. Дедопрацювали зєбуїни.
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А как там самый первый посаженый зе коррупционер?
Который давал взятку календариками?
Так же и сидит хотя состава преступления нет.
Спрашивается....чего пыжиться?
И так ясно что дело это заказное и сидеть они будут пока украинцы не поумнеют.
А возможно и не поумнеют никогда.
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Ну, вони ще не сіли. Вірогідно і не сядуть, як би там кому не хотілося.
Може саме тому, що українці не тупі, як би там хтось не хотів запевнити їх у протилежному.
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не сіли, але за гратами. така собі відмазка.
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До чого тут відмазки? Так, за гратами. Боротьба почалася давно і досі продовжується, і, нажаль, це її невід'ємний елемент.
Вони розмовляли про сакральну жертву. Ви не замислювались, що може саме вони зараз виступають в цій ролі? Вони може навіть не просто розуміють це, але ще й згодні на те.
Тому що явно несправедливий і жорстокий вирок зможе мобілізувати громадськість не гірше побиття студентів на Майдані.
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так може я це розумію, і свідомо пишу те, що пишу Одягу з принтом, який показало МВС, у гардеробі Антоненка знайдено не було, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 6180 а може це диктатура на дворі, хтозна
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Вспомнилась классика.
"-- С позволения Вашего Величества, -- сказал он, -- тут есть еще улики. Только что был найден один документ. -- А что в нем? -- спросила Королева. -- Я его еще не читал,--ответил Белый Кролик,--но, по-моему, это письмо от обвиняемого... кому-то... -- Конечно, кому-то, -- сказал Король. -- Вряд ли он писал письмо никому. Такое обычно не делается. -- Кому оно адресовано? -- спросил кто-то из присяжных. -- Никому, -- ответил Белый Кролик. -- Во всяком случае, на обороте ничего не написано. С этими словами он развернул письмо и прибавил: -- Это даже и не письмо, а стихи. -- Почерк обвиняемого? -- спросил другой присяжный. -- Нет, -- отвечал Белый Кролик. -- И это всего подозрительней. (Присяжные растерялись). -- Значит, подделал почерк, -- заметил Король. (Присяжные просветлели). -- С позволения Вашего Величества,--сказал Валет,--я этого письма не писал, и они этого не докажут. Там нет подписи. -- Тем хуже, -- сказал Король. -- Значит, ты что-то дурное задумал, а не то подписался бы, как все честные люди".
"-- Пусть присяжные решают, виновен он или нет, -- произнес Король в двадцатый раз за этот день. -- Нет! -- сказала Королева. -- Пусть выносят приговор! А виновен он или нет--потом разберемся!"
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Я думаю, выполняя пожелание величайшего лидера современности про розыск заказчиков, следствию сейчас необходимо срочно найти хоть какую-то запись, где Порошенко присутсвует при звучании музыки и вот так же "элегантно", как и всё остальное в этом деле прилепить его туда через железобетонную логическую цепь: слушает музыку - имеет отношение к рок-группам - значит любит и эту группу - исполнитель с принтом этой группы - заказчик найден
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И это только 5% доказательств.
Когда увидим остальные 95 - обхохочемся.
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Влада яка не замыкается на санкции народовладдя ( отзыв,референдум,вето на законы,досрочные выборы) в априори преступна. Такая Власть развращает абсолютно.Против природы не попрешь.
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Конечно не нашли так как на видео не он, и в херсонской области тоже не он. Тут уже выкладывали видео с херсонской области где видно лицо целовека с принтом, и то не Антоненко. Кстати удивительный факт если следовать версии следствия, получается что от кофты он избавился, а коробку с мины хранил дома?) Это же каким идиотом нужно быть чтобы хранить такую улику дома? Хранить он мог только в том случае если ни в чём не виновен. Да и вообще на основном видео когда взрывчатку закладывали там нет никакого принта на спине. Они потом или переоделись или то вообще не они.
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Замовлять в ательє і підкинуть. Нову. Як намальовану. Ніхто не підкопається.
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ХУЦПА, хуцпа, суцільна хуцпа. Хуцпа як ідеологія нинішньої української влади. "Хуцпа" - визначається як "особливо цинічна, підла, зухвала брехня", "верх цинізму і нахабства, що паралізує опонента".
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Не потрібно радіти. Бо на другому одязі можуть знайтися сліди вибухівки. Вже назначили винних разом із президентом, то доводити будуть різними способами.
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экс-член Общественного совета доброчестности... а почему экс, выгнали? и что это вообще за вброс? кто-то нанял альтернативных пинкертонов?
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