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 Политика Украины
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 Сейчас Путин начнет на нас очень интенсивно давить, - Климкин

После проведения нормандского саммита в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин начнет на Украину "очень интенсивно давить".

Об этом в интервью Сегодня заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Я не считаю это успехом, но считаю это позитивом. И скажу почему. Я не являюсь большим сторонником встречи ради встречи. Мы провели на министерском уровне в "нормандском формате" 15 встреч. В некоторых случаях это помогло. Ну, например, в вопросах безопасности, в освобождении некоторых из наших политических заключенных. Именно на министерской встрече в Мюнхене начался процесс освобождения некоторых из них. Но встречи ради встреч просто будут использованы Путиным для того, чтобы понять нашу позицию и поставить нас в определенный коридор. Вот после этой эмоциональной воронки с обменом, все говорят, что Париж – это ничья", - оценил Климкин "нормандский саммит" 9 декабря.

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"Условно скажем, что это ничья. Но сейчас Путин начнет на нас очень интенсивно давить. Мы уже это видим: обмен, минская площадка, весь политический трек, безопасность... Конечно, большинство украинцев хотят от Зеленского, чтобы он прямо говорил с Путиным. Он должен был выполнить это стремление украинцев. Он согласился на ряд условий Путина и поставил на карту часть своего политического капитала. Это заслуживает уважения. Но мы дошли до этой "нормандской встречи". Говорить лучше, чем не говорить, так как у нас война. Но что дальше? Результат возобновления разговора есть. Результат договоренности о новом обмене? Очень важно, если он состоится. Возможность 21-й договоренности о прекращении огня? Если это будет работать – супер. Но политическую позицию вы видите. С другой стороны, украинцы не хотят, чтобы оккупированные территории были инкорпорированы в Украину. Посмотрите любые опросы. Украинцы хотят прекращения военных действий, хотят обмена, хотят, чтобы украинцы возвращались домой", - акцентировал экс-глава МИД.

"Я считаю, что компромисс возможен только в условиях, когда Путин придет к какой-то договоренности с США и ЕС, и тогда Донбасс станет частью этого. Других вариантов с точки зрения российской политики просто нет", - резюмировал Климкин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167322
 
   
 Топ комментарии
 
И в очередной раз соевая публика начала нанять зраду!Сейчас Путин начнет на нас очень интенсивно давить, - Климкин - Цензор.НЕТ 6082
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Пуцин постійно тисне, тому не в пуцин проблема. Промлема в тому, чи є бажання і воля опиратися тиску. Схоже, у зелених немає ні того, ні іншого.
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очень ожидаемо от порохоботов. сейчас путин нападет....
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И в очередной раз соевая публика начала нанять зраду!Сейчас Путин начнет на нас очень интенсивно давить, - Климкин - Цензор.НЕТ 6082
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Павло як завжди все розклав по своiх полках...бо профi (!)
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Пуцин постійно тисне, тому не в пуцин проблема. Промлема в тому, чи є бажання і воля опиратися тиску. Схоже, у зелених немає ні того, ні іншого.
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очень ожидаемо от порохоботов. сейчас путин нападет....
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он уже напал,еще в 2014 или тебе это неизвестно
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Что вы хотите от зелебота?
На него петя напал.
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Сейчас Климкин начнет очень интенсивно пи*деть. )))
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зараз ти кацап підеш у спам
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Старая песня от порохни.Мы все знали,теперь ***** нападет)))
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Странный типок этот павлуша. Против встреч ради встреч, но провел их аж 15.
Шел бы ты, пашаня, тестю медальку полировал, деятель
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Зате нелох подивився ***** "в глаза" і... нічого не зрозумів.
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Обмін заложників. Це добре, але не в цьому випадку. Що можна віддавати за наших громадян? Віддали те, що наловила раніше "барижна" влада попередників. А де улови цієї влади? А це хіба правильно? За одну годину кацапи наберуть сотні тисяч заложників, бо вони окупували весь Крим і частину Донбасу. А там громадяни з нашими паспортами, та ще і сотнями тисяч лізуть в московію і на окуповані території, бо частина громадян прості малороси,і не розуміють з ким мають справу, а потім за них приходиться щось віддавати. Але нова влада дійшла до того, що йде на все. Велика дірка в бюджеті, земля не продається, займів уже набралися на внутрішньому ринку за великі проценти і в 2020 році стільки, що впав долар, потрібно віддавати з процентами і долар поповзе стрімко вверх. А за доларом поповзе все. А купляли облігації наші олігархи і всі вони нам відомі. То ж йдуть наші молоді, завзяті професіонали на успупки, щоб отримати ті 3 млрд. доларів за газ, які для них виграли попередніки? А що далі?
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Климкин это авторитет ? Херня из под ногтей. К тому же родня - враги Украины.
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Так. Тільки по пому оприділено, що він ворог? Ось не ворог із молодих, який приймає закони і зовсім не орієнтується в політиці.https://censor.net.ua/video_news/3167267/sluga_naroda_ustenko_zayavil_chto_rossiya_napala_na_ukrainu_izza_zakona_o_yazyke_video Видно, що він дивиться тільки російські пропагандистські канали. А чому він не пішов захищати Україну, а пішов у парламент її зневажати? Відповід очевидна - як і їх лідер. Вони є просто малороси. Вони руйнують нашу державність, вони гадять на свідомість людей і на дух військових.
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То ли дело какой-нить Сивоха, правда, Игорек?
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Но сейчас Путин начнет на нас очень интенсивно давить. Источник: https://censor.net.ua/n3167322
Мало того что напал, так еще и давить будет, скотыняка якась
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а шо тут давіть? Зє!льона плєсєнь аж гопки скаче шоп вислужитись перед москвою
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ага, і тому Зеленський заборонив купувати електроенергію у кацапів
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О,клямку відірвали,а вона ще й намагнічена-до чобота чіпляється!
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